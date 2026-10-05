Neja Brglez Gonzales, svetovalka za otroški spanec: Trening spanja niso zaprta vrata, jok in sam sebi prepuščen otrok

Ko se neprespane noči prevesijo v mesece izčrpanosti, ne trpi le zdravje mame, temveč se močno skrhata tudi empatija in komunikacija v partnerskem odnosu. Certificirana svetovalka za otroški spanec Neja Brglez Gonzales opozarja, da staršem ni treba »potrpeti in zdržati«, saj je pravočasno urejanje spalnih navad ključno za zaščito družinske dinamike. V intervjuju razkriva, kako povrniti miren spanec in zakaj je materino mleko redko razlog za nočna prebujanja. Odgovarja tudi na to, kako se odzvati na vse spremembe, kot so premik ure, vračanje v vrtec po dopustu in selitev v svojo sobo.

Kronična neprespanost lahko močno načne partnerski odnos in počutje mame. Kdaj je tisti trenutek, ko naj starši prenehajo "vztrajati in potrpeti" ter poiščejo strokovno pomoč?

Mislim, da smo predvsem mame neverjetno dobre v tem, da si govorimo: »Samo še malo bom zdržala.« Težava je, da se ta »samo še malo« zelo hitro spremeni v tedne ali mesece kronične neprespanosti. Tudi sama sem šla skozi to. Otrok se zbudi enkrat, dvakrat, trikrat – vstaneš. Zbudi se petkrat – še vedno vstaneš. Naslednje jutro poskrbiš za drugega otroka, greš v službo, opravljaš vse obveznosti in nekako funkcioniraš, ker imaš kot mama občutek, da pač moraš. Ampak vprašanje ni samo, koliko časa lahko zdržimo. Vprašanje je, zakaj bi sploh čakali, da pridemo do popolne izčrpanosti.

Kako so vaše lastne izkušnje materinstva in neprespanih noči preoblikovale vaš pogled na otroški spanec oz. kako ste postali t. i. Sleep Coach?

Če bi me pred nekaj leti vprašali, ali bom nekoč postala svetovalka za otroški spanec, bi bil moj odgovor zagotovo velik ne. (smeh) V štirih letih, med rojstvom mojega sina in hčerke, pa se je v mojem življenju spremenilo ogromno. Zamenjala sem službo, zamenjala državo, pravzaprav se je vsak od mojih otrok rodil v drugi državi. Predvsem pa me je presenetilo, kako zahteven je bil zame prehod z enega na dva otroka. Veliko ljudi pravi, da je najtežji prehod iz nič na enega otroka, sama pa sem ga doživela drugače. Ko imaš enega otroka, imaš vendarle dve prosti roki in veliko lažje prilagodiš svoj dan njegovemu ritmu. Če sem morala sina voziti naokoli, da je zaspal, sem to preprosto naredila. Pomemben je bil rezultat – da otrok zaspi. Pri drugem otroku pa je bila zgodba popolnoma drugačna. Hčerka se je ponoči zbujala - tudi petkrat na noč – in ob vsakem prebujanju sem ji ponudila mleko. Predvsem zato, ker sem želela preprečiti, da bi zbudila starejšega sina. Kombinacija budnega dojenčka, budnega malčka in neprespane mame je namreč recept za popoln kaos. Nekaj časa gre. Vstaneš, podojiš, ponudiš stekleničko in naslednji dan nekako funkcioniraš. Toda na dolgi rok te takšno pomanjkanje spanja popolnoma izčrpa. Starševstvo je že samo po sebi velika življenjska sprememba. Ponovno iščeš svojo identiteto in poskušaš ugotoviti, kdo si poleg tega, da si mama. Ko temu dodaš še mesece neprespanih noči, postane vse težje – ostati zbran, delati, skrbeti zase in se čez dan z energijo posvečati tudi starejšemu otroku. Takrat sem se odločila, da o otroškem spanju ne želim samo izvedeti več zase, ampak želim to področje resnično razumeti. Zato sem se odločila za izobraževanje in certifikacijo za svetovalko za otroški spanec.

"Dobro naspan otrok ni otrok, ki smo ga čez dan maksimalno utrudili." Foto: osebni arhiv

Živeli ste v ZDA, Savdski Arabiji, ZAE, zdaj živite v Mehiki. Ali se pristopi k otroškemu spanju po svetu močno?

