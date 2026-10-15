Danaja Lorenčič: Vsaka ženska, ki zapusti nasilnega partnerja, si zasluži poklon

Ko sem na družbenem omrežju naletela na izpoved o doživljanju psihičnega nasilja, sem bila pretresena in žalostna, ker sočustvujem z vsako žensko, ki doživi kaj takega. Obenem pa sem pomislila: »Bravo za deljenje izkušnje!«

Javno spregovoriti o doživljanju psihičnega nasilja je vse prej kot enostavno in terja veliko poguma. A očitno sem bila med redkimi, ki tako razmišljajo. Po komentarjih sodeč namreč še vedno živimo v družbi, kjer se krivda zvali na žrtev in kjer ničelna toleranca do nasilja obstaja le na papirju.

»Baba smotana. A ni mogla že iti po enem tednu, če je videla, kako je grozen? «

»Kako za vraga ostaneš v toksičnem odnosu in ne zapustiš moškega, ki je psihično nasilen in te ponižuje?«

»Zakaj išče pozornost s takimi izjavami? Umazano perilo se ne pere v javnosti! Dajta se to zmenit doma.«

To so le nekateri od množice komentarjev, ki so se zvrstili pod novico o deljenju izkušnje o doživljanju intimnopartnerskega nasilja. Zato ni nič čudnega, da se mnoge ženske ne upajo zoperstaviti nasilju, poniževanju in manipulacijam, saj takšna sporočila žrtvam nasilja sporočajo, naj bodo tiho. Naj stisnejo zobe in odidejo iz odnosa, če jim kaj ne paše. Sicer pa … »same so si krive. Kaj so pa takega sploh izbrale?« se oglašajo dežurni komentatorji.

Izpovedi žrtev nasilja so dragocene, saj opolnomočijo druge ženske, ki doživljajo nasilje – sporočajo jim, da niso same, pokažejo jim, da je mogoče zapustiti nasilnega partnerja in poiskati pomoč.

Še posebej me je presenetilo, da so takšne nebuloze pisale ženske – kakor da jih to, da se neka ženska odloči spregovoriti o doživljanju nasilja moti, zato jo je treba čim prej utišati in razvrednotiti. Bi se tako odzvale tudi, če bi o tem spregovorila njihova prijateljica, sestra ali hči? me je spreletelo.

Ob takšnih odzivih se sprašujem, zakaj je treba žrtve nasilja kaznovati, ker so spregovorile. Ker je lažje pogledati stran in se pretvarjati, da se nas trpinčenje žensk za zaprtimi vrati ne tiče? Ker nočemo, da se poruši idealna predstava o nekom, ki je veljal za toplega, prijaznega in vedno nasmejanega človeka? Ker se s tem, ko žrtev spregovori o nasilju, ruši tradicionalna predstava o intimno-partnerskih odnosih, saj so mnoge ženske v preteklosti partnerjevo nasilje stoično prenašale, medtem ko sodobne ženske o tem nočejo več molčati?!

A ravno to, da ženske ne molčijo o doživljanju nasilja, je napredek. Stvari se lahko spremenijo le, če o njih govorimo in se jim upremo; če nanje ne pristajamo le zato, ker so tako pač počeli v preteklosti. (V preteklosti so ljudje uporabljali tudi kondome iz živalskega črevesja, pa tega ne počnejo več. Ali pač?!)

PREBERITE ŠE -> Vsakih deset minut zaradi nasilja v družinskem okolju umre ena ženska ali deklica

Izpovedi žrtev nasilja so dragocene, saj opolnomočijo druge ženske, ki doživljajo nasilje – sporočajo jim, da niso same, pokažejo jim, da je mogoče zapustiti nasilnega partnerja in poiskati pomoč. Psihično nasilje je enako uničujoče kot fizično in pušča globoke duševne rane. Zato je pomembno, da se o njem govori, ne pa da se ga spregleda in podcenjuje, ker ne pusti modric na telesu.

