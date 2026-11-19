Poznamo ga vsi. Po njegovem štiri desetletja dolgem misijonarskem in humanitarnem delu, pa tudi po beli bradi, ki je postala njegov prepoznavni znak. Misijonar Pedro Opeka je človek, ki dokazuje, da se lahko tudi iz največje stiske rodi upanje. Na Madagaskarju je s somišljeniki in ljudmi, ki so živeli na robu družbe, zgradil skupnost Akamasoa (Dobri prijatelji), v kateri so delo, izobraževanje in medsebojna pomoč postali temelji za dostojnejše življenje. A njegovo poslanstvo ni le zgodba o dobrodelnosti, temveč predvsem o spoštovanju človeka, solidarnosti in odgovornosti drug za drugega. Pred njegovim vnovičnim obiskom Slovenije, kamor prihaja na povabilo Katoliške mladine, smo se z njim pogovarjali o življenjski poti, ki ga je peljala daleč od doma, o ljudeh, ki so ga zaznamovali, vztrajnosti in o tem, zakaj je treba vedno znova verjeti v človeka.

Konec novembra boste na povabilo Katoliške mladine ob 20-letnici projekta POTA, programa mladinskega misijonskega prostovoljstva, v Sloveniji. Kakšen bo vaš urnik? Kaj vse je načrtovano?

Urnika še ne poznam povsem natančno. Zaupam prijateljem, ki so me povabili, vem pa, da bo natrpan. (Smeh.)

Na spletni strani Katoliške mladine je informacija o dveh osrednjih dogodkih, in sicer zlata maša na Brezjah ter dobrodelno srečanje v Hali Tivoli z nogometnim spektaklom in glasbenim programom. Vemo, da ima nogomet v vašem življenju posebno mesto, saj ste v mladosti razmišljali celo o profesionalni karieri, a ste se nazadnje odločili za duhovništvo. Se boste nekdanjim slovenskim nogometnim reprezentantom in drugim znanim športnikom pridružili na igrišču?

Igral verjetno žal ne bom, imam poškodovan desni gleženj in levo koleno. Bi pa z veseljem dal kakšen gol. Veselim se srečanja s slovenskimi športniki. Maševal bom tudi na zlati maši na Brezjah.

Pri Katoliški mladini so v sporočilu za javnost poudarili, da vas ljubezen do nogometa spremlja ves čas in ga uporabljate kot način povezovanja mladih ter za gradnjo skupnosti na Madagas­karju. Kot ljubiteljski nogometaš in misijonar ste se srečali tudi s svetovno znanimi zvezdniki, denimo z Lionelom Messijem. Ali kateri od njih kdaj sodeluje pri vaših humanitarnih projektih?

Z Messijem sva se srečala v Barceloni, povabili smo ga tudi na Madagaskar, a žal še ni utegnil. Naša prizadevanja pa je podprl argentinski športnik Ezequiel Lavezzi, ki je igral za Paris Saint-Germain in argentinsko reprezentanco. Na športnike bi apeliral, naj opogumljajo mladino, da se bori za pravico in skupno dobro. Kot idoli bi morali dajati zgled, da so vrednote nujno potrebne, da lahko skupaj živimo in si med seboj pomagamo.

Med pisanjem pridig, ki so namenjene vsakomur. Foto: Anja Kovačič

V Sloveniji je izšla knjiga o vašem dolgoletnem misijonskem delu in po­slanstvu Peter Opeka, ostani z nami​, ki jo je napisala Anja Kovačič. Od vsakega prodanega izvoda se dva evra namenita za dober namen – za humanitarno združenje Akamosoa. Na podlagi česa ste privolili, da jo napiše ona?

Ker je slovenska novinarka in sem ji zaupal, čeprav mi je povedala, da ni verna. Zame sta glavna poštenost in zaupanje. To sem pri njej začutil.

Ji je uspelo predstaviti vas, čeprav gre za zgodbe, s kakršnimi se srečujete pri svojem delu, in ne za tako imenovano klasično biografijo?

Knjigo je napisala z velikim navdušen­jem in s srcem. Noben film in nobena knjiga pa ne moreta ujeti vseh odtenkov, truda, doživetij … v 37 letih, kolikor svoje življenje posvečam dostojanstvu revežev in boju proti skrajni revščini.

Sami ste avtor in soavtor več knjig. Kako to, da ste se odločili, da slovensko knjigo o vašem delu napiše nekdo drug?

Kot rečeno, sem imel veliko zaupanja v Anjo in napisala je, kaj je videla in doživela pri nas.

Kakšne biografije so vam sicer ljubše? Knjižne? Televizijski dokumentarci? Filmske različice?

Mislim, da ima knjiga prednost, ker zapis ostane za vselej, televizijska biografija pa je potrebna, da se še bolj vidita spontanost in veselje pri našem delu.

