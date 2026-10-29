Lepotni kirurg Boštjan Lah: Kurjo polt dobim, ko pomislim na to neodgovorno ravnanje deklet

Prva guba, prvi poseg. Kaj pa deset ali dvajset let pozneje? Ob odločitvi za estetski popravek nas običajno zanima predvsem, kakšen bo rezultat, manj pa, kako se bo z njim staral naš obraz. S specialistom plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije Boštjanom Lahom, ki deluje v estetski kliniki Artiva, smo se pogovarjali o dolgoročnih posledicah teh odločitev, mejah polnil in želji po gladkem obrazu, ki lahko izgubi svojo izraznost. Pojasnil je tudi, kaj lahko pričakujemo, če s posegi prenehamo, zakaj po prvem popravku pogosto opazimo nove »napake« in kako sam usklajuje želje pacientov s svojim občutkom za lepo.

Če pride k vam ženska pri 35 letih in želi prvega estetskega posega, ali razmišljate tudi o njenem obrazu pri 50 ali 60 letih? In kaj opažate, ali razmišljajo o tem pacientke?

To je zelo odvisno. Opažam, da imamo dve skupini pacientk in pacientov. V eni so tisti, ki pridejo z namenom res dolgoročnega učinka, imajo predstavo za naprej in si želijo upočasniti procese staranja na obrazu, teh je vsako leto več. Zato poteka tudi večina mojih posvetov, v smeri izobraževanja, ne le, da jim rečem, da potrebujejo botoks in je to to.

Ne gre le za to, kaj lahko mi iniciiramo, ampak gre za zaščito kože pred sončnimi žarki, zdravo prehrano, izogibanje kajenju, fizično aktivnost. S tem bo vsak sam ogromno naredil za to, da se bo koža na obrazu počasneje starala. Potem smo pa tu mi.

Če pride k nam mlajša ženska, zagotovo ponudimo postopke, s katerimi zaviramo malenkosti in skušamo ohranjati kožo, da ostaja čim dlje vitalna, da procesi staranja kar se da pozno nastopijo. In seveda, razmišljamo o tem, kako bo videti takrat. Kaj to pomeni – zagotovo mlajšim ne ponudimo polnil in volumskih sprememb, saj lahko ta na dolgi rok ne tkivo delujejo tudi negativno. Takšen primer so napihnjeni obrazi, ki so na nek način generični. To so, mi kirurgi pravimo, slabi produkti, ki jih lahko vsi opazimo, ali na ulici ali na televiziji. Ker so tako zelo očitni.

Pri mlajših torej ne gremo takoj v velike popravke, ampak preventivno delovanje. Ena izmed opcij je botulin toksin. Z njim dosežemo, da se gubice omilijo, še vedno ohranimo mimiko, a vendar se pri premikanju ne bo formirala guba. Mišica, ki jo blokiramo z botulin toksinom (botoksom), še zmeraj deluje, le manj aktivno.

Trendi v estetski medicini se spreminjajo in niso več v ospredju polnjenje ter hitri popravki, temveč iskanje poti, da bomo čez čas lepši in da bomo res upočasnili te procese staranja. Tu imamo en kup možnosti, od invazivnih, kot so injiciranje biostimulatorjev, do neinvazivnih oziroma manj invazivnih, kot so tretmaji z laserji, microneedlingi in podobni postopki, s katerimi lahko te procese, kar se da zavremo. In z njimi čez leta obraz ne bo spremenjen. Če zgodaj pretiravamo s polnili lahko pri ženski ali moškemu obraz spremenimo, saj lahko pride tudi pri pretiravanju spremembe volumskih proporcev.

K meni pogosto pridejo pacientke, ki si želijo botulinum toksina, hkrati pa povedo, da nočejo biti »čisto zabotoksirane«. Ko jih vprašam, kaj s tem mislijo, večinoma omenijo polne, napihnjene ustnice. Takrat jim natančno pojasnim, da gre pri tem za polnila in ne za botulinum toksin, ter jim razložim, kaj posamezni pripravki v estetski medicini sploh omogočajo in čemu so namenjeni.

Jih potem sploh še uporabljate?

