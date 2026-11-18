Od oblačenja ekipe najboljše kuharske mojstrice na svetu do prestižnih rdečih preprog na oskarjih. Modna oblikovalka, kostumografinja in profesorica Matea Benedetti ostaja brezkompromisna glasnica trajnostne visoke mode. Po vrnitvi z milanskega tedna mode, kjer je v muzeju Bagatti Valsecchi s svojimi stvaritvami privabila tudi Jennifer Lopez, Adama Sandlerja in Altona Masona, je brez olepševanja spregovorila o novi definiciji luksuza, razvoju ekoloških materialov prihodnosti pa tudi o tem, da ljubezni ne moreš načrtovati. Čeprav ne bi bilo slabo.

Bližamo se delu leta, ko se »vse blešči in lesketa«. Kaj je za vas osebno luksuz in kaj pomeni »luksuz v modi«?

Zame sta danes luksuz in trajnost neločljivo povezana. Verjamem, da se bo morala tudi definicija luksuza spremeniti – od posedovanja nečesa redkega in dragega k zavedanju vrednosti tistega, česar ni mogoče kupiti z denarjem. Nekje na našem planetu je luksuz piti čisto vodo iz pipe, vdihniti svež zrak ali se srečati z drevesom, ki še vedno raste v svojem naravnem okolju. To so dobrine, ki jih pogosto jemljemo za samoumevne, čeprav postajajo vse bolj dragocene. V modi luksuz ni zgolj prestižna blagovna znamka ali dragocen material. Je predvsem čas, znanje, ustvarjalnost in občutek, ki ga v nas prebudi oblačilo. Je možnost izbrati nekaj, kar je bilo ustvarjeno premišljeno, v omejenih količinah, iz inovativnih materialov, z večjim spoštovanjem do planeta in našega zdravja. Pravi luksuz prihodnosti bo sposobnost ustvarjati lepoto, ne da bi pri tem uničevali tisto, kar nam lepoto sploh omogoča. Največji luksuz ni imeti več, temveč živeti v svetu, v katerem še vedno lahko dihamo, pijemo čisto vodo in občudujemo naravo.