Iz smetišča glavnega mesta Antananarivo je zraslo mesto upanja. V humanitarni skupnosti Akamasoa in njenih vaseh živi 40.000 Malgašev. Foto: arhiv združenja Akamasoa

Če bi o vas posneli film, koga bi si želeli, da bi vas upodobil?

Vsakega, ki išče resnico, ki je občutljiv za revne otroke in njihove družine ter se zaveda, da smo vsi služabniki drugim, nikdar gospodarji, posebno ne tistim, ki trpijo socialno krivico ali so izločeni iz družbe.

Anja Kovačič vas v knjigi izrecno imenuje Peter in ne Pedro. Zakaj? Vas sploh še kdo kliče tako?

Skoraj vsi me kličejo Pedro. Ko je Anja hotela uporabiti ime Peter, mi je bilo prav. Verjetno je ime bolj privlačno za Slovenijo. Imam pa sicer vse dokumente z imenom Pedro.

Ste humanitarni vzornik in na tem pod­ročju ste orali ledino. So se po vaši poti podale tudi mlajše generacije? Imate koga, ki bo nadaljeval vaše delo?

Nihče ni nenadomestljiv. V našem združenju je nekaj zelo poštenih ljudi, posebno žene in dekleta, ki so se najhitreje pripravljene žrtvovati za skupno dobro.

Dobri prijatelji so do zdaj pomagali več kot 500.000 Malgašem. Zgradili so več tisoč hiš, vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter tudi nekaj univerz in dispanzerjev. Odraslim, ki so nekoč živeli na obrobju smetišča, omogočajo različne oblike dela in s tem priložnost za dostojnejše življenje njihovih družin. Foto: arhiv združenja Akamasoa

Kako je sicer s prostovoljstvom in dobrodelnostjo na Madagaskarju? Kaj se je v vseh teh desetletjih spremenilo?

To je globoko vprašanje. Dobrodelnih ljudi je veliko, prostovoljcev pa skoraj ni, ker od česa bodo živeli, če nimajo vsaj majhne denarne pomoči. Na Madagas­karju je kupna moč ena najnižjih na svetu.

Ali imata misijonarstvo in dobrodelnost prihodnost? Se vam zdi, da je v ljudeh še dovolj občutka za sočloveka in pripravljenosti pomagati ali postajamo vse bolj nedovzetni za stiske drugih?

Lahko trdim, da v mladih obstajajo solidarnost, dobrodelnost in želja pomagati. Če bi to umrlo, naš svet ne bi imel več smisla in prihodnosti. Vsakdo mora to začeti doma, ni treba ravno ali zgolj na drug konec sveta. Dobrodelnost se začne tam, kjer živiš.

Ste kdaj razmišljali, da bi se vrnili v domovino svojih staršev in se tudi tukaj vključili v dobrodelno delo? Ali pa svoje poslanstvo uresničevali še kje drugje po svetu?

Včasih mi je prišlo na misel. Seveda bi bilo v Sloveniji ali drugi evropski deželi delo popolnoma drugačno. V Sloveniji so zaščitene glavne potrebe človeškega življenja. Nikjer pa ni vse lepo in v redu. Vsak človek ima pravico do dostojanstvenega življenja. Da bi dosegli solidarno družbo, bo potrebno veliko spreobrnjenja v vsakem človeku. Za spreobrnitev pa po­trebujemo moč duha. Živeti bi bilo treba za to, da delamo dobro. Na Madagaskarju so predniki razumeli, da duh naredi človeka. Ne denar, slava, imetje, diplome … čeprav je tudi to potrebno. Nekateri mislijo, da je to utopija. V našem združenju Akamasoa nam je uspelo ustvariti oazo upanja, sočutja in medsebojne ljubezni.

Pedro Opeka namenja posebno pozornost najmlajšim. Z gradnjo vrtcev in šol jim je odprl vrata do izobraževanja, obenem pa jim omogočil vključevanje v športne in kulturne dejavnosti, ob katerih odkrivajo in razvijajo svoje talente ter pridobivajo priložnosti za lepšo prihodnost. Foto: arhiv združenja Akamasoa

Za svoje delo ste prejeli številna priznanja. Katero vam je najljubše?

Vsa so sad skupnega dela in požrtvovalnosti s tisoči brati in sestrami v Akamasoi. Zato sem jih vedno sprejel v imenu vseh naših ljudi. Bil sem presenečen, da mi je ob 60-letnici človekovih pravic OZN celo Vatikan podelil priznanje pravičnost in mir papeža Benedikta XVI. Vsem je skupno, da dajejo moč, vztrajnost in spodbudo za nadaljnje delo.

