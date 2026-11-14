Atletika mi pomeni preveč, da bi dovolila, da bi mi sladkorna bolezen vzela veselje do nje

Sladkorno bolezen tipa 1 so ji odkrili, ko je že resno trenirala atletiko in nizala obetavne rezultate. Diagnoza je čez noč spremenila njen vsakdan, ne pa tudi športnih sanj. Zdaj uspešno združuje vrhunski šport, študij medicine in življenje s kronično boleznijo, ki zahteva nenehno pozornost, disciplino in prilagajanje. Pred svetovnim dnevom sladkorne bolezni, ki ga zaznamujemo 14. novembra, smo se s 24-letno Zalo Istenič pogovarjali o odraščanju z diagnozo, izzivih, ki jih prinaša življenje s sladkorno boleznijo, in o tem, kako je kljub vsem oviram vztrajala na poti do svojih ciljev.

Sladkorno bolezen tipa 1 so vam diagnosticirali pri štirinajstih letih, ko ste v atletiki že dosegali lepe rezultate. Kako se spominjate obdobja pred tem?

Kot precej brezskrbnega. Atletika je bila že takrat velik del mojega življenja, imela sem svoje cilje in sanje. Pri štirinajstih se še ne ukvarjaš toliko z zdravjem, sploh če si športnik in si vajen, da tvoje telo dobro deluje. Potem se je skoraj čez noč pojavilo nekaj, kar je popolnoma spremenilo moj vsakdan. Ne toliko ciljev, ampak predvsem pot do njih.

Na kaj ste ob novici najprej pomislili in česa vas je bilo najbolj strah?

Najprej se je zagotovo pojavil strah pred neznanim, predvsem pa ogromno vprašanj. Najbolj me je skrbelo, kaj bo to pomenilo za atletiko. Ali bom sploh še lahko normalno trenirala in tekmovala? Atletika mi je že takrat pomenila zelo veliko in misel, da bi se ji morala zaradi bolezni odpovedati, je bila verjetno ena najtežjih. Sčasoma sem ugotovila, da diagnoza sicer prinaša dodatne izzive, ne pomeni pa, da moram zaradi nje opustiti svoje sanje.

Zala Istenič. Foto: Peter Kastelic/AZS

Kaj vas je po drugi strani pomirjalo?

Spoznanje, da sladkorna bolezen ne pomeni konca moje športne poti. Zelo pomembno mi je bilo, da sem začela razumeti, da lahko ob ustrez­nem zdravljenju in dobrem poznavanju telesa še vedno počnem stvari, ki jih imam rada. Takrat se mi je zdelo vse precej zapleteno, danes vem, da človek postopoma pridobi veliko znanja in izkušenj. Pomembno je bilo predvsem to, da sem dobila občutek, da lahko kljub diagnozi živim kakovostno in aktivno življenje.

Pravite, da je bolezen po­stala rutina in da o njej skoraj ne razmišljate več. Kaj vse morate kljub temu vsak dan narediti, da jo imate pod nadzorom?

To, da je sladkorna bolezen res postala del moje rutine, ne pomeni, da ne zahteva veliko pozornosti. Vsak dan spremljam vrednosti krvnega sladkorja, skrbim za ustrezno odmerjanje inzulina ter upoštevam prehrano, telesno aktivnost, stres in številne druge dejavnike. Veliko stvari počnem že povsem avtomatsko. Mislim, da je ravno v tem največja razlika med začetkom in danes. Bolezen ni nič manj zahtevna, sem pa jaz veliko bolj izkušena pri njenem obvladovanju.

Na startu želim razmišljati o teku, ne o bolezni. Mislim, da je prav to ena ključnih stvari, ki sem se jih z leti naučila, namreč da ji ne dovolim, da bi prevzela nadzor nad mojimi mislimi.

Kako vpliva na vaše treninge in tekmovanja? Kako se pripravljate na trening, kaj morate spremljati med telesnim naporom in kako ravnate, kadar vredno­sti krvnega sladkorja niso takšne, kot bi si želeli?

Pri športu je to zagotovo dodaten dejavnik, ki ga moram upoštevati. Pred treningom preverim krvni sladkor in njegovo gibanje, razmislim o prehrani ter po potrebi prilagodim odmerjanje inzulina. Pomembno je tudi, za kakšno vrsto treninga gre, saj se telo na različne obremenitve odziva različno. Pri sprintu je zanimivo predvsem to, da intenziven trening krvni sladkor zviša, medtem ko lahko pri drugih oblikah aktivnosti pride do njegovega padca. Seveda se zgodi, da vrednosti niso idealne. Takrat moram včasih tudi malo spremeniti načrt. Z leti sem se naučila, da ne morem vedno zares nadzorovati vsake številke.