Glede na to, kar sem videla v Sloveniji, Mehiki, Savdski Arabiji in ZDA, lahko rečem, da so pristopi k otroškemu spanju precej različni. Na to pa zelo vplivajo življenjski slog, dolžina porodniškega dopusta, pomoč, ki jo imajo starši na voljo, pa tudi to, koliko znanja in strokovne podpore na področju otroškega spanja obstaja v posameznem okolju. V Sloveniji imamo v primerjavi z mnogimi drugimi državami zelo dolg starševski dopust. Moj občutek je, da zato vsaj pri nekaterih mamah v prvih mesecih ni takšnega pritiska, da mora otrok čim prej prespati noč oz. imeti zelo predvidljiv urnik, ker vrnitev na delovno mesto še ni neposredno pred vrati. V Mehiki sem v okolju, kjer živim, opazila nekaj povsem drugega. Določene družine imajo možnost najeti nočne varuške oziroma medicinske sestre, ki ponoči skrbijo za dojenčka. Posledično večkratna nočna prebujanja za starše morda ne predstavljajo enakega problema, saj niso vedno oni tisti, ki ob vsakem prebujanju vstanejo.

V Savdski Arabiji, kjer se je rodil moj sin, smo živeli v zelo veliki mednarodni oziroma expat skupnosti. Tam sem se prvič srečala tudi z mamami, ki so uporabljale pomoč svetovalk za otroški spanec. Ker smo prihajale iz različnih držav in kultur, so bili tudi pristopi zelo različni. Sama se takrat s tem nisem veliko ukvarjala. Imela sem samo enega otroka in na svoj način sem njegov spanec obvladovala – tudi če je to včasih pomenilo, da sem ga peljala z avtom, samo da je zaspal. (smeh)

V ZDA pa sem opazila veliko več zavedanja o sleep coachingu in strukturiranju spanja že v prvih mesecih otrokovega življenja. Eden od razlogov je zagotovo tudi veliko hitrejša vrnitev številnih mam na delo. Ko veš, da se boš morala relativno hitro vrniti v službo, postane vprašanje, kako bo otrok spal in kako boš ponoči spala ti, veliko bolj aktualno.

Kombinacija budnega dojenčka, budnega malčka in neprespane mame je namreč recept za popoln kaos.

Kdaj je tisti kritični trenutek, ko bi starši morali po pomoč?

Zelo pomembno se mi zdi ozaveščanje, da o zdravem spanju ne začnemo razmišljati šele takrat, ko imamo težavo. Temelje zdravih spalnih navad lahko začnemo postavljati že od rojstva. Seveda pri novorojenčku ne govorimo o klasičnem treningu spanja in ne pričakujemo, da bo prespal celo noč. Govorimo o razumevanju razvoja spanja, razlikovanju med dnevom in nočjo, primernem spalnem okolju, ritmu hranjenja in spanja ter o tem, kako otroku postopoma omogočamo vedno več samostojnosti pri uspavanju, ko je za to razvojno pripravljen. V praksi opažam veliko razliko pri družinah, ki so že v prvih mesecih pridobile osnovno znanje o spanju.

Ko otrok postaja starejši, imajo starši pogosto veliko bolj jasno predstavo o njegovem ritmu, dremežih, oknih budnosti in večerni rutini. Urnik lahko postane bolj predvidljiv, otrok pa postopoma razvija sposobnost, da zaspi z manj pomoči. In ravno predvidljivost je za družino ogromna stvar. Če mama približno ve, kdaj bo otrok spal, koliko dnevnega spanja potrebuje in kako bo videti večer, lahko veliko lažje organizira tudi svoje življenje. Zato sama na svetovalca za spanje ne gledam kot na nekoga, ki ga pokličemo šele takrat, ko smo že popolnoma izčrpani.

Vidim ga tudi kot nekoga, ki lahko staršem pomaga, preden težava sploh nastane. Danes se bodoče mamice pripravljajo na porod, poiščejo dulo, svetovalko za dojenje in obiskujejo različne tečaje. Želela bi si, da bi nekoč enako samoumevno razmišljale tudi o osnovnem izobraževanju o otroškem spanju. Najboljša situacija namreč ni tista, v kateri izčrpano družino rešujemo po mesecih neprespanih noči. Najboljša je tista, v kateri staršem dovolj zgodaj damo znanje in orodja, da do takšne izčrpanosti sploh ne pride. In to je zame bistvo: otroka ne učimo spati zato, da bi imeli starši popoln urnik. Pomagamo mu razvijati zdrave spalne navade, da dobi spanec, ki ga potrebuje – staršem pa omogočimo, da imajo ob njem dovolj energije, da lahko v tem obdobju tudi zares uživajo.

Neja Brglez Gonzales je živela v več različnih držav in spoznala, da se spalne navade otrok po svetu precej razlikujejo. Veliko je odvisno tudi od tega, kdaj se mama po porodu vrne nazaj v službo. Foto: osebni arhiv

»Tudi to bo šlo mimo,« slišimo 'tolažbo' bolj izkušenih, ko starši potarnajo o neprespanih nočeh … »Pri 15 bo gotovo spal/a.« ...

