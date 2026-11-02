Zdravnica iz Ukrajine: Tega ne moreš razumeti, če nisi doživel vojne

Postavljena je bila pred odločitev, ki si je ni želela – zapustiti dom in življenje, ki ga je zgradila, da bi zaščitila svoje otroke pred nevarnostjo vojne. Ko se je preselila v Slovenijo, je želela delati kot zdravnica, zato se je eno leto učila slovenskega jezika, nato pa je delala kot prostovoljka v Zdravstvenem domu Maribor.

Zavod Apis je o njej posnel kratek film, ki si ga lahko ogledate TUKAJ. Film skozi njeno osebno pripoved ne govori le o prisilnem odhodu in izgubi občutka varnosti, temveč tudi o tem, kako težko je v drugi državi vzpostaviti samostojno življenje.

Kdaj ste se preselili v Slovenijo?

V Slovenijo sem z družino prišla julija 2022, torej se nismo preselili takoj, ko se je začela vojna v Ukrajini. Nekaj časa smo namreč vztrajali in upali, da se bodo stvari izboljšale. Toda ko je postalo zelo nevarno, sva se z možem odločila, da ne moremo več ostati, saj naju je bilo strah za sina in hčerko, zato sva se odločila, da gremo v Slovenijo.

Zakaj ste izbrali Slovenijo?

Veliko prijateljev imam po vsem svetu, ene od njih tudi v Sloveniji. Ko se je začela vojna, so me mnogi prijatelji začeli vabiti: »Pridite k nam, pa vam bomo pomagali.«

Če sem povsem iskrena, Slovenije nisem poznala. Zato sem na spletu poiskala več informacij. Zelo mi je bilo všeč, kar sem odkrila. Zame je bila najbolj pomembna varnost, možnost izobraževanja otrok in zdravstveni sistem, saj sem po poklicu zdravnica, specializirana za pediatrijo. Upala sem namreč, da bom lahko delala kot pediatrinja. Nisem vedela, kako hitro bo to mogoče, a sem verjela, da mi bo uspelo.

S katerimi izzivi ste se morali spoprijeti, ko ste se preselili?

Ko se preseliš v drugo državo, in ne znaš jezika, sploh ne veš, na koga se moraš obrniti, saj ne poznaš sistema, zato sem se morala veliko stvari naučiti in se pozanimati, kako naj se lotim iskanja dela. V Ukrajini smo namreč imeli povsem drugačen sistem.

Pri nas obstaja samo ministrstvo za zdravje, in preko njega rešuješ vse zadeve, povezane z iskanjem službe na področju medicine. V Sloveniji sploh nisem vedela, na koga naj se obrnem. Seveda sem potem takoj šla na zavod za zaposlovanje, ko sem izvedela, da mi bodo tam pomagali pri iskanju zaposlitve.

Pomagali so mi pri nostrifikaciji diplome, ostale informacije – glede priznavanja specializacije in strokovnega izpita, pa sem morala poiskati sama. A nisem si predstavljala, da se bo to tako zavleklo. Do takrat sem imela dvanajst let delovnih izkušenj kot pediatrinja, vendar nisem pričakovala, da mi specializacije, pripravništva in strokovnega izpita ne bodo priznali.

Ko se preseliš v drugo državo, in ne znaš jezika, sploh ne veš, na koga se moraš obrniti, saj ne poznaš sistema, zato sem se morala veliko stvari naučiti in se pozanimati, kako naj se lotim iskanja dela. V Ukrajini smo namreč imeli povsem drugačen sistem.

Zakaj vam tega niso priznali?

Povedali so mi, da moji dokumenti niso primerljivi s tistimi, ki jih imajo zdravniki v Sloveniji, zato so mi predlagali, naj vse opravim po ustaljenem postopku. Dobila sem torej odločbo, da moram vse v celoti ponovno opraviti: specializacijo, pripravništvo, ki traja šest mesecev, potem pa strokovni izpit.

Ste se odločili, da boste vse to opravili?

