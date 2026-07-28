Dr. Vesna V. Godina: Rekel mi je, da si ni mislil, da mi gre tako slabo, da moram kupovati v Kiku

Sama dopustujem že več desetletij na istem otoku. Edino, kar se je v tem času spreminjalo, so bili kraji dopustovanja na otoku. Ter to, v katerem apartmaju sem bivala. Kar zadeva zamenjevanje krajev dopustovanja, to sicer pomeni razliko v zalivih. Pogledih na morje. Plažah. Trgovini, ki je na razpolago. Ter razliko v edinem lokalu, ki je v bližini. Treba se je zavedati, da so tudi trije kraji, ki so na otoku, zavezani procesu shizmogeneze. Torej procesu zavestnega vzpostavljanja, gojenja in ohranjanja razlik med kraji.

Vsak kraj ima, ne boste verjeli, tudi svojo lastno jezikovno različico. In seveda so vsi trije kraji vsak zase boljši od ostalih dveh. Torej tak majhen spontani »etnocentrizem« na delu. Vendar kljub temu premikanje med temi kraji v letih oziroma desetletjih dopustovanja na otoku ne pomeni zelo velike razlike. Ne pomeni na primer tega, da prideš v popolnoma novo okolje, v katerem potrebuješ kakšnih štirinajst dni za to, da sploh raziščeš, kje je kaj. Kdo je kdo. Itd. Ne. Na moji lokaciji dopustovanja vse to že kar veliko let obvladam. Tudi zato hodim vedno na isto mesto. Da lahko takoj prvi dan, prvo uro, ko prispem, izklopim. In začnem počivati. Ne v smislu, da ničesar ne počnem. Ampak v smislu, da okolje od mene ne zahteva naporov za njegovo poznavanje in obvladovanje ...