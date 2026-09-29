INTERVJU

Tanja Kocman: Tina je ena redkih na slovenski sceni, ki pohvali kolegice in jim odpre vrata

Tanja Kocman pred premiero nadaljevanja uspešnice Ženske brez filtra o humorju, prijateljstvu, partnerstvu in tem, česa danes ne želi več pojasnjevati.
Fotografija: Tanja Kocman. Foto: Dejan Nikolič
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Tanja Kocman. Foto: Dejan Nikolič

teja-roglic
Teja Roglič
29.09.2026 ob 07:05
teja-roglic
Teja Roglič
29.09.2026 ob 07:05

Poslušajte

Čas branja: 14:43 min.

Izjemno uspešna predstava Ženske brez filtra je dobila nadaljevanje, 5. oktobra bodo dame premierno zavzele oder Gallusove dvorane Cankarjevega doma, nato pa se odpravile po Sloveniji. Pod scenarij se spet podpisujeta Tanja Kocman in Tina Gorenjak, tokrat pa še Desa Muck, ki je tudi ena od nastopajočih. Tanja, vselej odkrita sogovornica, je z nami delila misli o novi predstavi in še marsičem.

Prve Ženske brez filtra so doživele več kot 180 ponovitev. Ko nekaj tako dobro deluje, je najbrž skušnjava, da bi naredili še več istega. Ali povsem drugačnega. Ni pa verjetno dobro iti v povsem drugo smer. Česa pri drugem delu zavestno niste želeli ponoviti?

Edino, čemur se človek hoče izogniti, so iste šale. Sicer pa je vseh pet likov v predstavi tako pestrih in večplastnih, da ni bilo težav pri nabiranju novih idej in širjenju repertoarja. Mogoče je celo odtenek lažje napisati dvojko, ker je enka že naredila toliko – od tega, da je vsaka svoj lik res vzljubila, da mu je vdahnila še svojo energijo in tako že s tem dala nov navdih.

Seveda je morda zdaj ob dvojki več pritiska, ker so pričakovanja ljudi večja po toliko uspešnih ponovitvah, a trdno verjamem, da smo vse izjemno rade pod pritiskom, ker smo tako še boljše, bolj osredotočene in predvsem bolj željne, da se dokažemo. Rdeča nit torej ostaja, povedati imamo še ogromno, in ker nobena od nas ni sramežljiva marjetica, verjamem, da vas bomo tudi v dvojki nasmejale in okupirale z novo pošiljko zanimivih tem.

Onaplus

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