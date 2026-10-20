Liza Marijina: Pred predstavo sem uzrla blišč in bedo tega poklica ter začutila, da moram stran

V zadnjih letih je Liza Marijina dodobra prevetrila svoje življenje in odnose. Pustila je delo v SNG Maribor, se vpisala na študij psihoterapije in se obdala z ljudmi, ki ji vlivajo občutek varnosti. Pot celjenja ran ni bila enostavna, vendar pravi, da je bilo to nujno. Predolgo je namreč živela tako, da bi ugajala drugim.

Ko sem se pripravljala na intervju z vami, sem zasledila članek, v katerem piše, da ste se osvobodili preteklosti. Kako ste to dosegli?

Ne morem trditi, da sem se povsem osvobodila preteklosti, vendar delam na sebi, da bi se osvobodila in da moja preteklost ne bi v preveliki meri vplivala na sedanjost in prihodnost. Zaenkrat mi to, kar uspeva.

Vsekakor sem spremenila odnos do sebe, zgradila boljšo samopodobo in okrepila občutek lastne vrednosti. Dolgo časa sem živela s potrebo po potrditvah, pomembno mi je bilo, kako so me videli drugi, ker sem to posrkala kot svoje, zato sem zadnja leta veliko pozornosti namenila temu, da sem preverjala prepričanja o sebi, drugih in o svetu. Vse, kar je bilo zame samoumevno, sem preizpraševala in to še vedno počnem.

Kaj vam je pri tem pomagalo?

Psihoterapija, predvsem so mi blizu telesni pristopi. Vedno me je zanimala psihologija in veliko sem brala o tem, zato sem marsikaj razumela, čutila pa sem še vedno premalo. Na čustveni ravni sem torej morala spremeniti stvari in pri tem mi je pomagala somatika, pa tudi jin joga.

Toda delo na sebi lahko gledamo širše – poleg psihoterapije mi je koristilo, da sem se naučila skrbeti zase, da sem bolj pozorna na to, kaj delam, kje zapravljam čas in energijo ter s kom se družim.

S kakšnimi ljudmi se družite - kdo so za vas varni ljudje?

V mladosti sem imela širši krog ljudi, večinoma je šlo za naključna srečanja, torej za ljudi, ki sem jih spoznala v šoli in pozneje v službi. Zdaj je ta krog ožji. Precej bolje se razumem z ljudmi, ki delajo na sebi. Ko si dovoliš biti ranljiv, tudi v odnosih iščeš nekaj podobnega, torej ljudi, ki so iskreni, ne nosijo mask in se ne bojijo pokazati ranljivosti.

Pri prijateljicah cenim, da se lahko odkrito pogovorimo o svojih potrebah in stališčih, tudi če se ne strinjamo vedno. To pomeni, da ne jemljemo vsega osebno in da med nami ni zamer. Ko prevzameš odgovornost zase, je lažje pustiti drugim, da izražajo svoje mnenje in potrebe.

Pred psihoterapijo sem zelo težko spustila blizu ljudi, ker nisem imela občutka varne navezanosti. To ne pomeni, da sem na terapiji vse težave rešila, saj se tudi v odnosu s partnerjem pojavijo izzivi, a jih razrešujem drugače, ker se počutim varno in sprejeto.

Kaj pa partnerstvo? Ste našli srečo v ljubezni?

Da. Seveda je tudi veliko izzivov, ker gre za najbolj intimen odnos in marsikaj pride na plano, vendar sem zelo zadovoljna. Skupaj sva že štiri leta in mislim, da odnos cveti, se razvija. Pri tem je določeno vlogo odigrala tudi psihoterapija, saj sem pred tem izbirala drugačne moške.

Liza Marijina. Foto: Petra Molan.

Kakšne?

Komplicirane, zato sem se morala truditi za njihovo pozornost in ljubezen ter upala, da me bodo končno izbrali in sprejeli takšno, kot sem. Pred psihoterapijo sem zelo težko spustila blizu ljudi, ker nisem imela občutka varne navezanosti. To ne pomeni, da sem na terapiji vse težave rešila, saj se tudi v odnosu s partnerjem pojavijo izzivi, a jih razrešujem drugače, ker se počutim varno in sprejeto.

Občutek imam, da sem ob njem lahko vse, kar sem. Vedno znova dobim izkušnjo, da je ta odnos varen, kar je zdravilno. Psihoterapija namreč ne more učinkovati, če tega, kar si med njo spoznal, ne preizkusiš v resničnem življenju.

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Pred enim letom ste zapustili SNG Maribor, kjer ste bili članica igralskega ansambla. Kako ste sprejeli to odločitev?

Dalj časa se je v meni nabiralo nezadovoljstvo, vendar sem vedno našla izgovore in si rekla, da še ni pravi čas, da grem. Potem pa sem pred neko predstavo, ko sem sedela v jedilnici osnovne šole, uzrla blišč in bedo tega poklica. Takrat sem začutila, da moram stran.

Ste se spraševali tudi o tem, ali sploh še hočete igrati?

Seveda. Še vedno se to sprašujem, a vedno znova dobim zagon in čutim veselje do igranja na gledaliških odrih. Toda trenutno mi zelo ustreza življenje brez rednega dela v gledališču. Zdi se mi pravi luksuz, da grem spat ob desetih zvečer, ker tega dolgo nisem mogla, saj se predstave takrat šele končajo in ne zaspiš pred polnočjo.

