Jennifer Lopez praznuje abrahama! Bi ji pripisali 50 let?

Ena najuspešnejših in najvplivnejših sodobnih zvezdnic Jennifer Lopez je danes dopolnila 50 let. Kaj je skrivnost njenega mladostnega videza? So to nemara številne ljubezni - poročena je bila že kar trikrat, četrtič se bo do oltarja sprehodila letos jeseni - ali zdrav življenjski slog, ki ga nikoli ne prekrši?

Jennifer Lopez se je rodila leta 1969 v New Yorku priseljencem iz Portorika. Družina je bila revna, starša pa sta svoje tri hčerke, Jennifer ima še dve sestri, starejšo Leslie in mlajšo Lyndo, spodbujala, da se v varnem zavetju doma zabavajo s petjem in plesom ter se tako izogibajo ulic nevarnega Bronxa, kjer so živeli. Tudi v šoli so mlado Jennifer bolj kot akademski predmeti zanimale aktivnosti povezane z gibanjem, trenirala je gimnastiko in atletiko ter tekmovala celo na državni ravni. Konec srednje šole je na avdiciji dobila manjšo vlogo v nizkocenovnem filmu in od prvega snemanja naprej je bila Lopezova odločena, da postane zvezda.

Po nekaj neuspelih gledaliških produkcijah muzikalov je nase končno opozorila leta 1991 kot spremljevalna plesalka fantovske zasedbe New Kids On The Block, si od tam priplesala mesto ob Janet Jackson, nato pa se znova vrnila k filmu. Prelomen je bil biografski celovečerec Selena, v katerem je upodobila tragično preminulo ameriško pevko mehiških korenin Seleno. Vloga je bila Lopezovi pisana na kožo, saj je lahko pokazala vse svoje igralske, pevske in plesne talente, z njo pa se ni poklonila le latinoameriški legendi, tudi sebi je stlakovala pot za kariero, v kateri bo spretno mešala ameriško in latino kulturo.

A petje v španščini je morala odložiti za nekaj let, saj je njena glasbena založba predlagala, da poslušalce najprej osvoji v angleščini. To ji je več kot uspelo, s prvimi štirimi albumi je nanizala številne uspešnice, ki so osvajale vrhove glasbenih lestvic po vsem svetu.





Nato je sledil peti album v španskem jeziku, s katerim je zaprla usta kritikom, ki so trdili, da je le lepotica in ne dobra pevka. Ves ta čas je uspešno tudi nastopala v filmih, med njimi je bilo nekaj res dobičkonosnih (romantični komediji Načrtovalka porok in Služkinja z Manhattna), nekaj pa tudi manj uspešnih, film Gigli, v katerem je zaigrala ob tedanjem zaročencu Benu Afflecku, so označili za največjo polomijo. A Jennifer se je znova pobrala in udarila nazaj še močneje, z glasbo, modnim imperijem in tekmovalnimi televizijskimi šovi, več sezon je bila članica žirije Ameriškega idola, ustvarila pa tudi svojo plesno oddajo World of Dance.

Danes pri 50 Jennifer še vedno polni plesišča s svežimi glasbenimi hiti, zabava na filmskem platnu, kmalu bo v kinodvorane prišel film Hustlers, v katerem je združila moči s še eno glasbenico Cardi B, skupaj pa sta ustvarili zgodbo pretkanih erotičnih plesalk, ki ropajo vplivne moške stranke. Iz pridnega dekletca, ki je obiskovalo katoliško šolo, je zrasla v seks simbol, njena zelena Versace obleka z globokim izrezom do popka, ki jo je nosila na podelitvi grammyjev leta 2000, se je zapisala v modno zgodovino J. Lo pa je od tedaj s svojimi modnimi potezami vselej na seznamu najlepše oblečenih.

Vmes je našla čas tudi za ljubezen in se kar trikrat poročila, prvič s kubanskim natakarjem, nato s svojim spremljevalnim plesalcem, oba zakona sta bila kratka, naposled pa z dolgoletnim prijateljem Marcom Anthonyjem, s katerim ima tudi dvojčka Maxa in Emme. Ko sta se zakonca po 10 letih ločila, je Jennifer uteho poiskala pri še enem spremljevalnem plesalcu Casperju Smartu, ki je bil kar 18 let mlajši od nje. Zveza med njima ni bila resna in se je kmalu končala, zvezdnica pa je zdaj le našla sebi enakega, se zdi.





Njeno srce je pred dvema letoma osvojil bejzbolski superzvezdnik Alex Rodriguez, s katerim sta se letos spomladi zaročila (Jennifer naj bi svojemu izbrancu kar s pesmijo El Anillo namignila, da si želi prstan), poroko pa načrtujeta septembra, ko bo pevka zaključila svetovno turnejo.

Ne le, da igra v filmih, poje v studiu in pleše v videih, redno daje vse od sebe tudi na koncertih, kar pri 50 letih ni mala malica. Jennifer trdi, da tega ne bi zmogla, če ne bi tako dobro skrbela za svoje telo in zdravje. Brez izgovorov se vsak dan posveča športu, ples je njena najljubša rekreacija, ki jo tudi ohranja tako mladostno, kombinira pa ga z vajami z utežmi, aerobiko, sklecami, trebušnjaki in boksom.

Čeprav ji največjo srečo v življenju pomenita njena otroka, pa pravi, da jo je našla tudi v meditaciji. Privošči si jo vsako jutro, saj pomiri in uravnovesi njeno telo, misli in dušo, čemur pripisuje zasluge za svoj sijoč videz. Še eno pomembno lepotno pravilo, ki ga ima, je spanje. Pevka najraje spi od devet do deset ur na noč, če ne gre toliko pa vsaj osem, nikoli manj.

Seveda ne gre brez zdrave prehrane, Jennifer pije ogromno vode in uživa veliko zelenjave ter sadja, namesto nezdravih prigrizkov oboje nosi tudi s seboj kamorkoli gre. Absolutno pa se izogiba kofeina, alkohola in cigaret. Nič čudnega, da je njena koža pri 50 videti, kot da jih ima 30. Čeprav obožuje ličila in zagorelo polt, je zelo previdna pri njihovi uporabi in izpostavljanju soncu. Naličena nikoli ne omahne v posteljo, kadar ne nastopa in je doma, si na obraz nanese le vlažilno kremo in kremo za oči, na prostem pa kožo vedno zavaruje z zaščitnim faktorjem in se izogiba močnemu soncu.

Vse najboljše J. Lo, na še mnoga leta! Radovedno bomo spremljali, ali bodo tovrstni lepotni nasveti učinkoviti tudi pri 60.