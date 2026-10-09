Dr. Vesna V. Godina: Referendumi so v Sloveniji v resnici edini ostanki prave demokracije

Vem, da ste že siti informacij o nedeljskih referendumih, od katerih nas loči le še par dni. Mislim, da v zgodovini samostojne Slovenije še ni bilo referenduma, o katerem bi volivke in volivce tako zasipavali z informacijami, kot se to dogaja za nedeljske referendume. Kar je samo po sebi dobro. Pred pomembnimi odločitvami je treba imeti dobre informacije. In nedeljski referendumi so pomembni. Oziroma natančneje, pomembna bo odločitev le na enem referendumu od štirih: namreč na zakonodajnem referendumu, ki zadeva zakon o preiskovalni komisiji. Če bo na tem referendumu dovolj volivk in volivcev proti zakonu, bo ta padel. Kar bi bilo za zaščito navadnih državljanov pred samovoljo politikov ključno. Zato bi bilo za kvaliteto bivanja v Sloveniji in za omejitev moči vladajočih ključno zbrati zadostno število glasov proti.

Ostali trije referendumi, kot že veste, so posvetovalne narave. Torej politiko in vlado ne obvezujejo k ničemer. Bodo pa, če bo zanje glasovalo dovolj veliko število volivcev in volivk, lahko podlaga za slabšanje življenja ljudi v Sloveniji. Pri referendumu o obveznem prispevku za javno RTV zato, ker bo tak referendumski rezultat za vlado osnova, da se obvezni prispevek za javno RTV, ki ga plačujemo, tudi dejansko ukine. Kar vlada hoče. Pri referendumu o volilni pravici na lokalnih volitvah državljanov tretjih držav zato, ker bo pomembno spremenil položaj tistih ljudi iz tretjih držav, ki bivajo, delajo in živijo v Sloveniji. Spremenil ga bo na slabše. Kar vlada hoče. Saj je odklanjanje neslovencev ali pri nekaterih kar sovraštvo do neslovencev razpoznavna značilnost sedanje vlade. In pri referendumu o družbeno koristnem delu pri tistih delovno sposobnih, ki prejemajo socialno pomoč, lahko tudi na slabše. Lahko pa na boljše. Nekateri bodo tako morda res dobili priložnost za delo, kar si želijo. Mnogi pa bodo prisiljeni delati dela, ki jih ne znajo in/ali ne zmorejo opravljati. Kar bo življenje teh ljudi seveda poslabšalo. Lahko bistveno poslabšalo. Zdaj boste verjetno rekli: »Pa kaj Godina utruja s tem! To se mene ne tiče! Mene politika ne zanima! Jaz sem apolitičen. Ali apolitična.« Natančno zato pišem to kolumno.