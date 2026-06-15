KOLUMNA

Dr. Vesna V. Godina: Novi slovenski vladi še vedno ni jasno, kaj antisemitizem je in kaj to ni

Tovrstno politično manipulacijo je pri Nemcih uporabljal že Hitler.
Fotografija: Antropologinja dr. Vesna V. Godina, foto: Jože Suhadolnik
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Antropologinja dr. Vesna V. Godina, foto: Jože Suhadolnik

vesna-v-godina
Vesna V. Godina
15.06.2026 ob 07:05
vesna-v-godina
Vesna V. Godina
15.06.2026 ob 07:05

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Čas branja: 10:53 min.

Nova slovenska vlada je odstranitev palestinske zastave z vladne stavbe in informacijo o odpiranju izraelskega veleposlaništva v Sloveniji pospremila z izjavo, da je s tem konec antisemitizma v Sloveniji. S tem je bila kot antisemitizem opredeljena drža prejšnje slovenske vlade, da je izraelsko pobijanje Palestincev v Gazi in na zahodnem bregu genocid, ki ga je treba ustaviti, da Izrael s tem svojim delovanjem krši mednarodno pravo in da prav tako krši vso bližnjevzhodno politično ureditev, kakršna je bila dogovorjena in opredeljena s pomočjo OZN.

Na tem mestu se ne nameravam spuščati v razpravljanje o tem, ali je to novo slovensko zunanjo politiko treba razumeti kot povezano z afero Black Cube, ali in kako jo je treba razumeti kot del nove slovenske zunanje politike do Nata, do ZDA, do Trumpa itd. Tisto, kar me na tem mestu zanima, je nekaj drugega. Namreč lahkotno opletanje z izrazom antisemitizem. Oziroma to, kako se v Sloveniji skuša izraelsko pobijanje palestinskih civilistov, žena in otrok nevtralizirati, opravičiti ali celo moralno pozitivno ovrednotiti z uporabo izraza antisemitizem ...

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