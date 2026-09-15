INTERVJU

Petra Krulc: Ženske moramo biti največje fenice druga druge. Tudi če se v čem ne strinjamo

Kreativna direktorica Petra Krulc o ženskah v oglaševanju, ambiciji, pogumu, kreativnosti in tem, zakaj se moramo za pridobljene pravice nenehno boriti.
Fotografija: Petra Krulc, foto: Peter Giodani
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Petra Krulc, foto: Peter Giodani

melita-mersol
Melita Meršol
15.09.2026 ob 07:05
melita-mersol
Melita Meršol
15.09.2026 ob 07:05

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Čas branja: 17:02 min.

Petra Krulc je ena najuspešnejših kreativnih voditeljic v slovenskem oglaševanju. Že vrsto let pa je, kot pravi, žal tudi edina v Sloveniji na položaju izvršne kreativne direktorice. Poleg številnih nagrad je Sloveniji priborila kar dva canska leva. Po sedemnajstih letih v mednarodni oglaševalski agenciji Grey jo je v vlogi vodje globalnega kreativnega studia Celtre pot zanesla v svet tehnoloških velikanov. Tam je sodelovala z velikimi znamkami, kot sta Adidas in Spotify, zdaj v eni naših najuspešnejših agencij, Futuri, skrbi za kreativni in strateški razvoj priznanih blagovnih znamk. Je zbirateljica dobre glasbe, piše strokovno knjigo, je mama odraslega sina in uživa v idili ob Vrbskem jezeru v Avstriji, kjer živi s partnerjem. Ne mara pretvarjanja in stvari pove tako, kot jih vidi. Najraje od vsega svoje znanje in bogate izkušnje prenaša na mlajše generacije. 

Kakšno je v resnici življenje ženske, ki dela v oglaševanju? Je tako glamurozno, kot ga prikazujejo televizijske serije?

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