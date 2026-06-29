Dr. Vesna V. Godina: Enotnost Slovencev ali kako nam skušajo preusmeriti pozornost

V njem so dominirali slogani in pojmi, ki se ponavljajo že vsa leta od osamosvojitve. Na primer »domovina«. Ta je bil morda najbolj intenzivno poudarjen na državni proslavi na Trgu republike. Česa drugega tudi, ker je imel proslavo kot scenarist v rokah Igor Pirkovič, ki je širšemu občinstvu znan predvsem kot morda najbolj vnet stihokovalec na temo domovine, ni bilo pričakovati. Seveda nas je osrečil tudi s svojimi stihi, ki slavijo slovensko domovino. Ter ostalimi ideološkimi elementi, ki jih je, kar je bilo več kot očitno, uvozil iz socialističnih osnovnošolskih proslav državnih praznikov. Vključno z mahanjem z zastavicami.

Drugi ključni ideološki element tokratnega praznovanja dneva državnosti pa je bila enotnost. O enotnosti so govorili vsi. Mediji in novinarji. Pirc Musarjeva in Janša kot govorca na sami proslavi. O enotnosti so na dolgo in široko pisali časopisi. In o njej so z navdušenjem govorili tudi državljani in državljanke Slovenije. Vsaj mediji so nas o tem prepričevali. Stalno so poudarjali, kako državljani in državljanke Slovenije želijo enotnost ...