Mož me je prevaral s sestrično

Sprejmite svoj del odgovornosti

Bolečina, ki ste jo doživeli ob prevari moža, ki ste mu zaupali, je še vedno močna. Še huje je, ker vas je izdala tudi sestrična, s katero sta si bili blizu. Poleg tega vas ne razume niti mama, od katere ste pričakovali oporo in pomoč v za vas resnično zelo težkem življenjskem obdobju. Pravite, da je vaša odločitev dokončna in je ne boste spremenili. Glede na to, kar se je zgodilo, se mi zdi ustrezna. Za moževo podlo in nizkotno ravnanje ni opravičila.

Kljub temu bi vam koristilo, če bi pogledali tudi vase. Zavedati se morate, da sta kljub temu za zakonski brodolom odgovorna oba, tudi vi. Vajin odnos se je verjetno obrnil v negativno smer že prej, preden vas je mož začel varati. Ne on ne vi se niste zavedali, da drsi v prepad. Tudi vi bi lahko opazili določene znake, ki so vas opozarjali, da z vajinim odnosom nekaj ni v redu, da se čedalje bolj odtujujeta. Napisali ste, da so bila nesoglasja in razhajanja med vama, a se vam niso zdela pomembna. Preprosto sta spregledala opozorila. Tako radi spregledamo in zanikamo tisto, kar težko sprejmemo. To se nam v življenju kdaj pa kdaj vsem dogodi. Večje težave pa imamo, kadar zanikanje problemov postane stalnica v našem življenju.

Skrb za kakovosten odnos med partnerjema zahteva od posameznika stalno zavedanje in spoprijemanje tudi s tistimi vsebinami v odnosu, ki so neprijetne in naporne, včasih boleče. Za vas je pomembno, da sprejmete delež odgovornosti v vajini zgodbi, čeprav se verjetno počutite kot žrtev. Želim vam, da bi vam uspelo razčistiti odnos do sebe in do preteklosti. Ko boste postavili vse na svoj prostor, bo čas za novo upanje in zaupanje v soljudi. Mislim, da ste na pravi poti. Spremljanje in vodenje strokovnjaka bi vam lahko olajšali napredek.