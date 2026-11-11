Petra Guček Tomšič: Hči mi večkrat reče, da jaz ne vem, kako je biti temnopolt v njeni šoli

V knjigi Po svoje, ki je izšla pred dvema letoma, je Petra Guček Tomšič opisala svet posvojenih otrok in izzive, s katerimi se spoprijemajo. Pred časom pa se je pridružila projektu, ki ga izvaja Amnesty International Slovenija, in osebam z izkušnjo rasizma in diskriminacije daje glas in omogoča, da bodo njihove zgodbe in izkušnje postale vidne.

Njena hči je bila namreč že v predšolskem obdobju deležna žaljivk, predsodkov in rasizma, zato se ji zdi pomembno govoriti o tem, saj imajo negativni komentarji in diskriminacija lahko zelo hude posledice.

Zakaj sta se z možem odločila za posvojitev deklice iz Gane?

Preprosto zato, ker je bila takrat to skoraj edina možnost za posvojitev, saj so bili v drugih državah postopki posvojitve zelo zapleteni in dolgotrajni. Ker z možem rada potujeva, odkrivava različne družbe in kulture, se nama je zdelo povsem v redu, da posvojiva otroka iz Gane, ker sva vedela, da bova spoštovala kulturno okolje, iz katerega otrok izhaja.

Sta imela kakšne pomisleke in strahove glede tega, kako bo vajina hči sprejeta v slovenskem okolju?

Upala sva, da bo sprejeta, obenem pa sva imela nekaj pomislekov in strahov. Spraševala sva se, ali jo bo okolica sprejela ali pa bo deležna negativnih komentarjev. O tem sva se pogovorila s prijatelji in jih vprašala za mnenje. Večina je bila prepričana, da bo otrok dobro sprejet v Ljubljani, ker je multikulturno mesto.

A žal se to ni zgodilo, saj se že od hčerinega zgodnjega otroštva spoprijemamo s predsodki, stereotipi in rasizmom.

Sošolec ji je rekel, da je »črni sindrom«, drugi jo je vprašal, »zakaj ima takšno rit,« sošolka ji je rekla, da ni dovolj prostora na klopi in naj se umakne, ker ima »veliko rit«. Deklica iz drugega razreda se ji je posmehovala zaradi njene frizure. Devetošolci pa so jo zmerjali, da je umazana kot blato in drek.

Na kakšen način se je to izražalo?

Ko je bila še v predšolskem obdobju, so nas neznanci večkrat ustavili na ulici. Spraševali so nas, ali poznamo njene starše in če jih kdaj obiščemo. Podajali so tudi različne komentarje. Ko je bila majhna, so ji govorili, da je »luštkana čokoladka« in jo spraševali, ali lahko potipajo njene lase. Pozneje so se stvari stopnjevale.

V vrtcu ji je deklica iz druge skupine rekla, da je grda črnka. Hči mi je to povedala v garderobi, zato sem govorila s tisto deklico in z njeno mamo. Ko sem prijazno povedala, kaj se je zgodilo in da to ni sprejemljivo, se je njena mama strinjala z mano in okarala hčerko. Nato je dejala, da se bodo o tem pogovorili doma. Toda od tistega dne me ni več pozdravila, čeprav njena hči obiskuje isto šolo kot moja.

Večkrat se je tudi zgodilo, da so našo družino na javnih dogodkih fotografirali, kar ni bilo prijetno. Z možem sva fotografe prosila, naj ne objavijo fotografij, ker se nočemo izpostavljati kot družina.

Petra Guček Tomšič. Foto: Sunčan Stone.

So vajino željo upoštevali?

Večinoma so jo, le en fotograf je rekel, da smo na javnem dogodku, zato nas ima pravico fotografirati. Toda fotografije potem ni objavil na spletu.

Kako pa je vaša hči sprejeta v šoli?

Že v prvem razredu se je morala soočiti z nesramnimi komentarji. Nekega dne so se otroci iz tretjega razreda igrali na igrišču. Hči se jim je približala in jih vprašala, ali se lahko igra z njimi. Toda otroci so ji rekli, da se ne sme igrati z njimi, ker je črnka. Na srečo je to slišal učitelj in takoj ukrepal. Otroke je sankcioniral, hčerki pa rekel, naj se naprej igra z drugimi.

V naslednjih letih šolanja ji je sošolec rekel, da je »črni sindrom«, drugi jo je vprašal, »zakaj ima takšno rit,« sošolka ji je rekla, da ni dovolj prostora na klopi in naj se umakne, ker ima »veliko rit«. Deklica iz drugega razreda se ji je posmehovala zaradi njene frizure. Devetošolci pa so jo zmerjali, da je umazana kot blato in drek.

Tudi na šoli, kjer sem zaposlena kot specialna pedagoginja, je slišala zmerljive. Z otroki priseljencev sem pripravila plesno točko, in moja hči je nameravala nastopati z nami, saj je vadila koreografijo. Toda ko je prišla na vaje, ji je nekdo rekel »niger«.

PREBERITE ŠE -> Zdravnica iz Ukrajine: Tega ne moreš razumeti, če nisi doživel vojne

Kako to vpliva nanjo in na njeno samopodobo?

Zdaj je stara trinajst let in obiskuje osmi razred. Čeprav je opolnomočena in se zna postaviti zase, jo to prizadene. Včasih zna ignorirati žaljivke, vendar tega ne more pozabiti. Z možem ji stojiva ob strani, veliko se pogovarjamo, vendar jo zelo zaboli, kadar so ljudje nesramni do nje zaradi barve njene kože.

