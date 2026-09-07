KOLUMNA

Dr. Vesna V. Godina: Kaj ustava v rokah prvošolčkov pove o slovenski oblasti

Več kot koristno bi bilo, da bi vsi državljani poznali ustavo RS. A to se ne dosega z načinom, ki se ga je lotil minister Rončević ob podpori Ministrstva za obrambo.
Fotografija: Antropologinja dr. Vesna V. Godina, foto: Borut Cvetko/Mediaspeed
Odpri galerijo
Antropologinja dr. Vesna V. Godina, foto: Borut Cvetko/Mediaspeed

vesna-v-godina
Vesna V. Godina
07.09.2026 ob 07:05
07.09.2026 ob 09:52
vesna-v-godina
Vesna V. Godina
07.09.2026 ob 07:05
07.09.2026 ob 09:52

Poslušajte

Čas branja: 9:22 min.

Na spletni strani vlade je bilo 21. 8. 2026 mogoče prebrati zapis, ki se v nekaterih zanimivih izsekih glasi takole: »Ob začetku šolskega leta 2026/2027 bosta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Ministrstvo za obrambo prvič izvedla skupno simbolno dejanje, s katerim želita mladim ob začetku njihove nove izobraževalne poti izreči posebno dobrodošlico.Prvošolce bosta na njihovi prvi šolski poti kot simbolna popotnica spremljali Ustava Republike Slovenije in slovenska zastavica, dijake prvih letnikov srednjih šol pa bo ob začetku novega obdobja njihovega izobraževanja spremljal izvod Ustave Republike Slovenije. /…/ Minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončević je ob tem izpostavil: »Prvi šolski dan je za vsakega otroka in mladega človeka začetek nove poti znanja, osebnostne rasti in oblikovanja vrednot. Šola mladim ne daje le znanja. V njej razvijajo socialne veščine, odgovornost, medsebojno spoštovanje, sodelovanje, vztrajnost in pripadnost skupnosti. Prav zato želimo, da jih ob vstopu na novo izobraževalno pot spremljajo tudi simboli, ki predstavljajo temelje države in skupnosti, katere del so.«

S tem dejanjem sta se nova slovenska vlada in njen minister za šolstvo Rončević ustrelila v koleno. In to večkrat. Istočasno. Slovenska vlada najmanj štirikrat. Minister Rončević pa najmanj trikrat.

Onaplus

Ta vsebina je na voljo samo naročnikom. Naročite se že od 7,99 € na mesec in odklenite celoten članek ter druge ekskluzivne prispevke.

Naročite se

Preberite še:

 

Ajda Erjavec: Še nobena od prenov slovenskega šolstva ni bila izpeljana zares dobro
Psihologinja in andragoginja je spregovorila o porastu duševnih stisk mladih in razlogih za to.
INTERVJU

Danaja Lorenčič
 
Premium

Dr. Urška Košir: Otroke učimo o svetu, kakršen je, namesto da bi jih učili ustvarjati svet, kakršnega si želijo
Kaj se zgodi, ko človek pride čez vse te sisteme, se nauči pisati dobre eseje, zbere diplome in se nato znajde v svetu, ki še zdaleč ni tak, kot smo si ga zamišljali?
KOLUMNA

Urška Košir
 

Ganljivo pismo učiteljice leta 2026 otrokom in staršem: To bi morali prebrati vsi
Mojca Volkar Trobevšek, učiteljica leta 2026 in učiteljica slovenščine na Osnovni šoli Stranje, o tistem, kar ob novem šolskem letu zares šteje.
NOVO ŠOLSKO LETO

 
Premium

Ljupka Vrteva: Ne želim si, da bi Slovenija postala druga Makedonija
Pri 18 letih je Ljupka Vrteva prišla v Slovenijo in ni znala besede slovensko, danes je uspešna inženirka strojništva.
INTERVJU

Nika Vistoropski
 
Premium

Dr. Vesna V. Godina: Enotnost Slovencev ali kako nam skušajo preusmeriti pozornost
Ob minulem državnem prazniku smo bili, kot se to spodobi za državne praznike, deležni intenzivnega ideološkega pranja možganov.
KOLUMNA

Vesna V. Godina

Več iz te teme:

vesna godina šolstvo vlada borut rončevič ministrstvo za izobraževanje znanost in mladino ustava Republike Slovenije Janez Janša prvošolci indoktrinacija nacionalizem patriotizem

V prodaji

Prijavite se na Onine e-novice

Nikoli več ne zamudite vaših najljubših vsebin. Prijavite se na e-novice in bodite vedno na tekočem!
Newsletter
Logotip sn
Copyright © ONAPLUS.SI 2026. Vse pravice pridržane.