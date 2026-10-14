Nina Grilc: Kar mi je dejala zdravnica po obdukciji, me je razbremenilo

Nina je vplivnica, podjetnica, mama treh otrok in ... vdova. Novembra bo namreč minilo pet let, odkar je izgubila moža, deskarja Marka Grilca. Od takrat odkrito govori o vsem, kar doživlja od njegovega odhoda. Pred časom je bila izbrana za femme fatale, torej žensko, ki jo družba vidi kot samozavestno, privlačno, močno. Toda koliko jo sploh še zanima, kako jo vidi svet? »Ta naziv mi veliko pomeni, predvsem zato, ker vem, da je prišel od ljudi, in ker vem, da lahko nanje pozitivno vplivam. Tega v naši družbi primanjkuje. Veliko ljudi poskuša vplivati na druge na zelo površinskih ravneh. Z etiketami, ki si jih ustvarijo sami, pa se ne ukvarjam.«

Ko javnost spozna človeka zaradi nečesa tako velikega, kot je izguba, začne njegova zgodba živeti tudi v glavah drugih. Imate kdaj občutek, da morate svojo zgodbo vzeti nazaj?

Ne. Že od začetka nisem hotela biti žrtev. Morda sem zato delovala stoično, vsaj navzven. Res si nisem želela, da bi me pomilovali in da bi za vedno ostala »uboga Nina«. Je pa to seveda del mojega življenja. Mnogim sem bila v oporo, ko so doživljali kaj težkega, zato tega ne vidim kot nekaj negativnega. Res pa je, da ima vsak svoje predstave o tem, kako naj bi takšen proces potekal. Bolj kot da si ljudje ustvarijo zgodbo o meni, se mi zdi, da določijo časovne okvire, kako naj bi kaj potekalo, to pa ni nujno v skladu s tem, kako poteka pri meni. A to konec koncev počnemo pri vsem.