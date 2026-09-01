INTERVJU

Polona Juh: Šla bi, daleč bi šla

Igralska prvakinja Polona Juh iskreno o ženskah in njihovi moči, patriarhatu, ljubezni, družini ter o tem, zakaj še vedno verjame v spremembe.
Fotografija: Igralka Polona Juh, foto: Voranc Vogel
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Igralka Polona Juh, foto: Voranc Vogel

sabina-obolnar
Sabina Obolnar
01.09.2026 ob 07:05
sabina-obolnar
Sabina Obolnar
01.09.2026 ob 07:05

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Čas branja: 22:32 min.

Po koncu srednje pedagoške in srednje baletne šole se je odločila za študij dramske igre in umetniške besede na AGRFT v Ljubljani pod taktirko Štefke Drolc in Dušana Jovanovića. Dobra tri desetletja je članica ljubljanske Drame in ima status igralske prvakinje. Njen igralski opus je osupljiv. Praviloma jo vidimo v vodilnih, izjemno zahtevnih in kompleksnih vlogah, za katere pa je prejela tako rekoč že vsa priznanja, nagrade in lovorike. Z nami je tudi v filmih, njen glas slišimo v animiranih in radijskih igrah. Med nami je vsak dan. Slišite njena vprašanja, kaj svoboda je? Kaj življenje je? In kaj ženske smo? Polona Juh je svetla ženska.  

Patriarhat. Ti vzorci so v moških zakoreninjeni. V zadnjem času so se začele pojavljati tudi floskule, da moški sploh ne ve več, kako naj živi, da bi ustregel ženski. To se mi zdi res nekaj najbolj neumnega. In predvsem tudi nespoštljiva misel o moških. Moški, če je zrel, natančno ve, kdo je in kje so meje. Še vedno so med nami prikrite narcistične osebe. Zelo blizu. 

Onaplus

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