Pogosto se počuti nemočna in mi reče, da ne vem, kako težko je biti temnopolt v naši družbi ali v šoli. Kadarkoli se v šoli omeni Afriko, so oči drugih uprte vanjo, a ne želi biti izpostavljena glede tega. Zelo si želi, da bi bila enako obravnavana kot drugi. Ne nazadnje je drugačna samo zaradi barve kože.

Imate tudi kakšne pozitivne izkušnje ali prevladujejo stereotipi in predsodki?

Na žalost je več predsodkov, stereotipov in rasizma. Več je tudi neustreznih, osebnih vprašanj s strani neznancev. Ko je bila majhna, smo doživeli nekaj prijetnih dogodkov s strani starejših prebivalcev.

Nekoč naju je na ulici ogovorila starejša gospa in vprašala, ali je to moja hči in ali je posvojena. Povedala sem ji, da je posvojena, ona pa je odvrnila, da je to občudovanja vredno. Včasih mi kdo reče, da je posvojitev otroka iz Afrike plemenito dejanje, vendar vedno odvrnem, da nisem rešila otroka, temveč sem s tem dobila priložnost postati mama.

Omenila bi tudi, da nas v restavracijah natakarji pogosto ogovorijo v angleščini, saj zaradi hčerke domnevajo, da smo turisti. Toda ko jim odgovorimo v slovenščini, opazim, da hčerko obravnavajo drugače. Niso več tako prijazni, ko izvejo, da ni turistka.

Odnos do priseljencev je iz leta v leto slabši, saj slišim veliko pretresljivih zgodb, ob katerih me zelo skrbi za prihodnost mojega otroka.

Vas je strah, da bi se predsodki, žaljivke in rasizem stopnjevali?

Da, vedno bolj me je strah, saj živimo v družbi, kjer je vse več sovraštva in nestrpnosti, kar je posledica trenutne politične situacije. Trenutna vlada namreč ni naklonjena oziroma je še manj naklonjena priseljencem kot prejšnja.

Odnos do priseljencev je iz leta v leto slabši, saj slišim veliko pretresljivih zgodb, ob katerih me zelo skrbi za prihodnost mojega otroka. V Ljubljani so na Bavarskem dvoru pretepli indijskega študenta, ki je bil zaradi tega zelo poškodovan. V Mariboru je nekdo napadel dvanajstletnega otroka, ki je posvojen iz Afrike, in njegovo mamo ter ju poškropil s solzivcem. Takšne zgodbe me pretresejo, saj kažejo, koliko sovraštva je v nekaterih ljudeh. Grozljivo se mi zdi, da nekdo napade otroka samo zaradi drugačne barve kože.

Zaradi takšnih primerov me skrbi, kako bodo ravnali z mojo hčerko. Mogoče ji bodo rekli, naj gre nazaj v Afriko, mogoče jo bodo še bolj zmerjali … Strah me je zanjo, saj je družba, v kateri živimo, polna sovraštva rasizma in diskriminacije.

Petra Guček Tomšič. Foto: Sunčan Stone.

Kaj bi se moralo v družbi spremeniti, da bi bilo tega manj?

Ozaveščanje je zelo pomembno. V vrtcih je že v kurikulum vključena vsebina o različnih družinah in različnih kulturah. Tudi v šoli se otroci in mladostniki seznanijo z različnimi kulturami, kar je zagotovo koristno, vendar bi bilo treba tovrstne vsebine nadgraditi. V šolskem učbeniku in delovnem zvezku za osmi razred sta še vedno navedena izraza »belec« in »črnec«. To ni ustrezno, zato bi morali uporabljati druge izraze.

V širši družbi pa je dragoceno ozaveščanje preko medijev, saj je pomembno, da prepoznajo oblike rasizma in diskriminacije, in začnejo zavračati ta ravnanja. Predsodki, stereotipi in rasizem so pogosto povezani s strahom pred neznanim, zato je ozaveščanje bistveno. Ne vem pa, kako bi lahko spremenili miselnost ljudi, da bi bilo manj rasizma, ker gre za proces, ki traja dvajset let, ali celo več. Toda kot mama si želim, da bi bilo okolje bolj sprejemajoče.

Kako doživljate hčerkine stiske in na kakšen način jo potolažite?

Zelo težko je gledati svojega otroka, ko preživlja težke trenutke in ni nič kriv, da se to dogaja. Kadar se ji zgodi kaj slabega, se z njo pogovorim in ji pokažem razumevanje, sočutje. Opolnomočim jo tako, da ji vedno znova povem, da je dobra oseba in da je barva kože ne definira. Prav tako doma večkrat vadiva, kako naj se odzove, kadar so ljudje nesramni do nje.

Toda vem, da jo nesramni komentarji zelo prizadenejo. Ne morem prevzeti njene bolečine, temveč ji lahko le stojim ob strani, in se odzovem, kadar se ji zgodi kaj slabega – da torej tistim, ki so nesramni in žaljivi do nje, povem, da to ni v redu.

PREBERITE ŠE -> Naj prostovoljka leta 2025: Ko vidiš, kako malo loči otroka od življenja in smrti, se spremeniš

Ali sploh vidite upanje?

Kar se tiče hčerke, naše družine in odnosa do tujcev v Sloveniji, me zelo skrbi. Ker sodelujem z nevladnimi organizacijami, pa vidim upanje na dolgi rok.

Kmalu se bom udeležila nacionalne konference globalnega učenja, ki bo posvečena raziskovanju vprašanj, povezanih s pojavom rasizma v šolskem okolju ter načinih za njegovo razumevanje. Društvo Humanitas organizira konferenco in so me prosili za uvodni govor, v katerem bi spregovorila o svoji izkušnji s hčerko. To mi daje upanje. Kajti verjamem, da se resnične zgodbe ljudi dotaknejo in morda koga spodbudijo k temu, da je manj sovražen in bolj sočuten.