Maja Plaz: Zakaj sprašujemo, zakaj ženska ni odšla, namesto zakaj je nekdo nasilen?

»Ko žrtev spregovori, ji moramo verjeti, jo poslušati in ji omogočiti, da je slišana brez obsojanja. Za takšno izpovedjo je ogromno poguma,« pravi Maja Plaz, ki poudarja, kako pomembno je, da žrtve nasilja spregovorijo o svoji izkušnji. S tem namreč pomagajo tudi drugim prepoznati, da nadzor ni ljubezen, poniževanje ni običajen partnerski konflikt. In da nasilje nikoli ni odgovornost žrtve, temveč storilca.

Nedavno je javna izpoved o doživljanju psihičnega nasilja v intimnopartnerskem nasilju sprožila val odzivov. Zakaj je vsak glas žrtve nasilja pomemben?

Vsak glas žrtve intimnopartnerskega nasilja je pomemben, ker za vsako zgodbo stoji oseba, ki je dolgo živela v strahu, dvomu, sramu in občutku, da ji nihče ne bo verjel. Ko žrtev spregovori, ne spregovori zgolj o tem, kar se ji je zgodilo, temveč opozori tudi na družbene vzorce, neenakosti in pomanjkljivosti sistema, ki nasilje prepogosto dopuščajo ali ga ne prepoznajo pravočasno.

Težko si je predstavljati bitke, ki jih bije ženska, ki v nekem trenutku javno spregovori o nasilju, ki ga je preživela v odnosu s partnerjem. Običajno jo pričaka, poleg podpore, tudi gora predsodkov, obtoževanj, dobesedno zvračanj krivde nanjo, češ da je sama kriva, ker je dopuščala nasilje, ker je vztrajala v odnosu, ker se ni prej odločila za odhod ali pa celo, da je v nasilju uživala, pa naj se »umazano perilo pere doma« in tako naprej.

Ne zavedamo se, kaj vse stoji na poti iz nasilja - koliko preprek, samoizpraševanja, strahu pred posledicami te odločitve, strahu pred še hujšim nasiljem. Po pravilu se najprej usuje zgražanje na povzročitelja, potem pa v še večji meri na prinašalko sporočila – torej žrtev, ki si je drznila zmotiti našo predstavo o nekom v javnem prostoru.

Nasilje v partnerski zvezi je še vedno razumljeno kot nekaj sramotnega. Žal po pravilu za žrtev, ne za povzročitelja. O nasilju v intimnopartnerskih odnosih moramo glasno in javno govoriti predvsem zato, ker se to dogaja za zaprtimi vrati in je za okolico pogosto nevidno.

Kakšen bi bil ustrezen odziv na izpoved žrtve nasilja?

Ko žrtev spregovori, ji moramo verjeti, jo poslušati in ji omogočiti, da je slišana brez obsojanja. Za takšno izpovedjo je ogromno poguma. Ne smemo pričakovati, da bo žrtev svojo izkušnjo povedala popolno, linearno in brez čustev. Travmatične izkušnje vplivajo na spomin, doživljanje in način pripovedovanja. Tudi če žrtev o nasilju spregovori šele po več letih, to njeni izkušnji ne odvzame verodostojnosti ali pomena.

Običajno dolgo traja, da žrtev sploh prepozna, da je v nasilnem odnosu. Potem pa zaradi strahu, groženj, zaradi občutka odgovornosti do otrok, ki jim »ne želi vzeti očeta«, finančne odvisnosti, neprimernih družbenih sporočil, da je za nasilje kriva in odgovorna sama, ter ne nazadnje tudi upanja, da se bo partner spremenil, ne zmore poiskati hitre in ustrezne pomoči.

Zato je pomembno, da žrtev ne sprašujemo, zakaj niso odšle prej, temveč se vprašajmo, kaj vse jim je preprečevalo odhod in ali smo kot družba naredili dovolj, da bi bile ob in po odhodu varne. Vse prevečkrat vso odgovornost zvračamo na žrtve.

Še vedno živimo v okolju, v katerem se od žensk pogosto pričakuje, da bodo ohranjale družino, potrpele, se prilagajale in za vsako ceno poskušale rešiti partnerski odnos. Ko pride do nasilja, se namesto vprašanja, zakaj je nekdo nasilen, prepogosto pojavljajo vprašanja, zakaj ženska ni odšla, zakaj je tako dolgo vztrajala ali zakaj ni prej poiskala pomoči.

Zakaj?

Včasih nas tudi žrtve vprašajo, zakaj se do njih obnašajo, kot da so one krive za nasilje, ki ga je povzročal partner. Da ne razumejo, kako je lahko prišlo do tega, da se morajo zagovarjati, da poskušajo zaščititi sebe in otroka pred nadaljnjim nasiljem.

