INTERVJU

Tara Zupančič: Očeta sem ves čas iskala v partnerjih

Tara Zupančič o največjem strahu, iskanju ljubezni in dragoceni popotnici njene tete Milene: zakaj šele zdaj zares ve, kaj hoče in kaj lahko spusti.
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"Srečna sem. In mislim, da sem šele zdaj v obdobju, ko se mi stvari postavljajo na svoje mesto. Tako karierno kot osebno. Zdaj je trenutek, ko res vem, kaj hočem. In da tudi tisto, česar nočem in kar me ne osrečuje, spustim, da odide." Foto: Voranc Vogel

sabina-obolnar
Sabina Obolnar
06.10.2026 ob 07:05
sabina-obolnar
Sabina Obolnar
06.10.2026 ob 07:05

Poslušajte

Čas branja: 16:40 min.

Tare Zupančič na televizijskih ekranih ni več, bržčas trenutno, a slišite jo lahko na radijskih valovih in vidite, kako strastno in polna optimizma vihra skozi življenje. Ima mnogotere vloge in naloge; trenutno je stopila v igralske čevlje, a kaj več od tega nam ta hip ne sme razkriti. Njena teta Milena Zupančič ji je povedala veliko, predala še več: jedro in sidro našega bivanja je razumevanje, da je najpomembneje biti in ostati človek. V pogovoru nam je zaupala, česa se najbolj boji in zakaj se je šele zdaj postavila na svoje pravo mesto: »Zdaj vem, kaj hočem. In da tisto, česar nočem in kar me ne osrečuje, spustim, da odide.«

Začniva z vašim zapisom, ki ste ga 17. avgusta posvetili svoji »mali« teti, Mileni Zupančič. Med drugim, da 15. avgust ni več Marijino, temveč Milenino vnebovzetje, in to bo za vedno. Zaupajte nam danes, ko je od tuzemskega slovesa že rahel časovni odmik, kaj je najbolj bistveno, kar se moramo zares naučiti od nje – mi vsi?

Še vedno se mi zdi, da je Milena na Beli, samo da je takrat, ko pridem, po naključju ni tam. Res nam je zapustila nekaj izjemno pomembnega: da moraš vse talente, lovorike in karierne dosežke zelo dobro združevati s tem, kar si. Da ostaneš človek, pristen in preprost. Milena je to zares dobro znala. Vsi bi se morali naučiti tega, da je najbolj pomembno ostati – človek.

Onaplus

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Tara Zupančič intervju ljubezen osebnostna rast družbena omrežja Milena Zupančič

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