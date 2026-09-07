Dr. Vesna V. Godina: Kaj ustava v rokah prvošolčkov pove o slovenski oblasti

Na spletni strani vlade je bilo 21. 8. 2026 mogoče prebrati zapis, ki se v nekaterih zanimivih izsekih glasi takole: »Ob začetku šolskega leta 2026/2027 bosta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Ministrstvo za obrambo prvič izvedla skupno simbolno dejanje, s katerim želita mladim ob začetku njihove nove izobraževalne poti izreči posebno dobrodošlico.Prvošolce bosta na njihovi prvi šolski poti kot simbolna popotnica spremljali Ustava Republike Slovenije in slovenska zastavica, dijake prvih letnikov srednjih šol pa bo ob začetku novega obdobja njihovega izobraževanja spremljal izvod Ustave Republike Slovenije. /…/ Minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončević je ob tem izpostavil: »Prvi šolski dan je za vsakega otroka in mladega človeka začetek nove poti znanja, osebnostne rasti in oblikovanja vrednot. Šola mladim ne daje le znanja. V njej razvijajo socialne veščine, odgovornost, medsebojno spoštovanje, sodelovanje, vztrajnost in pripadnost skupnosti. Prav zato želimo, da jih ob vstopu na novo izobraževalno pot spremljajo tudi simboli, ki predstavljajo temelje države in skupnosti, katere del so.«

S tem dejanjem sta se nova slovenska vlada in njen minister za šolstvo Rončević ustrelila v koleno. In to večkrat. Istočasno. Slovenska vlada najmanj štirikrat. Minister Rončević pa najmanj trikrat.