Tjaša Marolt: V začetku zdravljenja je šlo samo za zbiranje moči med eno in drugo kemoterapijo

Ko je Tjaša Marolt med samopregledovanjem v dojki zatipala bulico, ni slutila, da bo sledila diagnoza raka dojke. Pri 38 letih jo je bolezen popolnoma presenetila, a je zaupala zdravnikom in se osredotočila na zdravljenje. Danes odkrito govori o težkih trenutkih, podpori družine in strahu pred ponovitvijo bolezni. Pravi, da jo je ta spremenila in naučila, da je zdravje najpomembnejše. Njena izkušnja je tudi opomnik, kako pomembna sta redno samopregledovanje in pravočasen odziv na spremembe.

Jeseni 2023 ste sami zatipali bulico v dojki. Se še spomnite tistega trenutka? Ste takoj pomislili, da bi lahko šlo za raka, ali se vam je to pri 38 letih zdelo malo verjetno?

Res je, bulico sem si zatipala sama med samopregledovan­jem. K sreči je bila na takem mestu, da sem jo hitro opazila. Notranji občutek mi je dejal, da se dogaja nekaj resnega in da moram čim prej k zdravniku na pregled. Pred boleznijo sem redko obiskovala osebnega zdravnika, tako da sem vesela, da sem takrat takoj zbrala pogum in nisem oklevala s pregledom.

Kako je potekala pot od prvih preiskav do diagnoze?

Po prvih preiskavah je potem vse potekalo zelo hitro. Zdi se mi, da sem komaj dojemala, kaj natanko se dogaja. Zelo hitro so mi postavili končno diagnozo in mi predpisali potrebno zdravljenje. Najtežje je bilo, ko sem čakala na točno diagnozo in nisem vedela, kaj me čaka.

Bulico sem si zatipala sama med samopregledovanjem. K sreči je bila na takem mestu, da sem jo hitro opazila. Notranji občutek mi je dejal, da se dogaja nekaj resnega in da moram čim hitreje k zdravniku na pregled. Pred boleznijo sem redko obiskala osebnega zdravnika, tako da sem vesela, da sem takrat takoj zbrala pogum in nisem oklevala s pregledom.

Ste imeli v družini primere raka dojke ali vas je diagnoza popolnoma presenetila?

Ne, v družini pred menoj nismo imeli primerov raka na dojki, zato me je ta diagnoza res presenetila.

Tedaj sta bila vaša mlajša od treh otrok še v vrtcu. Kako ste se z njima pogovorili o bolezni in kako sta jo sprejela?

Če pogledam nazaj, sem kar vesela, da sta bila mlajša otroka še v vrtcu, saj sta vse skupaj precej lažje sprejela kot najstarejša hči, ki je takrat obiskovala tretji razred osnovne šole. Bolezni pred njimi nismo skrivali in smo bili z njimi iskreni. Seveda smo pogovore prilagodili njihovi starosti, vendar so vedeli, kaj se z menoj dogaja.

Foto: osebni arhiv

Kaj je bilo v obdobju zdravljenja za vas najtežje – fizično in čustveno?

V prvi fazi zdravljenja sem bila osredotočena predvsem na to, da zberem dovolj moči od enega do naslednjega odmerka kemoterapije. Za kakšna poglobljena razmišljan­ja nisem imela energije. Vedela sem, da se moram boriti za sebe in svojo družino. Ko so bili kemoterapije in obsevanja za menoj, sem šele začela okrevati tudi na čustveni ravni. Takrat sem poiskala psihično pomoč na onkologiji in se udeležila pogovorov pri psihologinji.

Kako ste doživljali spremembe, ki jih je zdravljen­je prineslo vašemu telesu? Kako so vplivale na vašo samopodobo in občutek ženskosti?

Ker sem bulico hitro zatipala in je bila dokaj majhna, operacija na dojki ni bila zelo obsežna in mi je ostala le manjša brazgotina. Težko sem se sprijaznila z izgubo las ob kemoterapiji. To je za žensko vsekakor velika sprememba, ki vpliva na samozavest. Da mi je bilo lažje, sem si kupila lepe turbančke in jih nosila čez zimo. Lasuljo sem sicer nosila, vendar mi je šla ves čas zelo na živce.