Ali vaša človekoljubna prizadevanja podpirajo tudi znani ljudje iz sveta politike, športa in kulture? Imate med njimi stalne donatorje?

Obiskali so nas svetovno znani, denimo papež Frančišek, predsedniki, monaški knez, kardinali, veleposlaniki več držav, nogometaši … Nimamo stalnih botrov, ljudje nam pomagajo, kadar lahko. Vselej je treba iskati nove donatorje. Veliko jih je na žalost obupalo, ker je revščina pogosto vreča brez dna.

Vsak človek ima pravico do dostojanstvenega življenja. Da bi dosegli solidarno družbo, bo potrebno veliko spreobrnjenja v vsakem človeku. Za spreobrnitev pa potrebujemo moč duha. Živeti bi bilo treba za to, da delamo dobro.

Govorite šest jezikov. Je med njimi slovenščina najtežja? Veliko težav namreč povzroča njena posebnost – dvojina.

Brez dvoma je slovenščina težja kot drugi jeziki. Zato se kar malo bojim priti v Slovenijo, ker ne vem, ali bom lahko mladim, ki so me povabili, povedal vse, kar imam v srcu.

Ko govorite slovensko, uporabljate bolj knjižni jezik ali se vam kdaj še prikrade narečje krajev, od koder so bili vaši starši?

Mislim, da sem izgubil narečje staršev, ki sta bila z Dolenjske in Notranjske. Trudim se govoriti tako, da me lahko vsi razumejo. Moram priznati, da zelo malo govorim slovensko in tudi zelo malo berem slovenske časopise. Slovensko lahko govorim le z drugimi slovenskimi misijonarji in turisti iz Slovenije, če pridejo na Madagaskar.

Poslanstvo Pedra Opeke so ljudje. Foto: Anja Kovačič

Vaše delo zajema zelo različna področja. Kaj je pri njem najtežje? Kaj zahteva največ časa in truda?

Naše delo sega tako rekoč od rojstva do smrti. Imamo pet porodnišnic in štiri pokopališča. Najtežje je spremeniti mišljenje ljudi, ki so se navadili prositi ali krasti. Spreminjati navade je težko. Pogosto zelo težko. Ko smo dosegli medsebojno zaupanje, se je počasi spreminjalo. Zdaj mnogi ne prosijo več, ampak vprašajo za delo.

Humanitarno združenje Akamasoa ste s somišljeniki ustanovili leta 1989. Na svoji poti ste srečali veliko človeških zgodb. Katere so se vas najbolj dotaknile in se vam še danes vračajo v misli?

Smrt majhnih otrok na smetišču. Nekatere družine so jih izgubile tudi do sedem. Teh v nebo vpijočih stvari ni hotel videti nihče. Ko delaš noč in dan na smetišču, izgubiš dostojanstvo. Prizadenejo me tudi dekleta, ki jih na smetiščih poročajo v zakon brez premisleka o posledicah.

Naše delo sega tako rekoč od rojstva do smrti. Imamo pet porodnišnic in štiri pokopališča. Najtežje je spremeniti mišljenje ljudi, ki so se navadili prositi ali krasti. Spreminjati navade je težko. Pogosto zelo težko. Ko smo dosegli medsebojno zaupanje, se je počasi spreminjalo. Zdaj mnogi ne prosijo več, ampak vprašajo za delo.

Če prav razumem, se politiki izogibate. Bi lahko z vstopom v politiko dosegli še več oziroma lažje uresničili svoje cilje?

Kot duhovnik in misijonar se ne morem vtikati v politiko, kakor jo razumejo politiki. Politika naj bi bila za skupno dobro, za pravico, mir, medsebojno spoštovanje in povezovanje. Včasih sem kot trn za tiste, ki vladajo, a ne delajo za ljudi. Pravih revolucionarnih politikov, ki bi dali življenje za svoj narod, je zelo malo. V mnogih deželah misijonarji veliko delajo za ljudstvo.

Prepoznavni ste po vsem svetu. Kako doživljate pozornost, ki vam jo ljudje namenjajo? Vas kdaj obremenjuje?

Na letališču ali letalu denimo me ljudje prosijo za pogovor ali selfi. Za zdaj doživljam lepe trenutke, ker se veliko ljudi obrne name, kot da se poznamo že leta. To mi daje veliko veselja. Na cesti me ljudje včasih kar objamejo. Brez dvoma pa ni vedno lahko, ker morate biti vedno dobro razpoloženi.

Foto: Anja Kovačič

Ko ste začenjali misijonarsko pot, ste si predstavljali, da vas bo popeljala tako daleč in da boste znani po vsem svetu?

