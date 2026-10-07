Oriana Girotto: Kar sem jaz povzročila Borisu, se mi je hudo vrnilo

Oriana Girotto je impresivna ženska. Tudi skrivnostna – in več od tega. Zamenjala je veliko vlog, se preselila med dve kulturi, vzgaja otroka, ustvarja kariero in večkrat, morda prevečkrat, začenja znova. V njenem mladem življenju je bilo mnogo sprememb, obratov, o katerih govori brez zadržkov. Jih doživlja kot del življenjske poti? Kot pot, na kateri grenkobe, ponavljajoče se, ni mogoče preskočiti? »Preprosto sem se morala postaviti na novo. In sem se.« Vsakič.

Oriana, kdo ste?

Sem Italijanka v Sloveniji, in ko grem v Italijo, sem Slovenka v Italiji. Človek, ki je združil v sebi lastnosti obeh držav, in zaradi tega sem srečnejša. Ljudem poskušam dati najboljše, tudi s tem, da učim italijanščino, vodim italijanske turiste po Sloveniji in še marsičim.

Poznamo vas predvsem s televizijskih zaslonov, a pravite, da to niste bili pravi vi. Razumem, vendar ne vem, kaj vas je zmotilo. Torej, kaj smo si mislili, da ste, pa niste bili?

Pred televizijskimi kamerami moraš biti nekdo, ki nisi ti. Predvsem če si ženska, in to v Sloveniji, nastane problem: ne moremo biti prave, ker nas gledalci ocenjujejo po videzu, oblačilih, obnašanju, smejanju, izražanju in še marsičem. Vse je lahko problem in je. V nekaterih državah imajo ženske veliko več moči kot v mediteranskih in imajo svoje oddaje, ki jih same urejajo, vodijo, in to leta in leta, in jim nihče ne reče: »Prestara si.« Imajo 75 let in so ustvarjalke res odličnih šovov in glavne šefice.