Seveda jih uporabljamo in v estetski medicini bodo vedno imela pomembno mesto, a morda smo jih pred časom uporabljali bistveno več, sedaj jih uporabljamo bolj kritično. Predvsem z njimi začnemo kasneje. Polnila zahtevajo previdnost in glede njih sem sam zelo edukativen, sploh pri ustnicah, saj se tam največkrat kaj zalomi. Ker danes si ženska želi en mililiter, čez pol leta, ko še pol polnila ostane, bi še en mililiter in tako se polnilo nalaga ter hkrati postaja nepredvidljivo. Več kot ga je na nekem mestu, hitreje prihaja do migracij. Zato je res izjemno pomembno, da tisti, ki ga vnaša, zna prepoznati, kdaj smo pretiravali. Zdaj imamo čisto drugačen pristop do polnil, kot smo ga imeli še, ko sem bil na začetku strokovne poti.

Trendi so nekaj, ampak zunaj, na ulicah pa vedno pogosteje vidimo ravno te ustnice, za katere pravite, da so slab produkt.

Ja, res je. V ambulanti izvemo in slišimo marsikaj, veliko je teh dogodkov in druženj po hotelih, kjer ponujajo dekletom in ženskam marsikaj. To me kar zmrazi. Ravno ustnice so en tak primer, za katere jim ponudijo neka stalna polnila za manj denarja in obljubo, da ne bo nikoli več potrebovala polnjena. Sam sem že operiral ženske, ki so jim v tujini vbrizgali trajno polnilo, ki ga lahko samo kirurško odstraniš. To se dogaja. In tega res ne razumem. Sam nikoli ne bi šel na zdravniško oskrbo v neustrezno okolje, pa naj bo to laser, polnila ali karkoli. Posledice nestrokovne oskrbe so lahko doživljenjske. Saj vem, da se plastični kirurgi s temi opozorili ponavljamo in morda že tečnarimo, ampak res je groteskno, kdo vse to zdaj že počne, da stranka na koncu privarčuje 20 ali 30 evrov.

Za to, da bi nekaj privarčevali, hodijo k ljudem, za katere niti ne vedo, ali imajo zdravniško izobrazbo. Če se v hotelski sobi zgodi alergijska reakcija - namreč, v večini hialuronskih polnil je notri primešan lidokain, to je lokalni anestetik, za katerega morda ne veš, da si nanj alergičen - poleg nekoga, ki nima znanja, se lahko konča s smrtjo. Huda anafilaktična reakcija je izredno resen zaplet. Kar kurjo polt imam zdajle, ko pomislim, kako neodgovorno dekleta ravnajo. Meni je to ekvivalentno z jemanjem droge, ki si jo dobil na ulici.

Morda smo polnila pred časom uporabljali bistveno več, sedaj jih uporabljamo bolj kritično. Predvsem z njimi začnemo kasneje. Polnila zahtevajo previdnost in glede njih sem sam zelo edukativen, sploh pri ustnicah, saj se tam največkrat kaj zalomi.

Rdeča nit najinega pogovora je življenje z estetskimi posegi 20, 30 let po prvem posegu. In če ste dejali, da je za začetek najbolj primeren botoks, kaj pa facelift? Kdaj je čas zanj?

Kateregakoli kirurga boste vprašali, vam bo dejal, da je facelift najboljša opcija, ki jo imamo. Edini njegov problem je, da moraš zanj do neke mere čakati. Pri prvi formirani gubici se namreč ženska ne bo odločila za facelift. Različic facelifta je sicer veliko, a poanta je v tem, da tkiva, ki so se z gravitacijo premaknila navzdol, prestavimo na približno isto mesto, kot so bila prej. Uro staranja poskušamo prevrteti nazaj.

Če pride ženska pri 60. letih na facelift, bo njen videz bistveno izboljšan. Ampak za končni rezultat in dolgoživost samega posega je zelo je pomembno, kaj je ona s kožo počela prej. Vsi postopki, s katerimi upočasnjujemo procese staranja kože, pozitivno vplivajo na trajnost in kakovost rezultata facelifta. Če je pacientka redno uporabljala biorevitalizatorje, občasno izvajala laserske postopke in se dosledno izogibala pretirani izpostavljenosti UV-žarkom, bo učinek operacije praviloma boljši, bolj naraven in daljši.

