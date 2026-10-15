Tiziano Sguerso: Ženske, ki imajo težave v partnerstvu, ponavadi niso predelale odnosa z mamo

Pred več kot desetimi leti sem s prijateljico pristala na neki delavnici, sploh nisem vedela, za kaj gre, verjela sem ji, da bo zanimivo in dobro. Sedeli sva tam z 20 ljudmi, ki jih nisem poznala, ko me je facilitator – njegovega imena se ne spomnim več – poklical v sredino. V megli se spomnim, da me je vprašal, kaj bi rada razrešila, in sem rekla, da svoje partnerstvo. In potem so predme prihajali moji sinovi, moja mama, moj mrtvi oče. Ne zares oni, pač pa ljudje, ki niso nič vedeli o meni in jaz ne o njih. Risali in pripovedovali so mojo življenjsko zgodbo in spomnim se, kako so čustva začela divjati v meni. Česa podobnega še nisem doživela, z gospo, ki naj bi bila moja mama, se je sprožil veletok solz, utapljala sem se v njih. Bila sem neskončno žalostna in neskončno jezna.

Tiziano, je bila to sistemska postavitev, je to tisto, kar delate vi?

Ja, Zvezdana, to je to. Tudi jaz sem za Berta Hellingerja slišal šele pred leti, prijateljica me je povabila na njegovo delavnico in nisem vedel, kaj me čaka. V tistem obdobju sem odpiral svoje podjetje, bil sem dolžan kar velik znesek denarja, pa posel ni in ni stekel. Grabila me je panika, bil sem popolnoma izgubljen. Na tej postavitvi sem začutil svojo praznino, tisti del sebe, ki ni bil prizemljen, kjer sem bil popolnoma odtrgan od sebe. Ko nisi »povezan«, begaš sem in tja in si daleč od harmonije, nimaš fokusa, kaos vlada tvojemu življenju. Nekaj, povezano z denarjem, me je ustavljalo. Ja, zgodovina moje družine se je oglasila v meni.