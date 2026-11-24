Vida Igličar je grafična oblikovalka, ilustratorka in avtorica zdaj že treh knjig. Njena zadnja, Rojstvo mame je preplet dnevniških zapisov in zgodb, ki bralca popeljejo skozi tri pomembna obdobja v življenju ženske, ki si želi otroka - skozi čas, ko si prizadeva za zanositev, nosečnost in prve mesece v novi vlogi, vlogi mame. Branje knjige Rojstvo mame je na trenutke kot kukanje v dnevnik, ki se je pred nami slučajno odprl, ali pa povsem iskren pogovor z najboljšo prijateljico. Hkrati pa je tudi strokovna podpora z odgovori ginekologinje in doule.

V knjigi Rojstvo mame zapišete »Nikoli se ne rodi le otrok, z njim se rodi tudi mama.« Kaj vas je z novo vlogo najbolj spremenilo?

Brez dvoma novo bitje, nov odnos, ki je prišel v moje življenje in z njim neizmerna vrednost, globina in smisel. Ljubezni do otroka ne morem primerjati z ničemer drugim. Na drugi strani me je zagotovo spremenila tudi nova odgovornost in skrb. Prizemljili so me izzivi, ki so prišli v poporodnem obdobju, me naredili še bolj ranljivo in obenem dali občutek povezanosti z drugimi ženskami, mamami. Danes vsako mamo iz srca občudujem in ji želim vse dobro, saj se zavedam, s koliko izzivi in seveda obenem lepotami pride ta neprecenljiva vloga.

V čem pa se najbolj razlikujeta mama iz vaših predstav pred rojstvom in mamo, kakršna ste zdaj?

Preden sem postala mama, je bilo vse skupaj neoprijemljivo. Razmišljala sem o tem, kakšna mama si želim biti. Ljubeča, prisotna, razumevajoča, podporna … Že sedaj po dobrem letu in pol na te pridevnike gledam povsem drugače. Biti vse to je še vedno moja namera, sem pa že v več trenutkih spoznala, da to ni vedno tako enostavno. Spoznala sem, kje so moje šibke točke, moje meje, ob katerih mi je to težje uresničevati. Danes zase vem, da ko sem utrujena in neprespana, sem razdražljiva in takrat sem stežka razumevajoča in podporna - tako do hčerke in še bolj do sebe. Me je pa presenetilo, da sta se ljubezen in skrb vame naselili zelo spontano, kot da bi bila nega dojenčka, otroka zapisana v naših telesih.

Vida Igličar. Foto: Taja Harris

Knjiga je razdeljena na tri dele in prvi se imenuje hrepenenje, kjer še posebno do izraza pride vaša iskrenost. Tu so namreč brez ovinkarjenja opisana vaša občutja v čakanju med enim in drugim ciklom. V vaših mislih se lahko prepozna vsaka ženska, ki je čakala na zanositev, a veliko bi se jih sramovalo to deliti na glas. Dejali ste že, da vas je ravno teh zapisov najbolj sram, a bralke smo vam zagotovo hvaležne za iskrenost.

Hvala za to lepo potrditev! Včasih se res šele ob odzivih drugih zavem, da ni samoumevno, da v pisanju zberem pogum in vidim onkraj strahu pred obsojanjem in onkraj pomislekov, kako bom izpadla. Da delim tudi tiste dele sebe, kjer si nisem všeč in se jih sramujem. Ampak zahvaljujoč številnim pozitivnim odzivom bralcev prejšnjih knjig, 100 dni za boljšo mene in Vse je v redu, v kateri sem delila svoje največje strahove in sram, sem spoznala, da se prav v ranljivih delih in zapisih najbolj dotaknem drugih. To me motivira za naprej, da ne pozabim, kaj je moja namera s pisanjem; pokazati, da v stiskah nismo sami.

Med branjem sem večkrat dobila občutek, da se je pred mano slučajno odprl prijateljičin dnevnik in sedaj ga na skrivaj berem. Verjetno je bila ta odkrita intimnost vaš namen?

Ja. Želela sem si deliti pristno, surovo, tako kot sem obdobje truda za zanositev, nosečnost in zgodnje materinstvo doživljala. Moje vrlina za pisanje knjige ni strokovna, je predvsem osebne narave in pride s pripravljenostjo odpirati ranljive teme, tiste, o katerih vsi razmišljamo, a redko spregovorimo na glas. Verjamem, da je največja vrednost knjige Rojstvo mame prav to, da so v njej dnevniški zapisi točno taki, kot so nastali v posameznem obdobju in jih ob pogledu nazaj nisem olepšala ali morda izpustila nevšečne dele.

Včasih se res šele ob odzivih drugih zavem, da ni samoumevno, da v pisanju zberem pogum in vidim onkraj strahu pred obsojanjem in onkraj pomislekov, kako bom izpadla.

Vaša mama je ginekologinja in imeli ste priložnost, da ste brali njen dnevnik, ki je nastajal, ko je pričakovala vas. Si želite, da vašo knjigo prebere tudi vaša hči?

Drži, moja mami je pisala dnevnike vsem petim otrokom in ti zapisi so mi bili še posebej v času nosečnosti in po porodu neprecenljivi. Če bo hčerka enkrat brala moje zapise, si želim, da ji bodo zanimivi, da bo ob njih čutila hvaležnost in navdušenje nad življenjem in bo dobila uvid v mamo, ki je v prvi vrsti človek. Ne dvomim, da bo lahko tudi videla, kako zelo sem si je želela. A po drugi strani me je strah, da ji ne bo všeč, da sem delila zapise o njej, ampak upam, da v pisanju uspem predati tudi svoj namen, pokazati življenje v tisočerih odtenkih, ponuditi uteho in spodbudo.