PREBERITE ŠE -> Ali botoks uničuje film? Večno mlade, a vse manj prepričljive igralke

V čem se biostimulatorji razlikujejo od botoksa in polnil ter komu jih priporočate?

Gre za povsem drugačne pristope. Biostimulatorji so v zadnjih letih postali bolj razširjeni tudi zaradi sprememb trendov v estetski medicini, ki sem jih že omenil. Še pred petnajstimi leti je nekdo ob prvih znakih staranja prišel na poseg, s polnili smo nadomestili izgubljeni volumen in mislili, da smo s tem rešili težavo. Vendar se je izkazalo, da tak pristop ni vedno optimalen. Staranje obraza namreč ni povezano le z izgubo volumna, temveč tudi z zmanjševanjem količine kolagena, tanjšanjem kože, poškodbami zaradi sonca in številnimi drugimi dejavniki.

Snovi, ki jih danes uporabljamo kot biostimulatorje, so sicer na trgu že dolgo. Nekatere so sprva uporabljali za druge namene, pozneje pa so prepoznali tudi njihove učinke na spodbujanje tvorbe kolagena. V ospredje so prišle tudi zato, ker številne pacientke ne želijo izrazitih sprememb videza. Tudi ženska, ki na prvi posvet pride pri šestdesetih, si morda želi predvsem ohraniti trenutno stanje. Pravi: »Toliko gubic imam. Ko bi vsaj ostalo pri tem.« Za nekoga je lahko že to dovolj. Takšni osebi ne svetujemo izrazitega povečevanja ustnic ali ličnic, temveč pristop prilagodimo njenim željam in izhajamo iz obstoječega stanja.

Z biostimulatorji želimo spodbuditi telo, da samo okrepi določene procese, predvsem tvorbo kolagena, pri nekaterih pripravkih pa tudi elastina. Med snovmi, ki jih uporabljamo, sta polimlečna kislina in kalcijev hidroksiapatit. Z vbrizgavanjem na izbrana mesta spodbujamo lastne obnovitvene procese, da koža postane debelejša, čvrstejša in bolj sijoča.

Druga skupina pripravkov so biorevitalizatorji. Gre za visoko koncentrirano, nezamreženo hialuronsko kislino, ki jo vbrizgavamo v kožo predvsem za izboljšanje njene navlaženosti; pogosto jo uporabljamo pri mlajših osebah. S tem ne spreminjamo obraznih potez in kontur, temveč poskrbimo za hidracijo kože, zaradi katere postane bolj prožna in voljna. Navlaženost je pomembna tudi poleti, ko je koža izpostavljena soncu.

Načelo delovanja je torej povsem drugačno: z biostimulatorji spodbujamo obnovitvene procese v tkivu, z botulin toksinom začasno zmanjšamo aktivnost izbranih mišic, da so mimične gube manj izrazite, s polnili pa delamo na volumnu.

Kirurg Boštjan Lah. Foto: Leon Vidic

Eno bolj pogostih vprašanj je, kaj se zgodi, če z vsem naenkrat prenehamo. Kako se razlikuje prenehanje uporabe botulin toksina, polnil in biostimulatorjev? Kaj lahko ženska pričakuje in česa ji ne morete obljubiti?

V primeru butolin toksina bo s časom izvenel. Mimika bo začela funkcionirati, in ko začne funkcionirati, se začnejo kolagenska vlakna v koži na tistih mestih, kjer se mimična gubica konstantno formira, lomiti, in slej ko prej se guba zariše.

S polnili želimo nadomestiti volumen, ki ga obraz izgublja s staranjem. Sčasoma se namreč zmanjšuje količina podkožnega maščevja, spreminja pa se tudi kostna gostota, zlasti pri ženskah. S hialuronskimi polnili skušamo te izgube nadomestiti.

Polnilo se postopoma razgrajuje, običajno v devetih do osemnajstih mesecih, odvisno od stopnje zamreženosti hialuronske kisline in mesta aplikacije. Pri razgradnji sodeluje encim, imenovan hialuronidazea. Če količina vbrizganega polnila ni bila zelo velika, se ga večina sčasoma razgradi. Posameznik lahko izgubo dodanega volumna doživi kot izrazito spremembo, vendar se obraz pravzaprav približa stanju, kakršno bi bilo, če polnila ne bi uporabili.