Nekoč ste omenili, da vam pred tekmami adrenalin zviša krvni sladkor, zaradi česar vas je bilo včasih strah. Vas bolezen pred pomembnimi nastopi še vedno obremenjuje ali ste našli način, da vas ne zmoti pri osredotočenosti?

Na začetku me je to precej obremenjevalo, predvsem zato, ker sem imela občutek, da na nekatere stvari nimam vpliva. Lahko sem naredila vse pravilno, potem pa je adrenalin pred tekmo povzročil dvig krvnega sladkorja, tudi nad 20 mmol/l. Danes vem, da je to normalen odziv telesa in da ni nujno znak, da sem naredila kaj narobe. Seveda še vedno spremljam vrednosti in ustrezno ukrepam, vendar se trudim, da mi sladkorna bolezen ne vzame energije, ki jo potrebujem za tekmovanje. Na startu želim razmišljati o teku, ne o bolezni. Mislim, da je prav to ena ključnih stvari, ki sem se jih z leti naučila, namreč da ji ne dovolim, da bi prevzela nadzor nad mojimi mislimi.

Kaj je za vas pri življenju s sladkorno boleznijo najtežje?

Verjetno to, da nikoli nimaš zares prostega dneva. Pri večini drugih obveznosti si lahko vzameš odmor, pri diabetesu to, tudi če si utrujen, pod stresom ali imaš slab dan, ni mogoče. Poleg tega je bolezen včasih precej nepredvidljiva. Lahko dva dneva naredim vse enako, pa bodo vrednosti povsem drugačne. Mislim, da ni toliko zahtevno posamez­no merjenje ali odmerjanje inzulina, ampak predvsem ta stalna odgovornost. Po drugi strani me je ravno to naučilo discipline, potrpežljivosti in prilagajanja.

Zala Istenič. Foto: Peter Kastelic/AZS

Kako pomembna sta za vas inzulinska črpalka in senzor za neprekinjeno merjenje glukoze? Koliko sta vam olajšala vsakdan v primerjavi z začetnim obdobjem po diagnozi?

Tehnologija je zagotovo ena največjih pridobitev, ki so mi olajšale življenje. Senzor mi omogoča, da lahko ves čas spremljam vrednosti glukoze in predvsem vidim, v katero smer se gibljejo. To je pri športu izjemno pomembno, saj lahko precej hitreje prepoznam spremembe in pravočasno ukrepam. Seveda tehnologija ne opravi vsega namesto mene, mi pa omogoča precej več svobode, kar je pri mojem življenjskem slogu ogromna prednost.

Kako se je po diagnozi spremenil vaš odnos do hrane? Ste se morali odpovedati čemu, kar vam je bilo prej posebej všeč? Kako usklajujete prehrano s potrebami vrhunske športnice?

Morala sem se naučiti drugače razmišljati o hrani, spoznati, kako posamezna živila vplivajo na krvni sladkor, kako pomembni so ogljikovi hidrati in kako prehrano usklajevati z inzulinom ter telesno aktivnostjo. Danes na hrano ne gledam kot na nekaj, kar bi mi moralo biti zaradi sladkorne bolezni prepovedano. Veliko pomembnejše se mi zdi razumevanje, kako se moje telo odziva nanjo.

Se vam je kdaj zgodilo, da bi zaradi sladkorne bolezni najraje izpustili trening ali tekmovanje? Kako ravnate v trenutkih, ko ste utrujeni od vsega, kar morate poleg športnih obveznosti sprem­ljati in nadzorovati?

Seveda pridejo dnevi, ko bi si želela, da mi ne bi bilo treba razmišljati še o sladkorni bolezni. Predvsem takrat, ko imam že tako veliko obveznosti ali pa stvari kljub trudu ne potekajo tako, kot bi si želela. Ampak mislim, da sem skozi leta razvila precej drugačen odnos do teh trenutkov. Sprejela sem, da ne bo vsak dan popoln in da to še ne pomeni, da sem naredila kaj narobe. Atletika mi pomeni preveč, da bi dovolila, da bi mi sladkorna bolezen vzela veselje do nje. Hkrati vem, da je včasih treba poslušati svoje telo, prilagoditi trening in zdravje postaviti na prvo mesto.

Zanimivo je, da je bila sezona po diagnozi ena vaših najuspešnejših. Vam je bolezen dala dodatno motivacijo, da dokažete sebi in drugim, da lahko nadaljujete športno pot?

Mislim, da mi je po svoje res vlila dodatno motivacijo. Predvsem sem hotela sebi dokazati, da se zaradi nje ni treba odpovedati sanjam, ki sem jih imela že prej. Nikoli nisem dovolila, da bi bila sladkorna bolezen razlog, zaradi katerega nečesa ne bi poskusila. Ravno nasprotno, prizadevala sem si ugotoviti, kako lahko svoje cil­je dosežem navkljub njej.

V atletiki ste od četrtega leta, v karieri ste imeli tudi težja obdobja in trenutke, ko ste razmišljali o koncu. Kaj vas je takrat držalo pokonci in kdo vam je najbolj pomagal vztrajati?