Ker sem živela v različnih državah, sem lahko primerjala, kako različno se o otroškem spanju govori po svetu. Predvsem v Sloveniji sem opazila, da je o zdravih spalnih navadah dojenčkov in malčkov še vedno relativno malo govora in da številni starši niti ne vedo, koliko lahko na tem področju naredimo. Danes pri meni ne gre več le za to, da bi mama ponoči več spala, četudi je njeno dobro počutje izjemno pomembno. Toda kakovosten spanec je pomemben tudi za otroka in njegov razvoj. Kot starši ogromno razmišljamo o tem, kaj bomo svojim otrokom dali za prihodnost. Želimo, da se ukvarjajo s športom, da so veliko v naravi, da se zdravo prehranjujejo in razvijajo dobre navade. A med temi temelji bi že zelo zgodaj morale biti tudi zdrave spalne navade. Otroku pomagati, da postopoma razvije sposobnost samostojnega uspavanja in povezovanja spalnih ciklov, zame ni samo način, kako priti do mirnejših noči. Je veščina, ki mu jo pomagamo razviti in dobra osnova za zdrav odnos do spanja tudi pozneje v življenju.

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Premik ure, vstop v vrtec, opuščanje dremeža ali selitev v svojo sobo – vsaka taka sprememba lahko spalno rutino povsem poruši. Kako prebroditi te prehodne faze brez nepotrebnega stresa?

Pri otroškem spanju spremembe niso izjema – so pravzaprav edina stalnica. Premik ure, vstop v vrtec, selitev v svojo sobo, potovanje ali opuščanje dremeža so popolnoma normalni deli odraščanja. Ključno vprašanje zato ni, kako se spremembam izogniti, ampak kako otroka nanje pripraviti, da bo prehod čim bolj postopen in zanj čim manj stresen. In za to ni univerzalnega recepta. Pri svetovanju otroka vedno obravnavamo kot posameznika. Dva otroka sta lahko popolnoma enake starosti, pa to še ne pomeni, da potrebujeta enak urnik ali da bosta na določeno spremembo reagirala enako. Vedno moramo pogledati celotno družinsko dinamiko, otrokove obstoječe spalne navade, njegov temperament, dnevni ritem in seveda tudi to, kaj je za družino dejansko izvedljivo.

Če na primer opuščamo dremež, tega ne naredimo nujno čez noč. Pripravimo postopen načrt prehoda, spremljamo, kako otrok reagira, in temu prilagajamo tudi večerni odhod v posteljo. Pri vstopu v vrtec je situacija spet drugačna. Otrok se mora pogosto prilagoditi urniku dremežev, ki ga določa vrtec. Takrat pogledamo, kdaj in koliko spi tam, ter temu prilagodimo preostanek dneva in večerni odhod v posteljo. Cilj ni, da se vrtec prilagodi našemu »idealnemu« urniku, ampak da najdemo najboljšo rešitev znotraj nove realnosti. Enako velja za selitev v svojo sobo, premik ure ali katero koli drugo večjo spremembo. Ne spreminjamo vsega naenkrat, kadar to ni potrebno. Otroku poskušamo ohraniti čim več stvari, ki jih že pozna – enako večerno rutino, podobno okolje za spanje, znane rituale in predvsem predvidljivost. Zato je pri takšnih prehodih pomembno pogledati veliko širšo sliko. Ali otrok obiskuje vrtec? Koliko časa je tam? Ali tam spi? Ima doma bratca ali sestrico? Kakšne so družinske aktivnosti? Koliko spanja trenutno potrebuje? Kako zaspi in kako se odziva na spremembe?

Vse te informacije nam povedo veliko več kot samo podatek, koliko je otrok star. Naloga svetovalca za otroški spanec je zato predvsem, da skupaj z družino sestavi realen in individualen načrt, nato pa družino vodi skozi spremembo in načrt po potrebi sproti prilagaja. Otroci ne potrebujejo popolnega urnika in starši ne potrebujejo popolnih pogojev.

Poudarja, da naj mame ne rešujejo otrokovega spanja, ko so težave pripeljale že do njene izčrpanosti. Foto: osebni arhiv

Pa vendar se »trening spanja« še vedno sliši precej utrujajoče za starše?

Mislim, da je največja težava že sama besedna zveza. Marsikateri starš ob njej najprej pomisli na zaprta vrata, jok in otroka, ki je prepuščen sam sebi. Ampak trening spanja ni ena sama metoda in zagotovo ne pomeni avtomatično, da otroka položimo v posteljico in ga pustimo jokati. Zame trening spanja pomeni predvsem to, da otroku na njemu primeren način pomagamo razviti zdrave spalne navade in postopoma pridobiti veščine, s katerimi lahko zaspi z manj pomoči staršev. In tukaj se začne individualen pristop. Ko začnem sodelovati z družino, nikoli ne pridem z vnaprej pripravljeno metodo in rečem: »To bomo naredili.« Najprej želim razumeti otroka in družino. Obstajajo zelo različni pristopi. Pri nekaterih je starš ves čas ob otroku in mu nudi veliko fizične in čustvene podpore. Pri drugih pomoč zmanjšujemo postopoma. Obstajajo tudi metode z intervali preverjanja.

