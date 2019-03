Prepir je znak zrelega razmerja, pravijo strokovnjaki, čeprav bi marsikdo na prvi pogled rekel, da se prepirajo le tisti, ki še niso pripravljeni na resno zvezo. To seveda ne pomeni, da se je treba nenehno zapletati v nesporazume in izzivati drug drugega, a dejstvo je, da se mnenja včasih tudi krešejo in kdor jih je sposoben izraziti brez zadržkov, je pripravljen na tek na dolge proge … Pri tem je seveda treba upoštevati, da vpitje, žaljivke ali še kaj hujšega nikakor niso sprejemljive oblike komunikacije.

Če se prepirate, vam ni vseeno. Le zakaj bi se jezili, če vam za partnerja ni mar?! Ne pozabite, prepir je tudi znak ljubezni, zato izkoristite priložnost in tudi vi iskreno povejte, kje vas čevelj žuli. In če se občasno sporečeta, bo tudi vajina siceršnja komunikacija veliko bolj neposredna in pristna. Tako sta oba pripravljena prevzeti odgovornost in svoje odločitve zagovarjati z ustreznimi argumenti.









Kdor se prepira, je tudi pripravljen na spremembo. Če bi neomajno vztrajal pri svojem, se namreč sploh ne bi oziral na partnerjeve pobude in pritožbe – če pa se je pripravljen zaplesti v zagreto debato, je jasno, da ga zaradi vas prevzamejo čustva, zaradi katerih bi utegnil tudi narediti korak v pomembno smer. Tudi prek prepirov se partnerja spoznavata in si tako tlakujeta pot v prihodnost.

Prepir je tudi pomembna sprostitev: besede in počutje, če so neprijetni, velikokrat ovijamo v celofan in tako kdaj tudi kuhamo zamero, zato ni nič narobe, če nam kdaj dvigne pokrov in izbruhnemo. Seveda, v mejah sprejemljivega vedenja, a ne smemo pozabiti, da smo vsi krvavi pod kožo … Kdor se prepira, se običajno ne izogiba težavam, temveč je vajen, da bika zagrabi za roge, takoj ko se pojavi dvom ali stiska. Med najpogostejšimi razlogi za razhod dandanes je slaba komunikacija med partnerjeva, kdor se zna pošteno sporeči, je tako na dobri poti, da razmerje ohrani pri življenju.









Kdor se prereka, je po značaju strasten, kar je vsekakor dobrodošlo v dolgotrajnem razmerju, kjer se strast pogosto izgubi v rutini vsakdanjika. Čustva na plan, torej! Pa še, kdor se zna sporeči, je praviloma živahen in zanimiv človek. Si predstavljate, da bi živeli z osebo, ki bi se prav v vsakem pogledu strinjala z vami? Verjetno bi vas pobralo od dolgčasa.

Torej, prepiri: da ali ne? Da, vsekakor, a kot rečeno, pod določenimi pogoji. Do partnerja nikoli ne smemo biti nespoštljivi, moramo se znati opravičiti, ko okoliščine to zahtevajo od nas, in nikoli ne iščemo zunanjega razsodnika!