Županja Reykjavika: Profesorica iz Slovenije nas je kritizirala, da ob otrocih študiramo in gradimo kariero

Islandija že desetletja velja za eno najbolj enakopravnih družb na svetu, a niti tam napredek ni samoumeven. Heiða Björg Hilmisdóttir, županja Reykjavika, glavno mesto vodi od lani kot članica Socialdemokratske zveze in je danes ena vidnejših političark islandske socialne demokracije. Po izobrazbi je dietetičarka, ima magisterij s področja prehrane in magisterij iz poslovne administracije. Je mati štirih otrok.

Pred skoraj petdesetimi leti so Islandke za en dan ustavile državo; 24. oktobra 1975 približno 90 odstotkov žensk ni šlo v službo, ni kuhalo, ni skrbelo za otroke in ni opravljalo gospodinjskega dela. Dogodek so poimenovale Ženski prosti dan, ker so želele pokazati zelo preprosto dejstvo: da brez dela žensk, plačanega in neplačanega, družba ne deluje. Danes se ta dan razume kot eden ključnih prelomov na poti Islandije k enakosti. V letih, ki so sledila, so se okrepili tako zakonodaja kot politična participacija žensk, leta 1980 pa je Islandija dobila prvo demokratično izvoljeno predsednico države na svetu, Vigdís Finnbogadóttir. Kot mati samohranilka in vidna osebnost iz sveta kulture je rušila ustaljene predstave o vlogi žensk; kot predsednica je ostala na položaju 16 let in postala globalni simbol žensk v politiki.

Islandija danes pogosto velja za eno najbolj enakopravnih držav na svetu. Ne zato, ker bi bila idealna, ampak ker se temu idealu morda najbolj približa. A tudi tam se pokaže, kako hitro lahko razmere nazadujejo: tudi najbolj kompetentnim ženskam na vodilnih položajih še vedno kdo reče, da so zgolj članice »pletilskega kluba«. To kaže, da pridobljene pravice niso samoumevne, ampak jih je treba nenehno braniti in ohranjati. Nekaj, kar Islandke še kako dobro vedo.

Heiða Björg Hilmisdóttir, županja Reykjavika, v pogovoru govori o tem, zakaj torej enakost ni nekaj, kar se zgodi samo od sebe, kako je finančna kriza preoblikovala islandsko družbo in zakaj so prav trenutki krize pogosto tisti, ki odprejo prostor za spremembe. Hkrati opozarja, da lahko napredek hitro obstane, če ga družba ne utrjuje zavestno. V Reykjaviku so v zadnjih letih uvedli ukrepe, ki neposredno vplivajo na kakovost življenja; med drugim razširjen dostop do varstva otrok in sistematično ponovno vrednotenje poklicev, v katerih prevladujejo ženske. Prav na presečišču doseženega in tistega, kar še ostaja odprto, se danes oblikuje islandska zgodba o enakosti.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije o kakovosti zraka so Andora, Estonija in Islandija edine evropske države, ki dosegajo priporočene standarde. Islandija pa trenutno nima le predsednice vlade, predsednice države in tega, da glavno mesto Reykjavik vodi ženska, ampak tudi vladno koalicijo, ki jo vodijo izključno ženske. In zdaj imate še najbolj čist zrak. Zaupajte mi svojo skrivnost uspeha.