Bila so bila obdobja, ko sem izgubila motivacijo, dvomila vase in se spraševala, ali ima vse skupaj še smisel. Vrhunski šport je lahko psihično zelo zahteven, sploh kadar vlagaš ogromno truda, rezultati pa ne sledijo tvojim pričakovanjem. Relativno lahko je vztrajati, kadar ti gre dobro, veliko težje je, ko pridejo poškodbe, neuspehi ali obdobja, ko se zdi, da ves trud ne vodi nikamor. V takšnih trenutkih mi največ pomeni podpora ljudi, ki me dobro poznajo in verjamejo vame, ko sama malo izgubim to vero. Včasih je dovolj, da nekdo vidi tvoj potencial tudi takrat, ko ga sam ne vidiš več. Predvsem pa mislim, da me je vedno znova naprej gnala ljubezen do atletike.

Ste študentka četrtega let­nika medicine, študij pa ste večkrat postavili pred atletiko. Zakaj vam je tako pomembno, da izobrazba ostaja na prvem mestu, tudi ko dosegate vrhunske športne rezultate?

Trenutno sem v petem let­niku medicine in študij mi je bil vedno pomemben. Atletiko imam izjemno rada in želim v njej doseči čim več, hkrati se zavedam, da športna kariera ne traja večno. Medicina me zanima in v prihodnosti si želim opravljati zdravniški poklic. Res je, da je včasih zelo naporno usklajevati oboje in da moram sprejemati kompromise. Ampak mislim, da mi prav ta kombinacija daje neko ravnovesje.

Če sem se v teh letih česa naučila, sem se tega, da nas ne definira tisto, kar se nam zgodi, ampak predvsem to, kako se s tem spoprimemo.

Kako je videti vaš običajni dan, ko morate uskladiti predavanja, učenje, treninge in skrb za sladkorno bolezen? Čemu se morate najpogosteje odpovedati, da vam uspe vse?

Moji dnevi so običajno precej zapolnjeni. Del dneva preživim na fakulteti, potem sledijo treningi, učenje in vse druge obveznosti. V pripravljalnem obdobju imam pogosto dva treninga na dan, zato je organizacija še toliko pomembnejša. Veliko pozornosti je treba nameniti tudi prehrani, spanju in regeneraciji, saj brez tega dolgoročno ne bi mogla kakovostno trenirati. Najpogosteje se moram odpovedati predvsem spontanosti in delu prostega časa. Včasih bi si želela imeti dan, ko mi ne bi bilo treba gledati na uro in razmišljati, kaj vse moram še narediti. Ampak po drugi strani sem si tak način življenja izbrala sama, uživam v tem, kar počnem.

Ali vam znanje, ki ga pridobivate na medicinski fakulteti, pomaga tudi pri razumevanju lastne bolezni?

Zagotovo. Študij medicine mi omogoča, da veliko bolje razumem procese, ki se dogajajo v telesu, pa tudi delovanje inzulina, presnovo in odzive na telesno aktivnost. Zanimivo mi je predvsem to, da lahko znanje povezujem z lastnimi izkušnjami. Nekatere stvari, ki sem jih prej poznala predvsem iz prakse, danes razumem na precej globlji ravni.

Glede na to, da želite po­stati zdravnica, ste morda zaradi lastne izkušnje s kronično boleznijo še bolj pozorni na to, kako zdravniki komunicirajo z bolniki. Kakšna zdravnica si želite biti?

Mislim, da mi je lastna izkušnja zagotovo dala drugačen pogled na odnos med zdravnikom in bolnikom. Ko si sam na drugi strani, hitro ugotoviš, kako pomembno je, da te zdravnik posluša, ti stvari razumljivo razloži in te obravnava kot človeka, ne samo kot diagnozo. Želim si biti zdravnica, ki bo poleg strokovnega znanja imela tudi dovolj empatije in razumevanja za svoje bolnike. Predvsem se mi zdi pomembno, da se zavedamo, da bolezen ne vpliva samo na človekovo telo, ampak pogosto na celotno njegovo življen­je.

Kaj bi sporočili mladim, ki jim pravkar diagnosticirajo sladkorno bolezen tipa 1 in jih skrbi, da bodo morali zaradi nje opustiti šport ali druge stvari, ki jih imajo radi?

Predvsem bi jim želela povedati, da diagnoza sladkorne bolezni tipa 1 ne pomeni, da se morajo odreči svojim sanjam. Seveda se življenje spremeni. Nekatere stvari zahtevajo več načrtovanja, discipline in prilagajanja, ampak to še ne pomeni, da jih ne moremo početi. Če sem se v teh letih česa naučila, sem se tega, da nas ne definira tisto, kar se nam zgodi, ampak predvsem to, kako se s tem spoprimemo.