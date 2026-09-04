Dr. Urška Košir: Otroke učimo o svetu, kakršen je, namesto da bi jih učili ustvarjati svet, kakršnega si želijo

September pomeni začetek šole. Sveža jutra in krajši dnevi, ko črički ne pojejo več dolgo v noč. Zrak ima tisti posebni septembrski vonj, ki v meni vzbuja neko melanholijo. Spomnim se časov, ko sem take dni povezovala z zaključevanjem poletnih dogodivščin in hkrati pričakovala začetek šole. Ker sem vselej oseba protislovij, me zabava dejstvo, da šole nisem posebej rada obiskovala, a sem hkrati ostala v šolskem sistemu vse do poznih dvajsetih.

Zdaj začetek šole spremljam preko svojih štirih nečakinj. Dve sta letos prvič prestopili prag šolskih vrat. Trudim se biti teta, ki jih bo navdušila nad branjem, študijem in raziskovanjem novih pojmov. Želim si jim biti mentorica, ki v privilegirani vlogi tete lahko lažje povpraša o nadležnih domačih nalogah. Simpatično mi je odgovarjati tudi na vsa njihova vprašanja “Teta, kaj je ustava?”

Ker menim, da lekcije o cinizmu še ne potrebujejo, sem prijazno odgovorila, da gre za dokument z neke vrste pravili, kot jih imajo v razredu. Ubrala sem pozitivizem in razložila, da ...