Vsaka ženska, ki se opogumi in zapusti nasilnega partnerja, si zasluži poklon. In če o tem spregovori, jo je treba podpreti, ne pa nanjo zlivati bes in gnev, saj s tem okolica kaže, da ni nič boljša od nasilnega partnerja. Kajti vsakič, ko ljudje skušajo utišati žrtve nasilja, s tem normalizirajo nasilje in dopuščajo, da se dogaja še naprej.

V družbi, ki tolerira, relativizira, minimalizira, opravičuje, ali kar je še huje, celo spodbuja nasilje, je nemogoče pričakovati, da bodo ženske ustrezno zaščitene. Da bo nasilja vedno manj. Da ne bo vsako leto v naši državi pet do sedem žensk umrlo pod roko nasilnega partnerja.

Ne nazadnje sem tudi sama v mladosti izkusila, kako se ljudje odzovejo, ko poveš, da si odšla iz razmerja zaradi nasilja. Ko sem izgovorila: »Pustila sem ga, ker me je udaril«, sem opazila, da je nekaterim mojim prijateljicam ob tem postalo neprijetno. Kot da sem rekla nekaj povsem neprimernega. Najbrž bi bilo celo bolje, če bi rekla: »Pustila sem ga, ker z njim nisem doživela orgazma!« Kajti dobila sem občutek, da je z mano nekaj narobe, ker sem govorila o nečem, kar je bilo za druge neprijetno. Zato sem se naučila, da je o tem bolje molčati. Ali pa o tem govoriti na družbeno sprejemljiv način.

In tako sem vsakič, ko me je kdo vprašal, zakaj sva se s tistim fantom razšla, kot kakšen robot ponavljala: »Ker sva bila preveč različna«.

Sčasoma sem celo verjela, da je bilo res tako. Kadar pa sem se spomnila na tisti dogodek, sem ga relativizirala in si dopovedovala, da en udarec res ni nič takega. »Saj drugače je bil čisto okej fant. No, dobro … Večkrat me je sicer žalil, se obregnil ob to, kako sem oblečena, se vtikal v to, koliko jem in koliko kilogramov imam (odgovor je bil vedno: preveč!), pa motilo ga je, s kom se družim, AMPAK ... Lahko bi bilo še dosti huje. Lahko bi me varal in pretepal. Lahko bi bil res zloben do mene, tako pa je imel pač tu in tam slab dan. Poleg tega tudi jaz nisem bila svetnica, zato sem tudi sama pripomogla k temu, da je bila takšen ...«

Trajalo je več let, preden sem razumela, kaj se je v tistem razmerju dogajalo. Da je šlo za toksičen odnos in psihično nasilje. Pred tem sem krivdo iskala v sebi. Se spraševala, zakaj nisem odšla že prej. Zakaj sem to sploh prenašala? Zakaj sem se zapletla s takim tipom? Zakaj sem se šele ob klofuti »zbudila«?

Danes vem, da bi morala oditi pred prvim udarcem. Kajti nasilje se ne začne z udarcem, ampak že prej. Z manipuliranjem, žalitvami, poniževanjem, nadzorom … In prav zato je vsak glas žrtev nasilja – psihičnega in fizičnega – izjemno pomemben in ga je treba jemati resno.

PREBERITE ŠE -> Ženske na podeželju še vedno mislijo, da morajo v odnosih 'potrpeti'

Odzivi, ki smo jim bili priča v teh dneh, ne povedo nič o žrtvi. Temveč o družbi, v kateri živimo.

In v družbi, ki tolerira, relativizira, minimalizira, opravičuje, ali kar je še huje, celo spodbuja nasilje, je nemogoče pričakovati, da bodo ženske ustrezno zaščitene. Da bo nasilja vedno manj. Da ne bo vsako leto v naši državi pet do sedem žensk umrlo pod roko nasilnega partnerja. In da ne bomo ob novicah o femicidu še vedno naleteli na komentarje v slogu »Zakaj pa ni odšla že prej, če jo je tepel?«