Zato ne verjamem v to, da obstaja ena »najboljša« metoda. Obstaja metoda, ki je v določenem trenutku primerna za tega otroka in to družino. Pomembno pa se mi zdi povedati tudi, da ni zagotovila, da otrok ob spremembi nikoli ne bo jokal. Jok je eden od načinov, kako dojenček ali malček izraža nezadovoljstvo, frustracijo in protest ob spremembi nečesa, česar je bil vajen. Nežen pristop zato zame ne pomeni nujno pristopa brez ene same solze. Pomeni, da otrokov jok in njegove potrebe slišimo, se nanje odzivamo ter ga skozi spremembo spremljamo na način, ki je skladen z vrednotami in mejami njegove družine. Velik del mojega dela je pravzaprav tudi podpora staršem. Na papirju lahko napišemo popoln načrt, toda če se mama ali oče z njim ne počutita dobro, ga bosta zelo težko dosledno izvajala.

Zato mora biti načrt realen tudi zanju. Moj cilj ni otroka naučiti, da staršev ponoči ne potrebuje. Moj cilj je družini pomagati do točke, ko otrok za spanje ne potrebuje več vedno enake količine pomoči – hkrati pa še vedno ve, da so njegovi starši tam zanj. Zato bi si želela, da bi se manj bali izraza »trening spanja« in se bolj spraševali: Kakšen način podpore pri spanju je pravi za našega otroka in našo družino? Ker ravno v tem je zame bistvo nežnega in empatičnega pristopa.

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Katera je tista največja zabloda ali mit o otroškem spanju, ki ga starši še vedno prepogosto slišijo in si z njim po nepotrebnem delajo skrb?

Če bi dobila evro vsakič, ko slišim kakšen mit o otroškem spanju, bi bila danes verjetno že precej bogata. (smeh) Težava je, da se ogromno nasvetov prenaša iz generacije v generacijo in jih kot starši sprejmemo kot dejstvo, čeprav lahko v praksi dosežemo ravno nasproten učinek od želenega.

Če moram izbrati tri najpogostejše, bi zagotovo začela s tem: »Če otrok čez dan ne bo veliko spal, bo zvečer bolj utrujen in bo zato ponoči bolje spal.« To je eden največjih mitov. Pri dojenčkih in majhnih otrocih lahko preutrujenost vodi ravno v nasprotno smer – otrok težje zaspi, spanec je lahko bolj nemiren, pogosteje se prebuja in noč je lahko celo krajša. Zato je tako pomembno, da otrok tudi čez dan dobi količino spanja, ki jo glede na svojo starost in individualne potrebe potrebuje.

Drugi mit, ki ga pogosto slišim, je: »Otrok se ponoči pogosto prebuja, ker materino mleko ni dovolj kakovostno oziroma nasitno, zato bi morali preiti na formulo.« Tudi to je zelo poenostavljeno prepričanje. Razlogov za nočna prebujanja je ogromno – od starosti in razvojnega obdobja do urnika, spalnih asociacij, lakote, okolja in številnih drugih dejavnikov. Pogosta prebujanja sama po sebi niso dokaz, da materino mleko ni dovolj »kakovostno« in da je rešitev avtomatično prehod na formulo. In tretji zelo pogost mit je: »Če ga bom zvečer dala spat pozneje, bo zjutraj dlje spal.« Žal pri majhnih otrocih pogosto ni tako. Če s poznejšim odhodom v posteljo otroka potisnemo v preutrujenost, lahko dosežemo ravno nasprotno – krajšo in bolj nemirno noč ali celo zgodnejše jutranje prebujanje. Zato pri dojenčkih in malčkih veliko pozornosti namenjam primernemu dnevnemu ritmu in oknom budnosti oziroma “wake windows”. Ne gre za to, da moramo otroka ves dan gledati na uro in loviti vsako minuto, ampak da razumemo, koliko budnosti je glede na njegovo starost in potrebe sposoben prenesti, preden postane preutrujen.

Če bi želela, da si starši iz tega odgovora zapomnijo samo eno stvar, bi bila ta: spanje ustvarja spanje. Dobro naspan otrok ni otrok, ki smo ga čez dan maksimalno utrudili. Je otrok, ki je dobil dovolj priložnosti za kakovosten spanec ob času, ko ga je potreboval. In morda je prav to največji premik, ki ga želim doseči pri starših: da otrokovega spanja ne začnemo reševati šele ponoči. Dobra noč se namreč začne že zjutraj.