Moja ljubica ima še druge ljubimce

Morda za vaju z ženo še ni prepozno

Razumem, da ste prizadeti in razočarani. Prepričani ste bili, da ste edini moški v življenju svoje partnerice. O vajini zvezi in o tem, kakšne poglede ima vsak od vaju na partnerski odnos, se nista pogovarjala. Očitno sta si v tem zelo različna. Vi že leta živite v zakonu brez prave vsebine in vas to ne moti. Želeli bi si živeti s partnerico, vendar ostaja odnos, ki ga imate z ženo, nerazrešen. Sedite na dveh stolih za vsak primer, če se vam eden spodmakne, se boste ujeli na drugega. Vaši partnerici ustreza, da ste, vsaj formalno, še vedno vezani, ker si resne zveze z vami ne želi. Dejstvo, da ste poročeni, izrablja kot argument, da se bolj ne zbližata. Življenjske izkušnje so jo pripeljale do spoznanja in odločitve, da potrebuje več partnerjev za zadovoljevanje svojih potreb. Verjetno ji v življenju ni uspelo srečati moškega, ki bi ji v eni osebi lahko dal vse, kar si želi. Kakor koli že, to je njena stvar. Glede na vaše ravnanje so pričakovanja, ki ste jih imeli do partnerice, povsem neupravičena. Zakaj bi si izbrala vas kot edinega partnerja, ko pa ste še vedno v zakonskem razmerju s svojo ženo in z njo tudi živite. Popolnoma nobene pravice ji nimate očitati »prijateljskih« stikov z drugimi moškimi. Svoj življenjski slog ste si izbrali sami. Dejstvo je, da ste v odnosu z dvema ženskama, in res ne vem, zakaj ste tako šokirani nad tem, da ima vaša prijateljica še druge prijatelje poleg vas. To je njena odločitev in nobene pravice nimate soditi o tem.

Če že ostajata z ženo skupaj, bi bilo primerno, da poskušata in se potrudita izboljšati vajin odnos, ne pa da iz njega bežita, vztrajata pa v formalnem zakonu. Žal vaju veže le še skupno premoženje, vse druge vsebine kakovostnega partnerskega odnosa sta ob pehanju za denarjem izgubila. Tako vaju veže le še skupaj pridobljeno premoženje. Vajini otroci so že skoraj odrasli, kljub temu pa še vedno potrebujejo starše. Vidva z ženo jima dajeta prav slab zgled partnerskega odnosa. Ali se kdaj vprašate, kaj vidita doma in kaj jima vidva s svojim odnosom sporočata? V čem lahko prepoznata smisel skupnega življenja? Od vaju sta se lahko naučila le to, da so v življenju in v partnerskem odnosu najpomembnejše materialne dobrine. Temu cilju je podrejeno vse in nobena cena ni previsoka. Poskusita se zamisliti nad temi dejstvi, morda tudi za vaju še ni prepozno.