Zabavo (in počitniške fotografije) pa nam lahko kaj hitro pokvarijo rdečica, nenehno srbenje, nadležno luščenje kože in celo sončarica, zato ne preseneča, da je krema za sončenje po navadi ena od prvih asociacij na poletne dni. Ampak še vedno se nam velikokrat zgodi, da pri nakupu tega pomembnega pripomočka ne namenjamo dovolj pozornosti pravilni izbiri. Kar pomislite, koliko časa ste porabili za izbor dnevne ali nočne kreme, da ličil sploh ne omenjamo, ter koliko časa za izbor kreme, ki vas mora zaščititi pred škodljivim sevanjem UVA in UVB, ki ima lahko dolgoročne posledice za naše zdravje!

Najprej je treba vedeti, kam se odpravljate – če greste v gore, je manj pomembno, da je vaša krema za sončenje vodoodporna, kot če greste kam, kjer boste tudi plavali in mora zaščita ostati na koži čim dlje, tudi po stiku z vodo. Prav tako morate poznati svoj tip kože, saj se kreme za sončenje razlikujejo glede na to, ali imate mastno, suho ali mešano kožo, najmlajšim pa so namenjene še prav posebej prilagojene kreme. Če želite dodatno porjaveti, upoštevajte tudi to in se odločite za takšno kremo za sončenje, ki omogoča oziroma spodbuja intenzivnejšo porjavitev.

Kakovostne kreme za sončenje, med katere se uvršča tudi francoska znamka La Roche-Posay, kožo poleg zaščite tudi intenzivno hranijo in vlažijo, kar je še toliko bolj pomembno zaradi dodatne dehidracije v poletnem času. To ni presenetljivo, saj je nepogrešljiva osnova vsakega njihovega izdelka termalna voda iz La Roche-Posayja, ki ima antioksidativne in terapevtske lastnosti ter takoj pomiri občutljivo in razdraženo kožo. Za tiste, ki ne marate intenzivnih vonjev krem za sončenje, bo še posebej primerna La Roche-Posay Anthelios Shaka fluid.

Med znamkami, ki ponujajo kakovostno zaščito na osnovi termalne vode, je še ena francoska – Avène. V istoimenske toplice že od 18. stoletja zahajajo bolniki z atopijskim dermatitisom, luskavico in opeklinami, učinkovitost njihovih izdelkov pa je potrdilo že več kot 300 kliničnih študij. Tistim, ki so tudi na dopustu radi aktivni, bo zelo ustrezal Avene Sport fluid, izdelek z zaščito za športnike, ki se enostavno nanese, na obrazu ne pušča neprijetnih mastnih sledi, hkrati pa je tudi vodoodporen. Ne glede na to, za katere počitniške aktivnosti se boste odločili, pa je najpomembneje, da pri tem uživate in ustvarite nepozabne spomine s tistimi, ki so vam najbližji.