Foto: osebni arhiv

Ste si dovolili pokazati tudi strah, žalost in nemoč ali ste čutili, da morate biti zaradi družine ves čas močni?

V življenju še nisem toliko prejokala kot v prvih tednih od postavljene diagnoze. Prav spomnim se, da sem prijateljici rekla, da sem že utrujena od joka. Vseeno pa sem pred otroki poskušala ostati močna in preusmeriti misli na pozitivne stvari. V oporo so mi bili ves čas mož in moji starši. Brez njihove podpore bi mi bilo še veliko težje.

Delate kot učiteljica na srednji šoli. Kako je bolezen vplivala na vaše delo in kako so se odzvali sodelavci ter dijaki?

Tudi na delovnem mestu sem imela res lepo izkušnjo. Dobivala sem spodbudna sporočila tako od sodelavcev kot dijakov. In zelo hitro po koncu zdravljenja sem se vrnila v službo, kjer so me sprejeli brez kakšnih predsodkov.

Po izobrazbi ste doktorica biotehnologije. Vam je strokovno znanje pomagalo bolje razumeti bolezen in zdravljenje ali je včasih prineslo še dodatne skrbi?

Moram priznati, da sem v času bolezni prebrala zelo malo literature na temo raka dojk, nisem iskala odgovorov na spletu, tudi v razne skupine na družbenih omrežjih se nisem vključevala. Vse dodatne informacije so mi bile v breme. Res sem se popolnoma prepustila obravnavi zdravnikov in zaupala v njihovo presojo. Mi je pa moje strokovno znanje vsekakor pomagalo razumeti način delovanja bolezni in tudi zdravil, tako da sem zato morda lažje komunicirala z zdravniki in jim postavljala vprašanja tam, kjer sem želela dodatna pojasnila.

Če pogledam za nazaj, sem kar vesela, da sta bila mlajša otroka še v vrtcu, saj sta vse skupaj precej lažje sprejela kot najstarejša hči, ki je takrat obiskovala tretji razred osnovne šole. Bolezni pred njimi nismo skrivali in smo bili z njimi iskreni. Seveda smo pogovore prilagodili njihovi starosti, vendar so vedeli, kaj se z menoj dogaja.

Od kod ste v najtežjih trenutkih črpali moč? Kaj vas je gnalo naprej, ko je bilo najtežje?

Vsekakor iz svoje družine. Kot sem že omenila, so mi bili mož in starši v največjo oporo. Najbolj pa me je gnalo naprej zavedanje, da imam ob sebi tri majhne otroke, ki me po­trebujejo in s katerimi si želim preživeti še veliko skupnih trenutkov.

Kakšno vlogo je na vaši poti odigrala Europa Donna? Kaj vam je pomenilo srečanje z ženskami, ki so šle skozi podobno izkušnjo?

Ravno zaradi žensk, ki imajo za seboj podobno izkušnjo, sem se med zdravljenjem rada vračala na onkologijo v Ljub­ljani. Med nami so se stkale vezi, stale smo si ob strani, si delile izkušnje, poklepetale ob kavicah. Meni so ti klepeti res veliko pomenili. Družina mi je bila vedno v oporo, vendar le nekdo, ki gre skozi podobno izkušnjo, popolnoma razume, kaj vse doživljaš ob prebolevan­ju takšne bolezni. Pogovori z ljudmi, ki so tudi sami premagali raka, so mi bili v veliko pomoč.

Se vam zdi, da je v Sloveniji še vedno premalo odprtega pogovora o čustvenih stis­kah, ki spremljajo diagnozo raka dojke?

Glede na to, kako se na onkologiji v Ljubljani ves čas trudijo pozorno spremljati psihološko stanje svojih bolnikov, bi rekla, da se tudi o tej temi vedno več govori in poudarja njen pomen.

Foto: osebni arhiv

Kako danes živite s strahom pred ponovitvijo bolezni? Se ga človek kdaj povsem znebi?

