Kras je krasen. A kljub hvalospevom še vedno ostaja zapostavljen dragulj Slovenije. S priznanji kot so Michelin, Bib Gourmet, Gault&Millau ga na svetovni kulinarični zemljevid postavlja vrhunska chefinja Ksenija Mahorčič. Po končanem študiju na Fakulteti za javno upravo jo je pot – namesto v Bruselj – peljala v Rodik. Omožila se je v gostinsko družino, možu Martinu, profesionalnemu kuharju, ki je danes vrhunski sommelier III. stopnje, snela toque in se brez profesionalnega kuharskega znanja podala v neznano. Že več kot četrt stoletja skupaj ustvarjata v Gostilni Mahorčič, in vse bolj jasno je, da je bila odločitev prava.

Kako doživljate kulinarično prebujanje kraškega dela Slovenije in kakšna je odgovornost vas, gostincev?

Vse bolj se zavedamo, kako bogat prostor imamo. Dolgo se je zdelo, da so naše kulinarične zgodbe nekoliko v ozadju, danes pa jih vedno bolj prepoznavamo, razvijamo in predstavljamo tudi navzven. Gostinci imamo pri tem veliko odgovornost. Nismo samo tisti, ki pripravljamo jedi in sprejemamo goste, ampak smo tudi pripovedovalci prostora. S tem, kaj izberemo za na krožnik, s kom sodelujemo in kakšne zgodbe predstavljamo, soustvarjamo podobo regije. Prav povezovanje različnih ljudi in znanj lahko regiji da večjo prepoznavnost in razvojne možnosti. Gostilna lahko postane zelo dober ambasador kraja, vendar mora najprej sama verjeti v kraj, iz katerega prihaja.

Z možem sva predstavnika četrte generacije gostoljubja v tej hiši in zavedava se, kaj sva prevzela in na kakšnih temeljih gradiva. To sprejemava s spoštovanjem, a hkrati tudi z zavedanjem, da tradicija ni nekaj, kar moramo držati v vitrini. Tradicijo je treba živeti, jo vpeljati v vsakdanjik, potem pa jo pustiti, da živi, na njej graditi in jo posodobiti ter jo sprejeti kot temelj sodobnega življenja. Z vsem tem, kar počneva, s sodelovanjem z lokalnim okoljem in povezovanjem ljudi, v jedeh pripovedujeva zgodbo celotnega kraja. Na ta način gostu ne poveva le, kdo sva midva na tej mikro lokaciji, ampak tudi, kdo so ljudje, ki naju zalagajo s kakovostno surovino, kako to počnejo, kaj je mogoče pridelati na našem ozemlju, kakšno je njihovo delo in katera znanja so pripravljeni prenašati naprej. Tako nastane zgodba o naši regiji, o Krasu in Brkinih. In je spontana. Tako močno jo čutiva v sebi, da jo živiva.

Ksenija in Martin Mahorčič. Foto: Osebni arhiv

Kje je meja, med tem, da ostaneš zvest tradiciji in hkrati uspeš zadovoljiti gosta, ki pričakuje nekaj več?

Težko bi govorila o meji. Gre za preplet tega, da spoštuješ to, kar so naši predniki pustili, hkrati pa dopuščaš, da se to vtke v sodobno življenje. Zakaj ne pripravljamo več praženega krompirja in pohanega piščanca? To so naše none namreč delale. Saj paše, ampak to je jed, ki jo poješ, potem pa tvoj želodec ne prenese več nadaljnjega raziskovanja. Nismo več navajeni tako jesti, predvsem zato, ker se je naš stil življenja spremenil. Ljudje so danes dosti bolj ozaveščeni o zdravem načinu prehranjevanja, potem so tu še prehranske omejitve. Vse to te privede, da spremeniš tehnike kuhanja, ampak še vedno z mislijo na lokalno in sezonsko surovino. Tradicija se kaže tudi v tem, da nekdo v našem okolišu še vedno prideluje surovino na tradicionalen način. Mladi dostikrat iz radovednosti posegamo v neke tuje kuhinje; delamo gyoze, različne sojine omake ... Fermentacija je moderna, ampak uporabljali so jo tudi naši predniki. Zakaj ne bi bolj poglobljeno raziskali, kako so fermentirali, in potem to nadgrajujemo v svojem stilu.

