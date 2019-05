Televizijska serija Downton Abbey, ki je spremljala življenje družine Crawley in njihovih služabnikov na prelomu 20. stoletja v angleškem podeželskem dvorcu, je obnorela gledalce po vsem svetu in šestih letih postregla s šestimi z intrigami začinjenimi sezonami, ki so prepričale tudi mednarodne televizijske žirije. Osvojila je kar tri zlate globuse, petnajst emmyjev ter skupno 69 nominacij za emmyje, s čimer si je prislužila naslov največkrat nominirane neameriške televizijske oddaje v zgodovini podelitve emmyjev. Poleg tega si je serija Downton Abbey prislužila še bafto in osvojila Guinnessov svetovni rekord za najbolj kritično ocenjeno televizijsko serijo. Nič čudnega torej, da se je marsikateremu gledalcu zlomilo srce, ko je njen glavni ustvarjalec, z oskarjem nagrajeni scenarist in producent Julian Fellowes leta 2015 zaključil njeno uspešno poglavje. Čeprav so v zadnji epizodi vsi junaki dočakali svoj srečni konec, se je bilo težko posloviti od priljubljenih likov.

A zgodba aristokratov in služinčadi se k sreči nadaljuje. Čeprav so vmes minila štiri leta, bodo gledalci to jesen lahko znova del življenj prebivalcev Downtona, pridružila pa se jim bosta še dva nadvse pomembna gosta, kralj in kraljica. S seboj bosta v dvorec družine Crawley pripeljala celo četico dvornih služabnikov, kar bo sprožilo precej negodovanja in spletk med njimi in domačimi pomočniki. Nadejamo se seveda tudi sočnih izjav grofice z ostrim jezikom Violet, ki jih je v vsakdanjem življenju posvojil marsikateri oboževalec, nerodnih pripetljajev služabnika Molesleyja ter prepirov med sestrama Lady Mary in Lady Edith. Da do 19. septembra čakanje ne bo predolgo, je tukaj že prvi uradni napovednik celovečerca, edino razočaranje pa prinaša dejstvo, da v filmskem nadaljevanju Downton Abbey ne bomo več videli prisrčne nečakinje Rose, ki jo je upodobila tedaj še precej neznana igralka Lily James, ki je danes po filmih kot so Pepelka in Mamma Mia! Spet začenja se ena izmed največjih britanskih igralskih zvezd.