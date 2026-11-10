INTERVJU

Senka Umek: V Sloveniji me moti dejstvo, da si pogosto še vedno čuden, če ne piješ

Senka Umek o zabavah brez alkohola, predsodkih o življenju z znanim didžejem in izgubi očeta, ki je spremenila njen pogled na življenje.
Fotografija: Senka Umek:
Odpri galerijo
Senka Umek: "Namesto da bi se vprašali, zakaj nekdo čuti potrebo, da te ves čas prepričuje, da bi nekaj spil, se moraš ti zagovarjati, zakaj tega nočeš." Foto: Marko Ocepek

teja-roglic
Teja Roglič
10.11.2026 ob 07:00
10.11.2026 ob 08:53
teja-roglic
Teja Roglič
10.11.2026 ob 07:00
10.11.2026 ob 08:53

Poslušajte

Čas branja: 16:13 min.

V letih dela v plažnem baru je dobila vpogled v zakulisje organizacije zabav, ko je ustvarila svojo znamko oblačil, pa je Senka Umek želela Ljubljani dati tudi prostore za zabavo, kjer alkohol ne bi bil del ponudbe. »Ne zato, ker bi hotela komur koli pridigati o načinu življenja, ampak preprosto zato, ker imamo že toliko dogodkov, na katerih je alkohol samoumeven. Zakaj ne bi imeli tudi takšnega, na katerem ga ni?« pravi. Še eden v nizu teh dogodkov se obeta kmalu.

Uroš je letos dopolnil 50 let, vi 40, on je imel nedavno eno od praznovanj na Gospodarskem razstavišču, tudi vi zase pravite, da imate radi zabave. S kakšnimi občutki torej vstopata vsak v svoje novo desetletje?

Prav zanimivo je, da se je letos zgodilo ravno nasprotno kot običajno. Sama zelo rada praznujem svoje rojstne dneve, Uroš pa nad praznovanji nikoli ni bil posebej navdušen. Letos pa je on svojo petdesetico praznoval v velikem slogu, jaz pa sem zaradi izgube očeta imela verjetno najmanjše praz­novanje doslej. Preprosto ni bilo ne volje ne želje.

V novo desetletje tako vstopam z zelo težko življenjsko izkušnjo, ki me je, če si to želim priznati ali ne, zagotovo spremenila. Kljub temu ostajam optimistična, polna načrtov, ciljev in želja. Zanimivo je, da me staranje, ki se ga ljudje pogosto bojimo, zdaj morda celo manj obremenjuje.

Onaplus

Ta vsebina je na voljo samo naročnikom. Naročite se že od 7,99 € na mesec in odklenite celoten članek ter druge ekskluzivne prispevke.

Naročite se

Preberite še:

 

Mi bo bivši mož pomagal pregnati osamljenost?
Pisala nam je bralka, ki je po več letih srečala bivšega in sedaj veliko razmišlja o njem.
MILENA SVETUJE

Milena Miklavčič
 
Premium

Sabina Obolnar: Krasna nova Slovenija, država, ki dviguje kozarce in obrača hrbet žrtvam
Pomislite na držo ministra, ki sicer ves čas poudarja, da je to zgolj osnutek. Zanima me, kateri pračlovek, najbrž ima ime in priimek, je ta spis skracal na papir.
KOLUMNA

Sabina Obolnar
 
Premium

Medea Novak: Zlomila sem se tisočkrat, zlomljena hodim naprej
Igralka Medea Novak o Hotelu Alkohol, življenjskih zlomih, lepoti in sivih laseh, ki jih ne namerava skrivati, četudi bi jo to stalo kakšne vloge.
INTERVJU

 

Šnops za zajtrk, pivo za lahko noč
Šilce pred deseto zjutraj ni namenjeno nikomur razen tistim, ki brez njega ne zmorejo začeti dneva, in tistim, ki jim ga prodajajo.
KOLUMNA

Nika Vistoropski

Več iz te teme:

Senka Umek Uroš Umek Sober is Fine Amalu trezna zabava elektronska glasba alkohol intervju

V prodaji

Prijavite se na Onine e-novice

Nikoli več ne zamudite vaših najljubših vsebin. Prijavite se na e-novice in bodite vedno na tekočem!
Newsletter
Logotip sn
Copyright © ONAPLUS.SI 2026. Vse pravice pridržane.