Dnevniški zapisi so nastajali v realnem času, vaši osebni zgodbi pa sledijo še vprašanja in strokovni odgovori ginekologinje dr. Milene Igličar in doule Katarine Urbanc Munda. Koga bo knjiga najbolj pritegnila?

Knjigo sem pisala za vse ženske, nosečnice, mame in bodoče mame. V času od rojstva želje po družini do rojstva otroka gre ženska čez ogromne spremembe. Zavedam se, da je moja zgodba le ena, ni pravilo in ne smernica. Poti do materinstva je ogromno, vsaka nosečnost je drugačna, prav tako mama in otrok. Ampak verjamem, da so nekateri občutki univerzalni. Upam, da bodo ženske, ki se trudijo zanositi, v mojih zapisih našle uteho. Da se v hrepenenju, ki te celo preplavi, ne bodo počutile same. Da bodo nosečke, ki so si predstavljale, da jih bo spremljala le blaženost, uvidele, da je povsem normalno, da nosečnost pride s široko paleto občutkov, četudi je zaželena. Da zmoremo roditi in se pripraviti na rojstvo otroka z vsemi strahovi, ki jih nosimo v sebi. In predvsem si želim, da s knjigo pripomorem k podiranju predstav o vsemogočnih in popolnih mamah. Da bi se ženske, mame večkrat zavedale, koliko zmoremo, kako vredne smo in da težki trenutki ne definirajo naše vrednosti.

V knjigi Rojstvo mame so tudi Vidine ilustracije. Knjiga je izšla pri Mladinski knjigi, urednica je Urška Kaloper. Foto: Taja Harris

Ob prihodu otroka bližnje vedno zanima, kako spi, je in napreduje. Vaša knjiga je velik opomnik, da pomislimo tudi na mamo. Kakšne ljudi imate vi okoli sebe, vam je kdaj manjkalo, da kdo enako pozorno vpraša, kako ste?

Neizmerno srečo imam, da so obe moji sestri in številne prijateljice postale mame že pred mano in so tako dobro vedele, kaj v občutljivem poporodnem obdobju potrebujemo. Spomnim se prvih dni kot mama, ko sem vsak dan prejemala sporočila, kako sem, kako smo. Vedno sem se čutila podprto in videno in ko sem se na trenutke vseeno počutila samo, je bilo to le, ker se nisem bila pripravljena odpreti ali se nisem znala. Hvaležna sem, da imam tako močan podporni sistem in okoli sebe čudovite mame, ki so mi zgled in so mi skozi iskrene odnose omogočile uvid v materinstvo tako, kot so ga doživljale, z lepim in težkim. To privoščim vsaki ženski in upam, da košček tega ponudim z vsebino v knjigi.

O izgorelosti in tesnobi ste odkrito govorili že pred materinstvom. So vam te izkušnje prepoznati lastne meje tudi v novi vlogi?

Zagotovo. Prav zaradi preteklih preizkušenj na področju duševnega zdravja sem vedela, kako pomembna je skrb zase in kaj meni najbolj pomaga. V obdobju z novorojenčkom težko skrbiš za kvaliteten in zadosten spanec, lahko pa skrbiš za zdravo in raznoliko prehrano, za gibanje, čas, preživet v naravi, za dobre odnose. Četudi je časa za to manj, je vsaka minuta toliko bolj pomembna, dragocena in blagodejna. Zaradi izgorelosti se zavedam, kako pomembno je, da svoje vrednosti ne zreduciram le na eno področje, kar bi se zlahka ponovilo ob nastopu materinstva. Zaradi preživetega obdobja hude tesnobe in številnih strahov sem pozorna, da misli zavestno vračam v sedanjost, ko opazim, da mi bežijo v prihodnost. Po drugi strani sem se vnaprej spraševala in skrbela, če bom zaradi teh preizkušenj bolj obremenjena ob pomanjkanju spanja in časa zase. Ampak zaenkrat so se vse izkušnje, preizkušeni koraki do boljšega počutja izkazali za dobrodošle in koristne. Obenem nam vsaka pretekla premagana preizkušnja lahko služi kot opomnik, da smo že zmogli težke stvari.

Predvsem si želim, da s knjigo pripomorem k podiranju predstav o vsemogočnih in popolnih mamah. Da bi se ženske, mame večkrat zavedale, koliko zmoremo, kako vredne smo in da težki trenutki ne definirajo naše vrednosti.

Je ustvarjanje danes prostor, kjer ste spet predvsem Vida? Kako se je po rojstvu hčerke spremenil vaš odnos do dela in lastnih ambicij?

V prostoru, kjer sem spet predvsem Vida, se trenutno močno iščem. Kot mama in kot ustvarjalka čutim, da stojim na kar dobrih temeljih. Kdo sem izven tega, pa sem prav trenutno v procesu iskanja odgovorov. Hvaležna sem za ustvarjanje, pisanje, ilustriranje in oblikovanje, ki me vrača k sebi in me dnevno spomni, da je tudi tu moja vrednost. Da skozi ustvarjanje uresničujem del svojega smisla, ko se trudim podirati tabuje na področju duševnega zdravja in ustvarjati izdelke, ki nagovarjajo k hvaležnosti, prisotnosti, zaupanju. Vesela sem, da si danes spet lahko vzamem čas za snemanje svojega podkasta Vse je v redu in da redno ustvarjam nove izdelke za svojo spletno trgovino. Obenem pa je z rojstvom hčerke prišlo zavedanje, da je delo le en košček življenja. Bolj kot rezultati ali dosežki so mi danes pomembni odnosi, ki jih spletem skozi delo. Še bolj pomembno mi je, da s svojim delom ustvarjam nekaj dobrega.