Z možem sva predstavnika četrte generacije gostoljubja v tej hiši in zavedava se, kaj sva prevzela in na kakšnih temeljih gradiva. To sprejemava s spoštovanjem, a hkrati tudi z zavedanjem, da tradicija ni nekaj, kar moramo držati v vitrini.

»Vključevanje lokalnih pridelovalcev je precej spontano,« pravite. A za grajenje skupnosti je vendarle treba vložiti veliko energije. Kako jih motivirate?

Sodelovanje z našimi pridelovalci je zelo lepo, ker prihajaš v stik z ljudmi, ki ti povejo, s kakšnimi izzivi se srečujejo v svojem življenju. Hkrati pa je na dnevni ravni zelo obremenjujoče. Pri nabavi sestavin bi lahko šla v neko trgovino, kjer je vse na kupu. Imaš nakupovalni listek, pograbiš in greš. V tem primeru pa je treba marsikdaj dvigniti telefon, poklicati, prositi za dostavo, ker ti gostinsko življenje ne dopušča, da bi se tedensko vozil na različne konce regije in nakupoval. Potem so tu še količine. Kmetje nimajo vedno dovolj velikih količin, da bi pokrili tvoj meni, ki je že spisan. Zato se moram dogovoriti, da mi pridelke prihranijo, da bo ta surovina na voljo tudi čez dva meseca. Ampak všeč mi je ravno zato, ker se gradi mreža in vzpostavlja posebna energija. Iskreno mislim, da brez teh ljudi tudi nas ni. Vse, kar počnejo, jemljeva z velikim spoštovanjem, saj življenje ni enostavno. Res je, da je lokalna sestavina dražja, ampak se za ceno nikoli ne pogajamo, ker vemo, koliko truda je vloženega v ozadju. Na koncu je najpomembneje, da narediš kalkulacijo, postaviš ceno svojemu krožniku in pričakuješ, da bo gost to razumel.

Foto: Dean Dubokovič

In ker se s pridelovalci poznate tudi osebno, je verjetno odgovornost drug do drugega še pomembnejša?

Zagotovo. Ko sodeluješ z ljudmi, ki jih osebno poznaš, je odnos drugačen. Ne gre več samo za naročilo, dobavo in račun, ampak za medsebojno zaupanje in spoštovanje. Poznaš njihove razmere, izzive, veš, koliko dela je vloženega v pridelavo in kaj vse se lahko zgodi, preden surovina pride do tvoje kuhinje. Zato čutiš tudi večjo odgovornost, da se dogovorov držiš, da si pošten in da njihovega dela ne jemlješ kot nekaj samoumevnega. Hkrati pa je odgovornost obojestranska. Tudi pridelovalci vedo, da se zanašamo nanje, da načrtujemo jedi glede na njihovo ponudbo in da nam veliko pomeni zanesljivost. Mislim, da prav takšni odnosi ustvarjajo skupnost. Morda je to ena najlepših plati lokalnega sodelovanja, da ne gradiš samo svoje gostilne, ampak skupaj z drugimi gradiš okolje, v katerem vsi živimo in delamo.

Vaš mož je glavni sommelier. Kakšna je dinamika med vama, ko delata skupaj?

Oba sva imela zelo dober zgled pri starših. Martinovi starši so že prej delovali v gostinstvu, moja starša sta pa tudi kot rit in srajca: vse delata skupaj. Lahko se spreta, ampak čez deset minut spet ne moreta zdržati drug brez drugega. Taka sva tudi midva. Res imava srečo, da lahko delujeva skupaj in da sva ravno zato, ker sva skupaj, v tem dobra. Ko sem vstopila v gostinstvo, mi ni bilo lahko, ker tega utripa nisem živela kot otrok ali najstnica. Gostinstvo zahteva veliko žrtvovanja in požrtvovalnosti, veliko odrekanja, še posebej na družinskem področju. Ko so bili otroci majhni, mi je bilo kar hudo, še posebej ob praznikih in koncih tedna, ko je bilo treba delati. Otroci so zaradi vseh svojih popoldanskih dejavnosti marsikdaj ostali pri starih starših. Ampak potem sem spoznala, da je vse v glavi. Če to razčistiš in vikend zamenjaš za ponedeljek, torek ali sredo, je stvar precej enostavna. Otrokom ni pomembno, koliko časa in kdaj si z njimi, ampak zdravi odnosi in kako kakovosten je ta skupni čas. Ni jih treba peljati na konec sveta.

