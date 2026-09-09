INTERVJU

Sabina Senčar: Vsi iščemo tabletko, ki bo rešila vse naše težave. Hormoni to zagotovo niso

Ginekologinja jasno pove, da so zahteve do žensk danes bistveno drugačne kot pred leti. "Ženska mora biti naspana, pozorna ... Zato je strokovna podpora zelo pomembna."
Fotografija: Sabina Senčar Foto: Jože Suhadolnik
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Sabina Senčar Foto: Jože Suhadolnik

sabina-obolnar
Sabina Obolnar
09.09.2026 ob 07:05
sabina-obolnar
Sabina Obolnar
09.09.2026 ob 07:05

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Čas branja: 15:18 min.

Sabina Senčar je ginekologinja z dolgoletnim stažem. Vse več žensk se v času menopavznih težav odloča za nadomestno hormonsko terapijo in pomembno vprašanje je, kako varna in učinkovita je. Sogovornica ruši številne strahove in tabuje ter pojasnjuje razlike o terapijah nekoč in danes. Večna mladost je problem, kakor tudi nadrealna družbena pričakovanja do nas, žensk. Hkrati pa nas opominja, da bi lastne težave zelo rade preložile na zunanji svet. Želele bi imeti potrditev, da se vse dogaja zunaj nas, a to ni res. Tudi takrat, ko iščemo partnerja. Kakšen naj bi bil? Želimo si nekaj, česar v zvezi ni, in tudi sicer imamo blazna pričakovanja do terapij, medicine, otrok. Do vsega.

Zadnje čase poslušam kolegice, ki mi pripovedujejo, da so najnovejše študije o vplivu hormonskih terapij na zdravje žensk, govorim o menopavznih obdobjih, zavrgle dosedanja tveganja. Nam, prosim, lahko pojasnite študijo Women's Health Initiative (WHI)? Kako verodostojna je? Vsakokratne tovrstne »inovativne« raziskave oziroma ugotovitve, ki zavračajo dolgoletna spoznanja, me skrbijo.

Bolj pomembno je vprašanje, na čem so temeljila pretekla spoznanja. Tista, ki so ženske strašila, da bodo dobile raka, če bodo jemale hormonsko nadomestno terapijo (v nadaljevanju HNT). So bile te študije verodostojne? Obe študiji, ki sta to dokazovali, to je bilo pred precej leti, sta bili ovrženi. Ampak mi smo še kar poslušali, kako hormoni škodijo.

Bistvo pa je v osnovnem poznavanju, kaj hormoni sploh so. Nič drugega niso v telesu kot informacijski sistem, ki se je obdržal v tistih organskih sistemih, ki so nujni za življenje. V telesu informacija s hormoni potuje s hitrostjo krvi; žleza hormon izloči, potuje po krvi, se veže na receptor, na organ, in ta opravi svoje delo.

HNT se je dejansko razvila iz kontracepcijskih tablet, a deluje povsem drugače, da se razumemo. HNT je v podporo ženski in je samo dodatek, naravni hormon, medtem ko kontracepcijska tableta potrebuje kar nekaj časa, da se razgradi. V razvoju sicer ni bilo povsem tako, kajti prve študije so bile narejene na naravnih hormonih, iz urina brejih kobil. Potem je bil dodan gestagen, derivat progesterona, ki ni progesteron. V razvoju pa smo prišli do hormonske terapije, ki je dejansko naravna podpora ženski z menopavznimi težavami.

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Sabina Senčar ginekologija hormonsko nadomestno zdravljenje HNT ženske hormoni

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