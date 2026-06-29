KOLUMNA

Dr. Vesna V. Godina: Enotnost Slovencev ali kako nam skušajo preusmeriti pozornost

Ob minulem državnem prazniku smo bili, kot se to spodobi za državne praznike, deležni intenzivnega ideološkega pranja možganov.
Fotografija: Antropologinja dr. Vesna V. Godina, foto: Jure Eržen
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Antropologinja dr. Vesna V. Godina, foto: Jure Eržen

vesna-v-godina
Vesna V. Godina
29.06.2026 ob 07:05
29.06.2026 ob 08:42
vesna-v-godina
Vesna V. Godina
29.06.2026 ob 07:05
29.06.2026 ob 08:42

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Čas branja: 10:08 min.

V njem so dominirali slogani in pojmi, ki se ponavljajo že vsa leta od osamosvojitve. Na primer »domovina«. Ta je bil morda najbolj intenzivno poudarjen na državni proslavi na Trgu republike. Česa drugega tudi, ker je imel proslavo kot scenarist v rokah Igor Pirkovič, ki je širšemu občinstvu znan predvsem kot morda najbolj vnet stihokovalec na temo domovine, ni bilo pričakovati. Seveda nas je osrečil tudi s svojimi stihi, ki slavijo slovensko domovino. Ter ostalimi ideološkimi elementi, ki jih je, kar je bilo več kot očitno, uvozil iz socialističnih osnovnošolskih proslav državnih praznikov. Vključno z mahanjem z zastavicami. 

Drugi ključni ideološki element tokratnega praznovanja dneva državnosti pa je bila enotnost. O enotnosti so govorili vsi. Mediji in novinarji. Pirc Musarjeva in Janša kot govorca na sami proslavi. O enotnosti so na dolgo in široko pisali časopisi. In o njej so z navdušenjem govorili tudi državljani in državljanke Slovenije. Vsaj mediji so nas o tem prepričevali. Stalno so poudarjali, kako državljani in državljanke Slovenije želijo enotnost ... 

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