Senka Umek: V Sloveniji me moti dejstvo, da si pogosto še vedno čuden, če ne piješ

V letih dela v plažnem baru je dobila vpogled v zakulisje organizacije zabav, ko je ustvarila svojo znamko oblačil, pa je Senka Umek želela Ljubljani dati tudi prostore za zabavo, kjer alkohol ne bi bil del ponudbe. »Ne zato, ker bi hotela komur koli pridigati o načinu življenja, ampak preprosto zato, ker imamo že toliko dogodkov, na katerih je alkohol samoumeven. Zakaj ne bi imeli tudi takšnega, na katerem ga ni?« pravi. Še eden v nizu teh dogodkov se obeta kmalu.

Uroš je letos dopolnil 50 let, vi 40, on je imel nedavno eno od praznovanj na Gospodarskem razstavišču, tudi vi zase pravite, da imate radi zabave. S kakšnimi občutki torej vstopata vsak v svoje novo desetletje?

Prav zanimivo je, da se je letos zgodilo ravno nasprotno kot običajno. Sama zelo rada praznujem svoje rojstne dneve, Uroš pa nad praznovanji nikoli ni bil posebej navdušen. Letos pa je on svojo petdesetico praznoval v velikem slogu, jaz pa sem zaradi izgube očeta imela verjetno najmanjše praz­novanje doslej. Preprosto ni bilo ne volje ne želje.

V novo desetletje tako vstopam z zelo težko življenjsko izkušnjo, ki me je, če si to želim priznati ali ne, zagotovo spremenila. Kljub temu ostajam optimistična, polna načrtov, ciljev in želja. Zanimivo je, da me staranje, ki se ga ljudje pogosto bojimo, zdaj morda celo manj obremenjuje.