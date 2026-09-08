INTERVJU

Sestra Vesna Hiti, misijonarka v Burundiju: Meni je Afrika Božji dar

Ti otroci so me naučili, kaj je v življenju zares pomembno, pravi misijonarka v Afriki.
Fotografija: Vesna Hiti. Foto: Jože Suhadolnik
Odpri galerijo
Vesna Hiti. Foto: Jože Suhadolnik

klavdija-miko
Klavdija Miko
08.09.2026 ob 07:05
klavdija-miko
Klavdija Miko
08.09.2026 ob 07:05

Poslušajte

Čas branja: 19:03 min.

Ko je Slovenija stopala na pot samostojnosti, je sestra Vesna Hiti odhajala v misijon v Afriko. »Vedno z veseljem povem, da imam afriški rojstni dan skupaj z domovino, kar mi veliko pomeni,« pravi danes in v tem stavku je pravzaprav zajeto njeno življenje – globoko povezano tako s Slovenijo kot z ljudmi, med katerimi je preživela že več kot tri desetletja. V Ruandi je kot medicinska sestra doživela vojno in genocid, bila je begunka v Kongu, zadnjih osem let pa v Burundiju njen vsakdan krojijo otroci. Na misijonarski postaji v Bujumburi vodi center za otroke s posebnimi potrebami Akamuri, kar pomeni Lučka. V zaključni fazi je velik projekt v kraju Muhwazi, ki ga je na njeno prošnjo podprla Slovenska karitas – gradnja novega vrtca in devetletne osnovne šole za približno 500 revnih otrok. Afrika ji je ogromno podarila in ji hkrati dala možnost, da se lahko daruje brez pridržka.

V Afriko ste odšli pred 35 leti, pravzaprav ste svoje poslanstvo začeli, ko se je Slovenija osamosvojila, kajne?

Tako je. Štiriindvajsetega junija 1991 sem zapustila Misijonski center v Parizu, kjer sem se pripravljala na misijone, in se podala na dolgo pot v Ruando, kjer sem začela svoje delo kot sestra usmiljenka in medicinska sestra. Vedno z veseljem povem, da imam afriški rojstni dan skupaj z domovino, kar mi veliko pomeni. To, da se je v Sloveniji začela vojna, sem izvedela šele ob prihodu v Kigali. Šele poz­neje sem dojela, da se je tisti dan zares začelo novo poglavje tudi zame. Vidite, kako življenje ubira svoja pota.

Onaplus

Ta vsebina je na voljo samo naročnikom. Naročite se že od 7,99 € na mesec in odklenite celoten članek ter druge ekskluzivne prispevke.

Naročite se

Preberite še:

 

Jože Robežnik o Bernardi Žarn: Reši še tako nerodnega sovoditelja
"Ko gre vse narobe, naju reši humor," pravita voditelja priljubljene oddaje Nedeljsko popoldne.
DVOJNI INTERVJU

Mateja Rosa
 

Danaja Lorenčič: Zato potrebujemo ženske, kot so bile Slavenka, Vedrana, Milena in Dolly
Kdo se bo oglašal namesto Slavenke Drakulić, Vedrane Rudan, Milene Zupančič in Dolly Parton?
KOLUMNA

Danaja Lorenčič
 
Premium Photo

Polona Juh: Šla bi, daleč bi šla
Igralska prvakinja Polona Juh iskreno o ženskah in njihovi moči, patriarhatu, ljubezni, družini ter o tem, zakaj še vedno verjame v spremembe.
INTERVJU

Sabina Obolnar
 

Ajda Erjavec: Še nobena od prenov slovenskega šolstva ni bila izpeljana zares dobro
Psihologinja in andragoginja je spregovorila o porastu duševnih stisk mladih in razlogih za to.
INTERVJU

Danaja Lorenčič

Več iz te teme:

Slovenska karitas dobrodelnost Afrika humanitarna pomoč Vesna Hiti Burundi otroci

V prodaji

Prijavite se na Onine e-novice

Nikoli več ne zamudite vaših najljubših vsebin. Prijavite se na e-novice in bodite vedno na tekočem!
Newsletter
Logotip sn
Copyright © ONAPLUS.SI 2026. Vse pravice pridržane.