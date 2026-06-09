Rosvita Toplak: Ženske rojevamo, moški ubijajo

Še posebno dejavna je na področju enakopravnosti spolov. Zato brez zadržkov govori o patriarhatu, vojnah, ženskah – predvsem slovenskih, ki jih izredno ceni –, moških, veri, oblasti in življenju po lastnih merilih. V pogovoru razkriva tudi svojo zasebno plat, od družine in ljubezni do načrta, da bo živela kar 116 let.

Kdo je Rosvita Toplak? Kaj bi radi recimo prebrali o sebi?

Rada bi prebrala, da sem srečen človek. Ko me ljudje vprašajo, v čem je moja skrivnost, jim rečem, da je ni. Moja mama je bila takšna optimistka, da je znala vsako stvar obrniti na pozitivno plat, s čimer je ustvarjala svojo srečo. Če je imel kdo nesrečo, pa je preživel, je rekla, dobro, da je preživel, da ni umrl. Če pa je umrl, je rekla, uh, kako dobro, da je umrl, lahko bi bil invalid. In to mene spremlja vse življenje. Vedno lahko obrneš v smer, ki te žene naprej.

Po izobrazbi ste pravnica, odvetnica, bili ste stečajna upraviteljica, mislim, da ste edina odvetnica v Sloveniji z licenco za zastopanje na ICC. Leta 2004 sem bila namreč tudi sama na prvem izobraževanju odvetnikov iz 32 držav po svetu v nemškem Trierju. Od takrat ste večino časa v tujini, delujete tudi čez lužo, v pomoč ste denimo ženskam, ki so bile med vojno posiljene.

Tako je, bila sem v 83 državah po svetu, čez nekaj dni odhajam na konferenco v Albanijo. Albanija ima izredno dobre zakone na področju enakopravnosti spolov, v praksi pa je veliko nasilja nad ženskami.