Seveda, ker imam zelo rada svoje delo in želim delati kot zdravnica.

Olena Kushcheva, pediatrinja iz Ukrajine. Foto: Leon Vidic.

Kaj pa denarna pomoč? Ste zaprosili zanjo, ko niste imeli službe?

Ne, z možem nisva želela zaprositi za finančno pomoč. Sva zdrava in sva bila pripravljena delati. Zakaj bi torej zaprosila za finančno pomoč? Moj mož se je odločil, da bo šel delat na gradbišče, če ne bo dobil drugega dela. In je to tudi storil.

Eno leto je delal v Ljubljani, medtem ko sem jaz z otrokoma ostala v Mariboru. Takrat ni bilo enostavno, saj smo živeli z eno plačo. Vendar sem se vztrajno učila slovenščine, da bi lahko delala kot zdravnica.

Kako pa ste se naučili slovenščine?

Težko, ker nisem več mlada. Nimam takšnega spomina kot prej. Ampak pred sabo sem imela jasen cilj – če hočem živeti v Sloveniji in delati kot zdravnica, moram znati slovenščino. Če si mama, moraš poskrbeti za otroke, zato sem se hotela naučiti slovensko čim prej, da sem se lahko pogovarjala z vzgojiteljicami v vrtcu in učiteljicami v šoli, pa tudi za vsakdanje življenje je bilo pomembno, da znam jezik.

Obiskovala sem tečaj slovenščine, prav tako sem delala kot prostovoljka v zdravstvenem domu, da sem se naučila, kako se pogovarjati s pacienti. Zame je bila to krasna izkušnja, ker sem v svojem delu uživala. V zdravstvenem domu so bili sodelavci in sodelavke zelo prijazni in so mi pomagali.

Učila sem se od sodelavke, pediatrinje in sčasoma sem postala vse bolj suverena, zato sem se znala pogovarjati z otroki, ki sem jih obravnavala. Pred pregledom so starše v zdravstvenem domu seveda vprašali, ali lahko zdravnica iz Ukrajine pregleda njihove otroke. In starši so bili zelo prijazni.

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Kaj pa vaša otroka – kako sta se privadila na novo okolje, ko ste se preselili?

Na začetku je bilo težko, še posebej za sina, ki je bil v najstniškem obdobju. Privaditi se je moral na drug jezik, novo šolo in sošolce, ki so bili različni. Na začetku je imel težave, ker ga nekateri niso lepo sprejeli. Ampak mislim, da je to moral dati skozi. Ker drugače ne bi šlo.

Vsi se srečujemo z različnimi ljudmi, zato se moramo na to navaditi. Nekateri so prijazni, drugi pa ne. Ne moreš pričakovati, da bodo vsi ljudje vedno prijazni do tebe. Toda to lažje razumeš in sprejmeš, ko si odrasel. Otroci pa to težje razumejo. Vendar se je moj sin s tem moral spoprijeti in zdaj se dobro počuti v šoli, pa tudi s sošolci se dobro razume.

Hči je mlajša in ko smo se preselili, je obiskovala v vrtec. Imela je krasne vzgojiteljice in zelo rada je hodila v vrtec.

Živim iz dneva v dan. Ogromno delam, saj opravljam specializacijo in nimam prostega časa, da bi pogosto razmišljala o vojni v Ukrajini. Seveda pa me prizadene in se mi zdi grozno, da nedolžni ljudje zaradi vojne umirajo in trpijo.

Kakšno je bilo vaše življenje, preden ste se preselili v Slovenijo?

V Ukrajini življenje ni bilo enostavno; že pred vojno je bilo težko. Plače so bile zelo nizke, čeprav sem veliko delala. Da smo lahko preživeli kot družina, sem opravljala tri službe. Zaposlena sem bila v bolnišnici, delala sem tudi v zasebni ambulanti. In enkrat tedensko opravljala zdravniške preglede otrok iz vasi.