Foto: Osebni arhiv

Vsi trije so danes že mladostniki in v gostinstvo vstopajo kot peta generacija.

Manuela zaključuje četrti letnik gastronomije in turizma, Aleks je računalnikar, Erik pa grafični oblikovalec. Vsi so tukaj, vsak na svoj način in vsak iz svojega zornega kota. Aleks ima željo delati v kuhinji in hotelu, tako začenja spoznavati procese in pravila igre od začetka. Veseli me, da ga to zanima. Ima poseben občutek do sočloveka, kar je v našem poslu zelo pomembno. Manuela se vidi tako v strežbi kot v kuhinji. Zelo je dobra, ima izostren okus ter občutek za natančnost in detajle. Je direktna, velikokrat je moje ogledalo. Erik je vsestranski, razgledan mlad človek, ki ima tudi poseben čut za estetiko in išče ravnovesje med tehnologijo in človeškim stikom. Odkar smo obnovili naše posestvo, staro hišo, v kateri so prejšnje tri generacije delovale z gostoljubjem, in jo spremenili v majhen butični hotel sredi vasi, so spremljali preobrazbo hiše, vključevanje in tudi spremembo našega delovanja ter bogatenje naše ponudbe. Zdi se mi, da je bilo to kot magnet, ki jih je poklical v Rodik. Pri vseh teh detajlih so sodelovali in pustili svoj pečat. To te posrka in poveže. Tako kot je mene, ko sem bila mlada in mi je bilo dopuščeno, da spremenim kulinarično ponudbo, da se izrazim in da v svojih krožnikih najdem sebe, tako je bilo tudi z njimi. Ampak nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Ena zelo dobra gostinka, ki je zdaj že v pokoju, mi je nekoč rekla: »Veš, Ksenija, na koncu je vse odvisno od partnerja, ki pride v hišo.«

So otroci tudi glavni kritiki, ki znajo raniti vaš ego, hkrati pa ključni zato, da napredujete?

Definitivno. To se dogaja vsak dan in ne vezano samo na kuhinjo. Menim, da je mati narava poskrbela, da otroci v nekem trenutku rečejo: »Daj, mama, saj ti ne veš!« To sem jaz rekla svoji mami, to je rekla moja hči meni, in to se verjetno dogaja v vsaki družini. Opazila pa sem, da ko naši otroci prihajajo v stik z gosti ali pa se na podelitvah priznanj srečujejo z uglednimi strokovnjaki, si ti vzamejo čas, se z njimi pogovarjajo in jih opozorijo, da so lahko ponosni na delo svojih staršev. To jim da misliti. Ko človek od nekoga drugega sliši pohvalo, jo sprejme drugače. Vidim, da se potem njihovo mnenje in njihov odnos do naju, vsaj tisti, ki je vezan na profesionalni del, odražata z večjim spoštovanjem. Že v tej rani mladosti. Odkar so otroci odrasli in tudi sami začenjajo razumeti, kaj pomeni odgovornost odraslega življenja, opažam, da naju s svojo drugačnostjo in svežim pogledom še vedno silijo, da ne obstaneva na mestu. Sprašujejo, izzivajo najine odločitve, prinašajo drugačne poglede in naju spodbujajo, da razmišljava zunaj ustaljenih okvirjev. Hkrati pa vedno bolj razumejo tudi ozadje najinega dela, vse tisto, česar kot otroci morda niso mogli videti in razumeti. Njihova kritika naju ohranja prizemljena, njihovo spoštovanje pa nama včasih da vedeti, da opazijo veliko več, kot si misliva.

Foto: Suzan Gabrijan

Izključno zaradi vaše kulinarike in priporočil poleg domačih gostov Rodik obiščejo kulinarični navdušenci s celega sveta. Kakšno breme s sabo prinašajo mednarodna priznanja?