Enako pri biostimulatorjih ali biorevitalizatorjih - naš kolagen se bo nehal proizvajati. Neto proizvodnja kolagena je po 25. letu negativna, po 50. letu ga v koži skoraj ne proizvajamo več. Z biostimulatorji poskušamo izboljšati ta proces. Brez biostimulatorjev se bo koža spet začela normalno starati.

Nič se ne spremeni, samo v tem času, ko smo uporabljali določene produkte, smo pridobili nekaj časa. Največja sprememba, ki jo opazijo ženske, je največkrat pri polnilih. Se pravi, ko se hialuronsko polnilo raztopi, pride do relativno hitrega upada volumna ... V nekaj mesecih lica izginejo in človek se relativno hitro postara. Pri biostimulatorjih ta sprememba ni tako hitra in očitna. Vedeti pa moramo, da hialuronska polnila vsebujejo hialuronsko kislino, ki zelo dobro hidrira kožo, tkiva na obrazu in je posledično sama koža bolj zdrava, kot bi sicer bila, če tega mogoče ne bi uporabljali.

Če pride k nam mlajša ženska, zagotovo ponudimo postopke, s katerimi zaviramo malenkosti in skušamo ohranjati kožo, da ostaja čim dlje vitalna, da procesi staranja kar se da pozno nastopijo. In seveda, razmišljamo o tem, kako bo videti takrat. Kaj to pomeni – zagotovo mlajšim ne ponudimo polnil in volumskih sprememb, saj lahko ta na dolgi rok ne tkivo delujejo tudi negativno.

Ste eden tistih kirurgov, ki pacientki ali pacientu rečete, da želji ne boste ustregli, ker se ne sklada z vašo percepcijo lepega?

Sam iskreno priznam, da imam pacientko ali dve, katerih ustnice, ki sem jih izdelal oziroma napolnil, niso ravno po mojem okusu. Ampak, pacient ima zaupanje vame, to je njegova želja. S skupnim zaupanjem sva prišla do tega, da pač delava sedaj take ustnice.

Današnja družba močno spodbuja, da se vsak izraža po svoje, in to se odraža tudi na področju estetskih posegov. Vpliv družbenih omrežij, predvsem Instagrama, dodatno krepi željo po izstopanju. Nisem tu zato, da te želje sodim ali preprečujem. Tako kot tetovaže, ki mi osebno niso všeč, a so danes povsem normalizirane in dostopne, lahko tudi estetske želje, s katerimi se morda ne strinjam, izvedem strokovno in odgovorno. Pacientka bo pri meni dobila kakovostno storitev in to je zagotovo boljša možnost kot poseg v neustreznem okolju.

Kirurg Boštjan Lah. Foto: Leon Vidic

Ali lahko pacientka ve, kako bo delovala mimika, premikanje vek, bo koža občutljiva na dotik? Verjetno se lahko zgodi, da se dober rezultat na fotografiji in dober rezultat v življenju razhajata?

Ko govorimo o mimiki, nanjo vplivamo predvsem z botulin toksinom. Biostimulatorji imajo drugačen namen, tudi s polnili lahko obrazno mimiko spremenimo le v manjši meri. Za obrazno izraznost so odgovorne mimične mišice, katerih aktivnost zmanjšujemo z botulin toksinom.

Pri njegovi uporabi so zapleti, kot sta okužba na mestu vboda ali alergijska reakcija, redki, lahko nastanejo manjše modrice, kaj več pa že skoraj ne. Drugačna tveganja so povezana s hialuronskimi polnili, pri katerih lahko pride do zapore žile in resnih posledic, tudi izgube vida.

Pri botulin toksinu so neželeni učinki povezani predvsem z delovanjem mišic in s tem, kako se spremeni izraz obraza. Tudi izkušenemu zdravniku se lahko zgodi, da rezultat ni takšen, kot si ga je zamislil. Pripravimo načrt vbrizgavanja in določimo odmerek, vendar nas lahko presenetijo anatomske posebnosti posameznika, lahko pa pride tudi do napake pri aplikaciji. Navsezadnje poseg izvajamo ročno. Lahko se na primer povesijo obrvi. Če se botulin toksin razširi do mišice, ki dviguje zgornjo veko, lahko povzroči tudi povešeno veko in težave pri njenem odpiranju. Pri posegih okoli ust ali v predelu žvečnih mišic lahko neželeno oslabimo sosednje mišice, kar spremeni nasmeh. Težava je, da učinka ne moremo preprosto izničiti, temveč moramo počakati, da izzveni.