Premalo jih poslušamo in premalo jih slišimo. In zato tudi ne uzremo celotnega konteksta, v katerem se nasilje dogaja - da ne gre za enkratno dejanje, temveč niz vedenj, ki niti ne izgledajo kot nadzor in ustrahovanje.

Vse prevečkrat žrtve tudi na institucijah slišijo: »Gospa, saj to se je zgodilo že pred pol leta. Saj vidite, da je gospod zdaj miren, spoštljiv, da si želi stika z otrokom, da se primerno vede … Nasilje se ne dogaja več. Dajta, dogovorita se.« In postavijo žrtev v vlogo tiste, ki bo odslej odgovorna za ta »dogovor«.

Prav tako nam je težko priznati, da je nasilje v družinah naši družbi pogosto, prepogosto prisotno. Samo pomislimo, kako zelo dobro je prikrito, kadar se zgodi femicid in je komentar okolice, sosedov, skoraj po pravilu, da saj so bili vendar »zgledna, mirna družina in nihče ni ničesar opazil. Vsaka osebna zgodba ima torej tudi širši družbeni pomen.

Maja Plaz, Foto: Blaž Samec

Kakšen je torej družbeni pomen pričevanj žrtev nasilja?

Ko ženske spregovorijo, pomagajo drugim prepoznati, da nadzor ni ljubezen, poniževanje ni običajen partnerski konflikt in nasilje nikoli ni odgovornost žrtve. Njihove izkušnje razkrivajo, kje institucije ne delujejo ustrezno, kje žrtve niso zaščitene in kaj moramo kot družba spremeniti, da preprečimo ponavljanje nasilja.

Moč pričevanj je v tem, da rušijo tabuje, zmanjšujejo osamljenost in odpirajo nove možnosti. Nujno je opozoriti na dejstvo, da žrtev nikoli ni dolžna razkriti svoje izkušnje, da bi si zaslužila pomoč, zaščito in spoštovanje. Njena odločitev, kdaj, komu in koliko bo povedala, mora ostati njena. Naša odgovornost pa je, da ustvarimo varen prostor, v katerem bo lahko spregovorila, če in ko bo to zmogla.

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Ker omenjate delovanje institucij, me zanima, s čim se spoprijemajo žrtve psihičnega nasilja, ko poiščejo pomoč. Jih sistem ustrezno zaščiti?

Žal se žrtve psihičnega nasilja včasih še vedno srečujejo z občutkom, da njihova stiska ni dovolj resna, da bi jo institucije obravnavale z vso potrebno pozornostjo. Še posebej takrat, ko nimajo vidnih telesnih poškodb, ko jim povzročitelj ne grozi neposredno s fizičnim napadom ali ko je nasilje težko dokazovati.

Ravno pred kratkim smo imele s sodelavkami daljši pogovor o tem, kako zelo nas frustrira dejstvo, da žrtve, ki pokličejo na 080 11 55, se pravi na našo 24-urno linijo za pomoč ženskam in otrokom, večkrat povedo, da je bil odziv policije na določeno opisano grožnjo – »gospa, dokler se nič ne zgodi, ne moremo ukrepati«.

Toda povzročitelji običajno točno vedo, koliko in kaj lahko izrečejo, zapišejo, da ni »nič oprijemljivega«, obenem pa žrtev točno ve, da je to grožnja, s katero ji sporoča, da jo bo lahko poškodoval, jo nekje pričakal, celo ubil. Kljub temu, da naša zakonodaja opredeljuje tudi psihično nasilje kot kaznivo dejanje, je to še vedno prevečkrat spregledano in ni razumljeno kot oblika nasilja, ki se običajno stopnjuje in ga je ravno zato pomembno pravi čas ustavljati in naslavljati.

Ženska, ki poišče pomoč, ne sme biti kaznovana za svoj pogum z novo izkušnjo nemoči. V njej je ogromna moč, da preživi nasilje, prevečkrat pa ji jo odvzemamo ravno skozi odzive institucij in okolice.

Kaj bi se moralo spremeniti, da bi institucije žrtve nasilja ustrezno in pravočasno zaščitile?

Od institucij upravičeno pričakujemo, da žrtvi ne sporočajo, naj se vrne šele takrat, ko bo položaj še hujši. Pričakujemo, da jo poslušajo, ocenijo njeno ogroženost, ji pojasnijo pravice in možnosti ter z njo pripravijo ustrezen načrt zaščite. Če posamezno ravnanje ne izpolnjuje pogojev za določen ukrep, to še ne pomeni, da žrtev ne potrebuje pomoči ali da njena stiska ni pomembna.