Mislim, da se strahu pred ponovitvijo bolezni redkokateri onkološki bolnik popolnoma znebi. Meni je bilo ravno ta strah najtežje premagati. Še danes, tri leta od postavljene diagnoze, je tu. Pridejo obdobja, ko nastopi v milejši obliki, in obdobja, ko je bolj glasen. Pred preventivnimi pregledi, ki jih imam pri svojem onkologu, je ta negotovost vedno večja.

Po zdravljenju mnogi pričakujejo, da bo življenje takoj spet normalno. Je bilo tudi pri vas tako ali se pravi izzivi začnejo šele takrat, ko zdravljenje mine?

Pogosto je tako, da se po koncu zdravljenja pravi izzivi šele začnejo. Bolezen te vsekakor spremeni. Tako fizično kot psihično. Tudi psihologinja na onkologiji mi je omenila, da imajo bolniki kar velike težave z vrnitvijo na delovno mesto in v neki normalen ritem življenja. Jaz sem si v obdobju po koncu zdravljenja želela čim prej nazaj na delovno mesto in se tudi hitro vrnila v službo. Delo z učenci mi je vlivalo energijo in mi zaposlilo misli, da nisem razmišljala o bolezni. Če gledam za nazaj, se kar čudim, kako sem zbrala moč, da sem se tako hitro vrnila.

Mislim, da se strahu pred ponovitvijo bolezni redko kateri onkološki bolnik popolnoma znebi. Meni je bilo ravno ta strah pred ponovitvijo bolezni najtežje premagati. Še danes, tri leta od postavljene diagnoze, je še vedno prisoten. Pridejo obdobja, ko nastopi v milejši obliki in obdobja, ko je bolj glasen. Pred preventivnimi pregledi, ki jih imam pri svojem onkologu, je to obdobje negotovosti vedno večje.

Ali vas je bolezen spremenila? Kaj danes vidite drugače kot pred diagnozo in katere življenjske prioritete so se najbolj spremenile?

Bolezen te vsekakor spremeni in na življenje gledaš precej drugače. Zame je največja sprememba ta, da se ne obremenjujem zaradi stvari, ki zame niso bistvenega pomena. Zdaj vem, da je moje in zdravje moje družine najpomembnejše, vse drugo bo pa že nekako.

Bulico ste odkrili sami. Kaj bi sporočili ženskam o pomenu samopregledovanja, poznavanja lastnega telesa in odziva, ko opazijo spremembo?

Še vedno sem hvaležna sama sebi, da sem se redno vsak mesec pregledovala in hitro opazila spremembe ter se nemudoma odpravila na pregled k zdravniku. Pozivam vse ženske, da ne odlašajo s pregledom ob kakršnikoli spremembi in se redno pre­gledujejo, da dobro spoznajo svoje telo. Pri rakavih obolenjih je hitro odkritje sprememb bistvena pomena za uspešno ozdravitev.

Foto: osebni arhiv

Kaj bi svetovali bližnjim bolnic z rakom dojke? Kako lahko partnerji, družina in prijatelji resnično pomagajo, ne da bi bili vsiljivi?

Verjetno je to odvisno od vsakega posameznika. Vsekakor pa bi svetovala, da bolnici prisluhnejo, ji dajo vedeti, da so tam zanjo in da se lahko zanese nanje. Včasih niso potrebne le tolažilne besede, ampak bolnici več pomeni, da se ji priskoči na pomoč pri vsakodnevnih opravilih, da se jo čim bolj razbremeni in se ji omogoči čas za počitek ter boj z boleznijo.

Če bi lahko danes nagovorili žensko, ki je pravkar izvedela, da ima raka dojke, kaj bi ji na podlagi lastne izkušnje povedali? Kaj bi želeli, da bi takrat nekdo povedal vam?

V takih trenutkih je težko najti prave besede, tudi zame, ki sem že imela to izkušnjo. Rekla bi ji, naj zbere vse svoje moči, postavi sebe na prvo mesto in gre pogumno v boj. Da naj zaupa v proces zdravljenja in svoje zdravnike. Da pred njo ni lahka pot, vendar je ni nemogoče prehoditi. Da bo zmogla.