PREBERITE ŠE -> Kirurginja Katarina Vujkovac Mahmutović: S tem posegom zares pomagaš ženskam

Zato je bistveno, da pacient zaupa zdravniku, ki poseg izvaja, zdravnik pa mora biti do njega iskren. Tudi sam pacientom vedno povem, da se lahko zgodi napaka. Kljub temu da smo se morda že večkrat srečali, rezultat tokrat morda ne bo takšen, kot bi si ga želeli. Če naredim napako, jo moram priznati in zanjo prevzeti odgovornost.

Pri nekomu, ki pride prvič, zato zagovarjam postopen pristop. Najprej se pogovorimo o tem, kaj lahko pričakuje in kaj gre lahko narobe. Nato začnemo z manjšimi odmerki in zadržanimi korekcijami ter rezultat po potrebi dopolnimo na kontrolnem pregledu. Raje naredim nekoliko manj in pozneje dodam, kot da bi že na začetku pretiraval. Primer takega pristopa ob prvih obiskih je »baby botoks«, torej uporaba manjših odmerkov. S tem lahko dosežemo blažji učinek, ki tudi prej izzveni, če pacientu sprememba ni všeč. Predvsem pa mu omogočimo, da se postopoma navadi na drugačno mimiko.

Osebno mi je všeč, da nekaj gubic ostane. Da lahko človek še vedno dvigne obrvi in se ob tem na čelu naredi kakšna guba, zlasti pri nekoliko starejših pacientkah. Če si pacientka ali pacient po razvoju učinka želi še nekoliko izrazitejši rezultat, lahko naredimo manjšo dodatno korekcijo. Tako skupaj poiščemo ustrezna mesta vbrizgavanja in odmerke, ki jih tudi natančno zabeležimo. Pri naslednjih obiskih nam je to v pomoč.

Želje so seveda različne. Nekateri si želijo povsem negibnega, »zamrznjenega« videza, vendar večina mojih pacientov želi ohraniti obrazno izraznost. Radi bi imeli čim manj gubic, a še vedno naravno mimiko. Prav iskanje tega ravnovesja je bistvo našega dela.

Za to, da bi nekaj privarčevali, hodijo k ljudem, za katere niti ne vedo, ali imajo zdravniško izobrazbo. Če se v hotelski sobi zgodi alergijska reakcija - namreč, v večini hialuronskih polnil je notri primešan lidokain, to je lokalni anestetik, za katerega morda ne veš, da si nanj alergičen - poleg nekoga, ki nima znanja, se lahko konča s smrtjo.

Vse več se govori o brezizraznih, »zamrznjenih« obrazih. Mimika je pomemben del neverbalne komunikacije, tudi med starši in otroki. Kako gledate na ta trend in kje je vloga zdravnika?

Sam si takšnega obraza ne želim in ga tudi nikomur ne predlagam. Tudi večina mojih pacientov si tega ne želi, nekateri pa si vendarle hočejo tako imenovani »frozen look«. Pri vsakem zato najprej poskušam pojasniti, kaj lahko dosežemo in kakšne so lahko posledice. Če je meni všeč, da ob očeh ali nad obrvmi ostane kakšna gubica, to še ne pomeni, da je všeč tudi pacientu. Skupaj morava poiskati rešitev, s katero bo zadovoljen, ob tem pa ohraniti čim več naravne obrazne izraznosti.

Če želimo povsem zabrisati vse gube na čelu, zlasti tiste, ki se z leti pojavljajo vse bližje obrvem, lahko povečamo tveganje za njihov spust. Pacientu moramo jasno povedati, da ima lahko želja po povsem gladkem čelu tudi takšno posledico. Obraz lahko izgubi izraznost in se ob nasmehu, jezi ali drugih čustvih skoraj ne spremeni več. Meni to ni všeč. Mimika je pomemben del tega, kako izražamo čustva in komuniciramo z drugimi.