Prav tako je treba jasno ločiti med tem, ali so izpolnjeni pogoji za kazenski pregon ali konkreten zaščitni ukrep, in tem, ali oseba doživlja nasilje ter potrebuje podporo. Pomoč ni omejena samo na primere, v katerih je že mogoče izreči najstrožje ukrepe. Naša naloga kot družbe je, da žrtvam verjamemo, da jih poslušamo in njihovo izkušnjo strokovno preverimo, ne pa da jih vnaprej odpravimo kot pretirano občutljive ali jih prisilimo, da čakajo na hujše posledice.

Če ženska pove, da jo je partnerja strah, je to pomembna informacija, ki jo moramo vzeti resno. Ni ji treba čakati na udarec, da bi si zaslužila pomoč. Potreben je torej sistem, ki ne ukrepa šele po nastanku najhujših posledic, ampak zna prepoznati tveganje, preprečevati stopnjevanje nasilja in zaščititi žrtev, kadar so za to izpolnjeni pogoji. Uspešnost institucij ne bi smeli meriti le po tem, kako obravnavajo že storjena dejanja, temveč tudi po tem, kako učinkovito preprečujejo nadaljnje nasilje.

Izpoved o doživljanju nasilja v partnerskem odnosu zahteva veliko poguma. Zakaj je ženskam še vedno težko spregovoriti o tem, da doživljajo nasilje?

Ker nasilje v intimnopartnerskem odnosu ni zgolj fizična izkušnja, temveč pogosto dolgotrajen proces psihičnega izčrpavanja, nadzorovanja, poniževanja in postopnega izgubljanja občutka lastne vrednosti. Nasilje se praviloma ne začne na način, da bi ženska takoj prepoznala, da je v nevarnem odnosu.

Pogosto se začne z vedenjem, ki ga je mogoče razumeti kot ljubosumje, pretirano skrb ali partnerski konflikt. Sčasoma pa se meje premikajo, nadzor postaja vse izrazitejši, ženska pa lahko začne dvomiti vase, v svoje zaznave in v to, ali ima sploh pravico zahtevati drugačen odnos. Pomembno je razumeti, da ženske v nasilnih odnosih ne ostajajo zato, ker bi nasilje sprejemale ali si ga želele.

Njihove odločitve so pogosto povezane s strahom pred povzročiteljem, grožnjami, skrbjo za otroke, finančno odvisnostjo, pomanjkanjem varne namestitve in čustveno navezanostjo. Nekatere upajo, da se bo partner spremenil, druge se bojijo, da bo odhod nasilje še stopnjeval. Prav obdobje odhajanja iz nasilnega odnosa je lahko posebej nevarno. Ob vsem tem se moramo vprašati tudi, kakšno sporočilo ženskam pošilja družba.

Kaj torej ženskam sporoča družba?

Še vedno živimo v okolju, v katerem se od žensk pogosto pričakuje, da bodo ohranjale družino, potrpele, se prilagajale in za vsako ceno poskušale rešiti partnerski odnos. Ko pride do nasilja, se namesto vprašanja, zakaj je nekdo nasilen, prepogosto pojavljajo vprašanja, zakaj ženska ni odšla, zakaj je tako dolgo vztrajala ali zakaj ni prej poiskala pomoči.

S tem odgovornost za nasilje nehote ali celo odkrito prelagamo na žrtev. Ženska, ki že tako doživlja strah, ponižanje in občutek nemoči, se mora nato soočati še z občutki krivde, sramu in bojaznijo, da ji okolica ne bo verjela. Zato je molk pogosto posledica okoliščin, v katerih ženska ne vidi varne poti do pomoči, in ne dokaz, da nasilja ni ali da ni dovolj hudo.

Kako pomemben pa je odziv okolice in bližnjih za žrtve nasilja?

Odziv okolice in institucij ima lahko odločilen vpliv na to, ali bo ženska poiskala pomoč, vztrajala pri iskanju zaščite ali se umaknila nazaj v molk. Ko ženska prvič spregovori, je pogosto zelo ranljiva. Morda prvič nekomu pove, kaj se dogaja za zaprtimi vrati, in še sama ne ve, kako bo ravnala naprej. Če jo takrat pričakajo dvom, obsojanje ali zmanjševanje pomena nasilja, lahko dobi občutek, da je naredila napako, ko je spregovorila.

V okolici še vedno slišimo odzive, kot so: »Saj ni vedno takšen«, »Gotovo sta oba kriva«, »Zakaj pa ne gre?« ali »To so zasebne družinske zadeve.« Takšne izjave so lahko zelo škodljive, saj nasilje predstavljajo kot običajen partnerski spor, odgovornost zanj pa razpršijo med oba partnerja. Toda nasilje ni konflikt, v katerem imata obe strani enako moč in odgovornost.

Pri nasilju gre za vzorec vedenja, s katerim povzročitelj uveljavlja moč, nadzor in prevlado nad drugo osebo. Pomembno je tudi, da nasilje pogosto težje prepoznamo, kadar povzročitelj v javnosti deluje prijazno, spoštljivo in zaupanja vredno. Okolica zato včasih lažje verjame njegovi razlagi kot izkušnji ženske, ki spregovori o nasilju. Žrtev se lahko znajde v položaju, ko mora dokazovati ne le, kaj se ji je zgodilo, temveč tudi, da je sama vredna zaupanja.

