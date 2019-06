Meteorolog vremenske strani AccuWeather: Prihajajo neurja in tornadi

Evropa: vročinski valovi, požari in suša

Kakšne so podrobnosti poročila? Bistvo napovedi vremena za prihodnje tri mesece je daljše obdobje vročinskih valov, ki bodo ukleščili območja od Portugalske in Španije do Poljske in Madžarske. Vroče vreme se bo začelo junija, jedro vročine bo pokrivalo Pirenejski polotok in se bo v juliju in avgustu postopno širilo proti severni in vzhodni Evropi. Vročina bo vztrajnejša od lanske, ko so se z vročinskimi rekordi spopadali od Portugalske, Belgije, Nizozemske, Nemčije do Skandinavije. Lani poleti so vročinski valovi trajali teden ali manj, letos naj bi bili daljši od deset dni. Ko bodo močni vročinski valovi pojenjali, se bodo temperature gibale okoli predvidenih za poletno sezono – do naslednjega vročinskega vala.

Visoke temperature, ki lahko sežejo čez 38 stopinj Celzija, lahko pričakujejo v severni Franciji, Belgiji, na Nizozemskem, Poljskem, Slovaškem in Madžarskem. »Dnevne temperature znajo doseči celo 40 stopinj Celzija na območju južne in vzhodne Francije v juliju in vse do začetka avgusta, na Portugalskem in v Španiji pa se živo srebro lahko povzpne na 43 stopinj Celzija,« povzema Tyler Roys. Dodaja, da bodo v omenjenih predelih velik problem vroče noči, prav tako slab zrak v mestih ter dim zaradi gozdnih požarov. Intenzivni vročinski valovi in dolga obdobja suhega vremena namreč prinašajo nevarnost gozdnih požarov. Če se vremenska slika ne bo spremenila, bodo najbolj ogroženi predeli od severne Portugalske do severne Španije in od Alp do Nemčije in Češke. Zaradi vročine in suhega vremena bo težava tudi suša.

Balkanski polotok: neurja

V precejšnjem delu severozahodne Evrope, denimo na Irskem in jugu Združenega kraljestva, bo poletje znosnejše – temperature bodo blizu dolgoletnega povprečja ali malenkost višje. Vročinski valovi bodo kratkotrajni, težava bi lahko bila suša. Bolj skladno s tipičnim poletnim vremenom bo tudi na Skandinavskem polotoku, ekstremna vročina bo omejena na vzhodu Evrope, temperature se lahko na kratko približajo 38 stopinjam Celzija na vrhuncu poletja. Medtem bodo huda neurja ogrožala območja med Grčijo do Srbijo, Romunijo in Bolgarijo, odvisno od smeri premikanja vremenskih motenj od Sredozemlja, kot tudi vzhodne Evrope in Rusije. »Neurja bodo prinašala številne strele, poplavljanje, točo in orkanske vetrove,« pove Tyler Roys. »V najmočnejših neurjih bodo lahko nastali tudi tornadi.« Močni nalivi bodo najverjetneje v popoldanskih in večernih urah.

Poletje po slovensko

Kaj nas čaka v Sloveniji? »Julij je najtoplejši poletni mesec in verjamem, da se letos ne bo izneveril,« pravi posebej za Ono Tyler Roys. »Za zdaj se kaže zgolj, kako dolgo utegnejo trajati vročinski valovi. Ni pričakovati enega dolgotrajnega vročinskega vala; med vročimi dnevi, ko se bo živo srebro vendar povzpelo, predvidevamo kratka obdobja olajšanja, ko se bodo temperature čez dan komaj povzpele do takšnih, ki so značilne za letni čas. Nevihtno vreme, ki se kaže južneje, lahko s pošiljko doseže Slovenijo, vendar se deževje ne bo razširilo. Zaradi padavin ne grozi suša.«