O njenem pomenu za prepoznavanje čustev pri otrocih se je tudi že pisalo. Vendar brezizraznega obraza ne smemo razumeti kot neizogibne posledice uporabe botulin toksina. Uporabljamo ga lahko tako, da gube ublažimo, večino mimike pa ohranimo. Nekateri pacienti morda sploh ne vedo, da je to mogoče. Če so bili vedno deležni enake obravnave, lahko mislijo, da je »zamrznjen« obraz preprosto rezultat, ki ga morajo pričakovati.

Družbena omrežja, predvsem Instagram in TikTok, ustvarjajo pritisk, da moramo biti vsak dan videti popolno. Prav zato imamo zdravniki pomembno vlogo: pojasniti moramo možnosti, omejitve in posledice posegov. Sam v vsakem pogovoru povem, kako si predstavljam dober rezultat uporabe botulin toksina, nato pa vprašam: »Kaj pa si želite vi?« Znotraj strokovnih in varnih meja poskušamo najti skupno rešitev. Pogosto šele po nekaj obiskih ugotovimo, kakšno ravnovesje med ublažitvijo gub in ohranjeno mimiko posamezniku najbolj ustreza.

Kirurg Boštjan Lah. Foto: Leon Vidic

Ali opazite, da se je pacientkino merilo za "dovolj dobro" oziroma "manjši popravek" po prvem posegu spremenil in gre v smer pretiravanja? Recimo, da jo je prej motila ena stvar, zdaj pa opaža vedno nove in nove?

To je precej pogosto, zlasti pri ženskah in moških, ki se za prvi posvet ali poseg odločijo šele ob izrazitejših znakih staranja. Običajno jih najprej moti ena stvar, denimo globoka nazolabialna guba, ki poteka od nosu proti ustnemu kotičku, ali marionetna guba, ki se od ustnega kotička spušča proti bradi. Ko jo s polnili oziroma kombinacijo različnih postopkov ublažimo, začnejo opažati tudi manjše spremembe, ki jih prej ob izrazitejši gubi niso toliko zaznali.

To samo po sebi še ne pomeni pretiravanja. Pomembno pa je prepoznati meje posameznih metod. Pri izrazitejših starostnih spremembah samo z nekirurškimi posegi pogosto težko dosežemo želeni rezultat. Z njimi lahko ublažimo določene gube in sence ter nadomestimo del izgubljenega volumna, ne moremo pa v celoti odpraviti posledic povešanja tkiv in odvečne kože.

Kirurgi imamo pri tem prednost, da lahko pacientu ponudimo tudi kirurško rešitev. Z enim kirurškim dvigom obraza lahko obravnavamo več sprememb hkrati, ki jih s polnili, botulin toksinom in biostimulatorji ne moremo ustrezno odpraviti. Pri primerno izbranem pacientu je lahko takšna pot tudi preprostejša z vidika števila posegov in obiskov.

Pretiravanje namreč pogosto povezujemo prav s prevelikimi količinami hialuronskih polnil. Če skušamo vse spremembe reševati z dodajanjem volumna, lahko obraz postopoma povečamo in spremenimo njegova razmerja. Nekatere gube so morda manj opazne, vendar odvečna koža in povešena tkiva ostajajo. V takšnem primeru lahko kirurški dvig obraza omogoči bolj naraven rezultat kot nadaljnje dodajanje polnil. Zato se mi zdi pomembno, da pravočasno predstavimo tudi to možnost.

Ob tem morajo biti pričakovanja realna. Pri šestdesetih ne moremo pričakovati, da bomo z enim posegom spet videti kot pri tridesetih. In spet se ponovim, veliko vlogo imajo tudi dolgoročna skrb zase, prehrana, življenjske navade in zaščita pred soncem. O vplivu sonca na staranje kože danes govorimo precej več kot pred dvajsetimi leti, večja je tudi ozaveščenost o pomenu UV-zaščite.

Seveda se bo naše znanje še razvijalo. Morda bomo čez deset let na katerega od današnjih postopkov gledali drugače in se spraševali, zakaj smo ga izvajali tako. To je sestavni del znanosti in napredka medicine, tudi estetske.

Estetska medicina zahteva veliko več kot samo spretnost vbrizgavanja. Za njo so študij, strokovno znanje in nenehno dodatno izobraževanje. Diploma je šele začetek. Če želiš svoje delo opravljati dobro, se moraš učiti ves čas, dokler ga opravljaš.