V Ukrajini nismo živeli od ene plače, ker to sploh ni možno. Ampak za razliko od mnogih, ki so živeli precej slabše, nimam pravice jamrati. Nič nam ni manjkalo, saj smo imeli dovolj za preživetje.

Nikoli nisem razmišljala, da bi odšla iz domovine. Za otroka sem si sicer želela, da bi šla nekoč študirat v Evropo. Ampak zase nikoli. Ko se je začela vojna, nismo odšli takoj, ker je zelo težko zapustiti starše, prijatelje in sorodnike.

V Ukrajini smo imeli stanovanje, imela sem tudi službo, ki sem jo imela rada. V kariernem smislu sem nekaj že dosegla, zato ni bilo enostavno vsega pustiti čez noč. Odločitev, da zapustimo Ukrajino, je bila zame težja kot za moža, ker je on mislil samo na varnost. Rekel mi je, naj pozabim na stanovanje in kariero. Ker morava poskrbeti za otroke, saj je bilo zelo nevarno. Pa tudi zdaj je stanje v Ukrajini grozno.

Moje mesto Chernihiv trpi vsak dan. Umre veliko otrok. Podobno se dogaja tudi v drugih ukrajinskih mestih. Nedavno je v Harkovu priletela raketa v park, kjer je bila mama z vozičkom, otrok je bil star manj kot eno leto in je takoj umrl. To je zelo grozno. Tega ne moreš razumeti, če nisi doživel vojne.

Olena Kushcheva, pediatrinja iz Ukrajine. Foto: Leon Vidic

Kako se soočate s tako nepredstavljivo grozno situacijo?

Spremljam, kaj se dogaja. Ker ne moreš tega ignorirati. Ampak se trudim, da bi bila malo manj obremenjena s tem. Na srečo niti nimam dovolj časa za to. Živim iz dneva v dan. Ogromno delam, saj opravljam specializacijo in nimam prostega časa, da bi pogosto razmišljala o vojni v Ukrajini. Seveda pa me prizadene in se mi zdi grozno, da nedolžni ljudje zaradi vojne umirajo in trpijo.

Bi se vrnili v Ukrajino, če ne bi bilo vojne?

Na začetku sva se z možem dogovorila, da bova videla, kakšna bo situacija v Ukrajini, in se bomo morda vrnili. A sva se pred časom odločila, da se ne bova vrnila, saj nama je Slovenija zelo všeč. Toda upam, da se vojna čim prej konča, da bom lahko obiskala starše.

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Kaj vam je najbolj všeč v Sloveniji?

Ljudje so večinoma zelo prijazni in pripravljeni pomagati. Če vidijo, da se trudiš in da ne izkoriščaš sistema, so zelo prijazni. In to se mi zdi prav.

Navdušena sem tudi nad vašo naravo in izobraževalni sistem mi je zelo všeč. Vrtci in šole so zelo dobri – otrokom se omogoči tečaj plavanja, obiskujejo gledališče, se odpravijo na izlete, imajo športne dneve in gredo na sprehod tudi, kadar dežuje … To zame ni samoumevno in sem hvaležna, da je tako dobro v Sloveniji poskrbljeno za otroke.

Tudi v službi sem hvaležna, ker se lahko udeležim konferenc, tečajev, delavnic … Zelo sem srečna, da imam toliko možnosti. Najbolj me osrečuje to, da sem lahko ostala v svojem poklicu. Ker imam veliko prijateljic iz Ukrajine, ki morajo delati nekaj drugega.

Moja najboljša prijateljica je bila vodja logistike v velikem podjetju v Ukrajini, v Sloveniji pa dela v skladišču. Tudi jaz sem bila pripravljena delati karkoli, če ne bi dobila dela v zdravstvu. Če nimaš denarja, si namreč pripravljen sprejeti vsako delo. In verjamem, da če hočeš delati, boš našel delo.

Ne moreš pa pričakovati, da boš v državi, kamor si se preselil, takoj dobil delo, ki te osrečuje. To je čisto normalno. Mi smo se odločili, da pridemo sem. In mislim, da se moramo prilagoditi.