Ne, kje pa. Če bi to vedel na začetku, bi se mogoče ustrašil in zbežal. (Nasmeh.) Sploh zaradi vseh stvari, ki so del tega dela. Ustrašiš se, kje dobiti dovolj denarja za gradnjo šol, bolnišnic, stanovanj, cest, vodovoda in pokopališč ter dati delo 3500 ljudem, da ne bo beračenja in kraj. Božja previdnost mi je dajala moč evangelijskega duha in pogum, da smo se upali podati v to in si prizadevati za boljšo prihodnost mladih.

Pogosto se pojavljate v medijih, kar je gotovo velika podpora vašemu delu. Kakšne izkušnje pa imate z medijsko pozornostjo? Vas je kdaj tudi presenetila ali obremenila?

Na začetku sem se medijev ogibal, ker sem mislil, da želijo o našem delu pisati le na hitro in površno. Potem sem opazil, da se je pogled na toliko lačnih otrok in revnih družin, ki se nenehno borijo proti revščini, veliko novinarjev čustveno dotaknil. Zato sem se začel odzivati na povabila k intervjujem, saj sem spoznal, da je to velika podpora mojemu delu.

Dobrodelnega dela nikoli ne zmanjka. Komaj končaš en projekt, se samo na pol obrneš in čakajo že trije drugi izzivi. Kako je to pri projektih, kot so vaši?

Boj proti skrajni revščini nima konca. Ne smemo se ustrašiti težav, treba jim je pogledati v oči. Vedno so pogumni ljudje, ki so pripravljeni pomagati. Sam naredim, kar zmorem, drugo prepustim drugim. Prišli bodo tudi zanamci in nadaljevali naše delo. Ne samo pri nas na Madagaskarju, ampak povsod po svetu.

Boj proti skrajni revščini nima konca. Ne smemo se ustrašiti težav, treba jim je pogledati v oči. Vedno so pogumni ljudje, ki so pripravljeni pomagati. Sam naredim, kar zmorem, drugo prepustim drugim. Prišli bodo tudi zanamci in nadaljevali naše delo. Ne samo pri nas na Madagaskarju, ampak povsod po svetu.

Na Madagaskarju ste posadili sadiko najstarejše slovenske trte z Lenta. Se je prijela? Imate na Madagaskarju še kaj slovenskega?

Zelo sem hvaležen Sloveniji za to sadiko. Upam, da bo prihodnje leto že kaj obrodila. Pri nas je tudi nekaj misijonarjev in misijonarka iz Slovenije. Imamo več kot tisoč stanovanj, šole in dispanzerje, ki so darilo Slovenije. Hvala vsem Slovenkam in Slovencem, ki pomagajo slovenskim misijonarjem.

Dopolnili ste 78 let, a vaše delo je še vedno zelo intenzivno. Ste kdaj razmiš­ljali o tem, da bi se umaknili in delo prepustili drugim? Si sploh predstavljate, da bi lahko izpregli?

Moje življenje ni navada, stvari vedno jemljem kot nekaj novega. Proti navadam se pravzaprav borim, saj z njimi življenje postane monotono.

Imate v Sloveniji še kaj sorodnikov?

Da, na Dolenjskem po mamini strani tri strice in veliko bratrancev in sestričen, po očetovi strani pa sestrično in nekaj sorodnikov v Borovnici.

Vaše delo z donacijami podpira tudi Slovenija. Kako pa je s pomočjo drugih držav? Koliko prispeva sam Madagas­kar?

V 37 letih so nam največ pomagali Francija, Evropska unija, Slovenija, avstrijska Koroška, Monako, Španija, Belgija, Kanada, Argentina, Japonska in tudi Madagaskar, ki nam plačuje 424 učiteljic in profesorjev.

Ko delaš noč in dan na smetišču, izgubiš dostojanstvo. Prizadenejo me tudi dekleta, ki jih na smetiščih poročajo v zakon brez premisleka o posledicah.

Ali v bližnji prihodnosti načrtujete kakšen večji projekt? Kaj je trenutno najpomembnejše za prihodnost Akamasoe?

Ni večjega projekta kot človeška in duhovna vzgoja otrok in mladine, ker nas bodo oni nasledili. Zato mora biti ta vzgoja na prvem mestu, šele potem vse drugo. In lahko rečem, da tega drugega ni malo. Vsako leto moramo zgraditi sto stanovanj, nove šole, porodnišnice, vodovode … Pri tem združujemo ljudi za skupno delo, ki ga opravljajo z veseljem in zavedanjem, da je to nujno potrebno za naš obstoj in napredek družbe. Vedeti moramo, da ni napredka brez ciljev in vrednot v življenju. V tem času, ko je toliko individualizma, si moramo še bolj prizadevati. Živimo samo enkrat.

Boste po uradnem delu obiska ostali še kakšen dan v Sloveniji ali se takoj vračate na Madagaskar?

Žal grem tokrat takoj nazaj, najprej v Pariz, nato na Madagaskar.