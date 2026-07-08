INTERVJU

Polona Bertoncelj: Najuspešnejši športniki so pogosto malce »posebni«

Športna novinarka razkriva, kaj jo je vrhunski šport naučil o ljudeh.
Fotografija:
Odpri galerijo
"Mislim, da je razvoj ženskih poletov pokazal, da se ženskega športa ni treba bati." Foto: Adrian Pregelj/RTV Slovenija

klavdija-miko
Klavdija Miko
08.07.2026 ob 07:05
klavdija-miko
Klavdija Miko
08.07.2026 ob 07:05

Poslušajte

Čas branja: 15:17 min.

Letošnje poletje je za športne navdušence vse prej kot dolgočasno. Ob svetovnem prvenstvu v nogometu posebno mesto pripada dirki po Franciji. Njena 113. izvedba, ki se je v soboto začela v Barceloni, obeta pravi kolesarski spektakel s slovenskim adutom Tadejem Pogačarjem v lovu na peto zmago. Dogajanje ob trasi spremljata reporterski ekipi Televizije Slovenija, v prvem delu dirke je na prizoriščih tudi športna novinarka Polona Bertoncelj.

Skupaj z novinarskimi kolegi, komentatorji neposrednih prenosov in strokovnimi sodelavci gledalcem na TV Slovenija 2 približuje zgodbe iz središča dogajanja ter zanimivo zakulisje največje kolesarske dirke na svetu. Prav terensko delo je tisto, v katerem Polona Bertoncelj najbolj uživa, zato so ji hiter tempo, potovanja in nepredvidljivi dnevi v izziv in ne breme. Ob začetku letošnjega Toura smo se z njo pogovarjali o njeni ljubezni do športa, spremljanju največjih športnih zgodb in trenutkih, ki jih televizijske kamere pogosto ne ujamejo.

Šport je danes ena največjih globalnih zgodb – od spektakla do politike, od velikanskega posla do identitete narodov. Kako kot športna novinarka skozi leta zaznavate spremembe: ali šport še ostaja predvsem igra in prvinska strast (tako za športnike kot navijače) ali je postal nekaj povsem drugega?

Če bi morala odgovor strniti v en stavek, bi preprosto rekla, da je šport danes posel. Zato me vedno znova razveseli, ko športnik po kakšnem uspehu ali neuspehu pove, da je užival, ker je našel tisto otroško veselje do igre. To je najlepši dokaz, da prvinska strast še ni izginila. Na šport danes vpliva veliko več dejavnikov in predvsem v večjem obsegu. Tu so sponzorji, ki razumljivo pričakujejo vidnost in povračilo svoje naložbe. Mediji, ki se včasih niti ne zavedamo svojega vpliva. Predvsem pa družbena omrežja, ki so zelo spremenila športni prostor. Dodatno breme so anonimni zapisi, ki lahko posameznika zelo prizadenejo. Šport je po mojem mnenju veliko več kot le tekma. Je preplet pričakovanj, rezultatov, medijske pozornosti, ekonomskih interesov in javne podobe. A v določenih, zame najlepših trenutkih še vedno ostaja tudi igra.

Onaplus

Ta vsebina je na voljo samo naročnikom. Naročite se že od 7,99 € na mesec in odklenite celoten članek ter druge ekskluzivne prispevke.

Naročite se

Preberite še:

 
Premium

Bernarda Jeklin: Bila sem huda svobodnjakinja. Ubogi moji moški
Ikona zlate dobe novinarstva Bernarda Jeklin pri devetdesetih ostaja radovedna, duhovita in svoja. Pravi, da je bilo njeno življenje dobro in da ga ne bi spreminjala.
INTERVJU

Teja Roglič
 

Petra Kolarič: Naš sistem temelji na žrtvovanju mater, za vse naj bi bila kriva mama
Socialna pedagoginja razkriva, ali je materinstvo dandanes bolj zahtevno kot v preteklosti.
INTERVJU

Danaja Lorenčič
 
Premium

Županja Reykjavika: Profesorica iz Slovenije nas je kritizirala, da ob otrocih študiramo in gradimo kariero
Ne utihni, ko te moški prekine, pravi Heiða Björg Hilmisdóttiru. Po izobrazbi je dietetičarka, ima še magisterij iz poslovne administracije. Je mati štirih otrok.
INTERVJU

Nika Vistoropski
 

Bibliotekarka Tina Velikonja o knjigi, ki se že dve leti ne vrne na knjižno polico (tako zelo priljubljena je)
Kaj o vas pove kupček izposojenih knjig? Bibliotekarka Tina Velikonja o tem, da je knjižnica eden zadnjih prostorov, kjer si lahko samo človek.
INTERVJU

Mateja Rosa

Več iz te teme:

intervju Tour de France dirka po Franciji Polona Bertoncelj športna novinarka

V prodaji

Prijavite se na Onine e-novice

Nikoli več ne zamudite vaših najljubših vsebin. Prijavite se na e-novice in bodite vedno na tekočem!
Newsletter
Logotip sn
Copyright © ONAPLUS.SI 2026. Vse pravice pridržane.