Je dokazovanje nasilja za žrtve dodatno breme in zaradi tega še težje poiščejo pomoč?

Zagotovo. Če mora ženska svojo zgodbo večkrat ponavljati različnim strokovnjakom, če se njena stiska obravnava zgolj administrativno ali če se njene navedbe prezgodaj relativizirajo, lahko to okrepi občutek nemoči. Posebej zahtevni so lahko postopki, v katerih se prepletajo kazenski, družinski in drugi pravni vidiki, na primer odločanje o stikih z otroki. Zato je bistveno, da institucije razumejo dinamiko nasilja in da med seboj sodelujejo, namesto da bi bila žrtev tista, ki mora sama povezovati posamezne dele sistema.

Ženska, ki poišče pomoč, ne sme biti kaznovana za svoj pogum z novo izkušnjo nemoči. V njej je ogromna moč, da preživi nasilje, prevečkrat pa ji jo odvzemamo ravno skozi odzive institucij in okolice. Prvi odziv okolice in institucij mora biti takšen, da ji omogoči varno nadaljnje odločanje. To ne pomeni, da strokovna obravnava ne potrebuje preverjanja dejstev, temveč da mora biti strokovna, nepristranska, spoštljiva in občutljiva za posledice nasilja.

Kaj želite sporočiti ženskam, ki jih je strah poiskati pomoč – kako naj naredijo prvi korak?

Treba je poudariti, da ženskam ni treba najprej zbrati vseh dokazov, sprejeti odločitve o odhodu ali biti pripravljene na prijavo, da bi smele poiskati pomoč. Lahko pridejo zgolj z vprašanjem, dvomom ali občutkom, da v njihovem odnosu nekaj ni prav. Tudi to je dovolj za prvi korak.

Na Društvu SOS telefon verjamemo, da mora imeti vsaka ženska možnost, da jo nekdo posluša, ji pomaga razumeti situacijo in z njo išče možnosti za varnejše življenje. Ne moremo vedno spremeniti vsega, kar se je ženski zgodilo, lahko pa poskrbimo, da pri iskanju izhoda ne bo ostala sama.

Naša odgovornost ni, da se sprašujemo, zakaj ženska ni spregovorila prej. Naša odgovornost je, da takrat, ko spregovori, naredimo vse, da bo slišana, zaščitena, in deležna podpore.

Maja Plaz, Foto: Blaž Samec

Na Društvu SOS telefon že od leta 1996 izvajate podporno skupino in individualno svetovanje žrtvam nasilja. Opažate, da v zadnjih letih vse več žensk poišče pomoč?

Na leto se po pomoč v naše programe obrne več kot 3000 oseb, predvsem žensk. Pomembno je poudariti, da večje število klicev ali uporabnikov in uporabnic ne pomeni nujno, da je nasilja več. Lahko kaže tudi na večjo prepoznavnost nasilja, boljšo obveščenost in večjo pripravljenost žrtev, da poiščejo pomoč. Hkrati vemo, da številne ženske še vedno molčijo.

Dejstvo je, da programi nevladnih organizacij pokajo po šivih, da so varne hiše, programi psihosocialne pomoči, tako in individualne kot skupinske, nenehno polni, da SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja zvoni tako podnevi kot ponoči. Ozaveščenost je večja, zato tudi več žensk poišče pomoč.

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Kaj bi položili na srce ženskam, ki doživljajo nasilje v partnerski zvezi in ne vidijo izhoda?

Tudi če se vam na prvi pogled ne zdi tako, pot iz nasilja vedno obstaja. Ne obupajte. Zaupajte se nekomu, ki mu zaupate, pokličite na SOS telefon, 24 ur na dan so vam na voljo svetovalke, ki vas bodo usmerile in se z vami pogovorile, kako naprej. Nasilje se samo od sebe ne bo končalo. Pomoč obstaja. Niste sami.

Dodala pa bi še poziv bližnjim, okolici, sodelavcem in sodelavkam na delovnem mestu, zdravstvenemu, šolskemu osebju in komurkoli, ki opazi nasilje – ne obrnite se stran. Podajte informacijo, kam se oseba lahko obrne po pomoč, zavzemite jasno stališče, da za nasilje ni opravičila.

Tako dodajamo moč žrtvam in jo odvzemamo povzročiteljem. Tako dajemo glas žrtvam in utišamo glasne in prepričljive povzročitelje. V nasprotnem primeru nasilje v družini tiho podpiramo. Kaj, če bi se zgodilo vaši hčerki, sestri, mami, in nihče ne bi reagiral?