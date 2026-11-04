Vesna Milek in Irena Štaudohar: Ni ti treba živeti tako kot vsi

Vesna Milek in Irena Štaudohar sta si svet najprej predstavljali v knjigah. Potem ga nikoli več nista zapustili. Strastni bralki, strastni novinarki in strastni pisateljici, prijateljici. V njunem svetu je še vedno prostor za velike ljubezni, usodne literarne junake, ekscentrike, ki se ne menijo za družbena pravila, in mesta, v katerih je mogoče začeti znova.

Irena Štaudohar se v svoji zadnji knjigi Globoko v gozdu: O divjem in intimnem posveča naravi, spominu in izgubi, Vesna Milek pa v romanu Kleopatra: Novi svet nadaljuje raziskovanje življenja ženske, ki je svojo usodo skušala držati v lastnih rokah. Naš pogovor se od Pariza in Brooklyna, od sester Brontë in Hemingwaya, od rdeče šminke do žensk, ki se tudi sredi vojne nočejo odpovedati lepoti, počasi premakne k vprašanjem, na primer, kaj ostane od svobode, če si je ne moreš privoščiti. Kdo je danes sploh še lahko umetnik? In koliko prostora je ostalo ženskam, ki nočejo živeti po pravilih, ki jih je zanje napisal nekdo drug? Obe še vedno verjameta v moč literature. In obe dobro vesta, da ljubezen do pisanja še ne pomeni, da ti bo svet dovolil pisati.

Ženske pogosto pravijo, da z leti postajajo nevidne, ker jih moški ne opazijo več. Kot da bi s tem izgubljale tudi del svoje vrednosti. Zakaj je ta še vedno tako odvisna od moškega pogleda? Koliko vama pomeni, da vaju moški opazijo?

Vesna: Odvisno od trenutka. Če sem v dobri koži, se mi zdi nekaj najbolj čarobnega v tem svetu prav to, da si odprt za srečanja, pa naj bo to prodajalec na tržnici ali mimoidoča gospa, ki ti nakloni nasmešek. Odprtost za srečanja je ključna – to je tisto, kako smo drug z drugim. In če sem v redu sama s sabo, si želim biti odprta za pogled moškega ali pogled druge ženske. In mislim, da bo tako tudi pri sedemdesetih. (Smeh.) Ne sprejemam nevidnosti. Slavenka Drakulić v knjigi Nevidna ženska in druge zgodbe sicer piše o tej nevidnosti, ki je lahko tudi privilegij, a hkrati je bila sama vedno zelo vidna, vedno je žarela, s svojo rdečo šminko na ustnicah. Mislim, da imamo ženske tudi tukaj svobodo odločanja o lastnem telesu. Če si želiš biti nevidna, bodi nevidna. Če si želiš biti vidna, pa bodi vidna na kakršenkoli način. Če imaš dovolj energije za to, da si privlačna sami sebi, da si zjutraj vzameš malo več časa, da se lepo oblečeš, ali pa ti je všeč, če te moški pogleda, se mi to zdi znak erosa, življenja.