Poleg tega ne potrebujem več potrditev v obliki aplavza, ker imam druge vire potrditev. Vprašala sem se tudi, ali sem si v resnici želela postati igralka ali pa je bilo to logično, ker je bila moja mama igralka in sem v otroštvu veliko časa preživela v gledališču.

Vendar sem ugotovila, da imam rada igralski poklic. Zdaj lahko izbiram projekte, obenem pa čakam, da me bo kdo izbral za vlogo v kakšni predstavi. Ne hrepenim pa več po tem, da bi nastopala v čim več predstavah. Povsem v redu je, če imam le eno premiero na leto.

Že pred tem sem bila kdaj v situaciji, ko je celo telo čutilo, da noče biti tam, a sem vseeno morala biti. Dolgo sem verjela, da je to moja dolžnost, da moram za plačo narediti, kar se od mene zahteva.

Trenutno se ukvarjate s projekti, ki združujejo umetnost in vaše izkušnje iz jin joge in telesne terapije. Kako ste se tega lotili?

To področje me je že dalj časa zanimalo. Vsako leto sem obiskovala seminarje in izobraževanja. Na neki točki sem odkrila, da vlagam veliko časa, energije in denarja v to, zato sem se odločila, da pridobim certifikat, zato sem se vpisala v Šolo za integralno telesno psihoterapijo, kjer trenutno obiskujem program osebni razvoj.

V zadnjem času se ukvarjam z avtentičnim izražanjem. Združujem to, kar sem se naučila na odru ali pred kamero s tem, kar sem se naučila preko dela na sebi, in s tem lahko pomagam ljudem, ki se težko izrazijo javno ali zasebno, torej v odnosih.

Zakaj pa prisegate na telesno psihoterapijo?

Ker na takšen način najlažje procesiram čustva. Znano je, da se naši občutki odražajo na telesu. Težko je namreč le z mislimi obvladovati vse, kar nas obremenjuje, zato je stik s telesom zelo pomemben. To ne pomeni, da seanse pri telesni terapiji vedno potekajo tako, da se gibamo, včasih tudi sedimo in se pogovarjamo, vendar se pozornost vedno znova vrača v telo.

Mogoče mi je ta pristop blizu tudi zato, ker sem že med študijem igralstva spoznala različne tehnike, ki se osredotočajo na telo, saj je telo eno od orodij, ki ga igralci uporabljamo pri delu. Zdi se mi, da je velika kvaliteta igralca, če ne igra le z glavo in glasom, ampak tudi s telesom. Vendar niso vsi igralci enaki, kar se tega tiče. Nekaterim telesno izražanje ni blizu. In podobno je tudi pri drugih ljudeh, zato vsakomur telesna terapija ne bi bila blizu.

Liza Marijina. Foto: Petra Molan.

Kako vam je to, da ste se naučili prisluhniti telesu, pomagalo?

Zagotovo mi je pomagalo, da sem pravočasno začutila, ko sem bila izčrpana, kot recimo pred tisto predstavo, ki sem jo omenila, in je bila očitno kaplja čez rob, saj sem začutila, da nočem biti več tam in da nočem več delati na takšen način.

Že pred tem sem bila kdaj v situaciji, ko je celo telo čutilo, da noče biti tam, a sem vseeno morala biti. Dolgo sem verjela, da je to moja dolžnost, da moram za plačo narediti, kar se od mene zahteva. Med enim od projektov pa se mi je zgodilo, da zjutraj nisem mogla vstati iz postelje, ker sem bila čisto izčrpana. Odšla sem k zdravniku, a niso odkrili ničesar. Ni šlo za hujšo izgorelost. Očitno imam srečo, saj me telo pravočasno opozori in ustavi.

Ste spremenili tudi življenjski slog?

Da. Poleg tega, da več časa preživim v naravi in vrtnarim, se bolj zdravo prehranjujem. Iščem mejo med samodisciplino in užitki. Manj sem stroga do sebe, bolje skrbim zase in prej prepoznam, kadar mi nekaj ne ustreza. Ko zdraviš svoje rane, ni več potrebe po zunanjih regulatorjih, zato ne kadim več. Na bolj zdrav način znam poskrbeti zase.

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Na kakšen način še poskrbite zase?

Pozorna sem na to, kaj vnašam vase. Bolj skrbim za kvaliteto odnosov – ne trošim več energije in pogosteje postavljam meje, ker znam prepoznati svoje potrebe in jih izraziti. Ne potlačim več svojih želj in potreb, da bi ugajala drugim.

Prav tako imam zdaj zadovoljene osnovne potrebe, vendar še vedno hrepenim po tem, da se samouresničujem in smiselno živim. Hočem se razvijati, in ne stagnirati. Če življenje nima smisla, je najbrž precej dolgočasno. Iskanje smisla ni vedno enostavno, vendar se mi zdi vredno truda.

Čeprav se kot svobodna umetnica soočam z negotovostjo, se znam opreti nase, saj zaupam, da se bodo stvari dobro iztekle. Tega prej nisem znala, ker me je vodil strah. Zdaj pa sem bolj pomirjena in zaupam vase.