Mednarodni gostje prihajajo predvsem od takrat, ko so v Slovenijo prišli tuji kulinarični vodniki, se pravi Gault & Millau in potem še Michelin. Ljudje dejansko upoštevajo ta mnenja in nas poiščejo, četudi se zdi, da ni tako enostavno najti majhne podeželske gostilne sredi vasi. Ja, priznanja lahko hitro postanejo breme, če začneš kuhati z mislijo na to, kaj od tebe pričakujejo drugi. Zame je pomembno, da zaradi njih ne izgubim svoje smeri, identitete in odnosa do prostora, iz katerega izhajam. Kar zadeva ocenjevanje, je vsaka nagrada nekaj lepega, ker pomeni, da te je opazil nekdo, ki se na to strokovno spozna, in ti namenil dobro oceno. Ne sme pa biti cilj tvojega delovanja. Cilj je naš gost, človek, ki prihaja v našo gostilno. Pritiski pa so spet samo nekaj, kar moraš razčistiti v glavi. Svoji ekipi sem rekla takole: »Ne glede na to, kdo pride v kuhinjo, nikoli ne veš, ali je to gost, ki je prišel jest, ali pa se v njem skriva kontrolor. Če za vsakega gosta poskrbiš enako, si lahko brez strahu.« In to je ključno. Potruditi se je treba za čisto vsakega gosta, ne glede na to, ali je prišel pojest eno jed ali devethodni degustacijski meni. Lahko bi celo rekla, da je treba tistemu, ki je prišel pojest eno jed, dati še večji maksimum, ker odhaja domov samo s tisto jedjo in ta mora biti popolna. Možnosti popravnega izpita z naslednjo jedjo ni. Na koncu si želim, da gost ne odide samo z občutkom, da je obiskal restavracijo z mednarodnim priznanjem, ampak da je spoznal nekaj pristnega, našega in neponovljivega.

Restavracije po svetu ogromno delajo na tem, da ustvarjajo v svojem domu pozitivno klimo in omogočajo delovne čase, ki so prijazni. Je mogoče. Največji izziv je ravno v plačilnem sistemu in v delovnih urah.

Kako pa ste sprejeti v svetu visoke kulinarike, ki ga še vedno bolj ali manj obvladujejo moški kolegi?

Iskreno sem sama sprva imela pomisleke, ker nikoli nisem bila šolana eksplicitno na tem področju in ker je bilo vse, kar sem delala, »po moje«, zunaj okvirjev. Ampak marsikdo od kolegov, ki pa je bil šolan, mi je rekel: »Ksenija, to je tvoja prednost, in kot tako jo izkoristi.« V svetu so moški kuharji bolj in večkrat predstavljeni, predvsem v medijih. Delež žensk je manjši. Že ko pogledaš kuharske oddaje, so kot sodniki in ocenjevalci vedno poklicani moški, pa naj bo to Masterchef ali 24Kitchen. Moški so učitelji in posredovalci znanja. Zakaj? Zagotovo je povezano tudi s tem, da je ženska vselej nosilka družine in da je gostinstvo intenziven posel. Ampak dejstvo je, da se bo to v prihodnosti moralo spremeniti. Zato, da se tudi mladim mamam, ki imajo to željo, omogoči, da se izkažejo v gostinstvu. Stvari se spreminjajo. Restavracije po svetu ogromno delajo na tem, da ustvarjajo v svojem domu pozitivno klimo in omogočajo delovne čase, ki so prijazni. Je mogoče. Največji izziv je ravno v plačilnem sistemu in v delovnih urah. Nekoliko negotovo krmarimo v tej nevihti, ampak stvari se spreminjajo.

Foto: Dean Dubokovič

Kako uspete pridobiti izobražen kader in ga nenazadnje predvsem zadržati?

Zadnje čase se veliko govori o tem, da se gostinstvo srečuje s pomanjkanjem kadra. Pogosto slišimo tudi očitke, da je življenje v gostinstvu težko, da se vedno dela čez vikend in da so plače nizke. To je v večini primerov res. Premalo pa govorimo o tem, da smo tudi gostinci zelo obremenjeni in pod pritiskom. Tudi mi gostinci, lastniki, imamo družine. Tudi mi delamo čez vikend in se moramo marsičemu odreči. Ne poznamo bolniških dni. Ko je ekipa okrnjena, smo mi tisti, ki poprimemo in delamo za tri. Poleg tega smo delodajalci odgovorni do države in do vseh dobaviteljev. Tako da zna biti kruto. Gostinstvo ti da zelo veliko, ampak ti tudi veliko vzame. Zdi se mi zelo pomembno, da je v ekipi dobra kultura. Ti odnosi v kuhinji se začutijo. Če niso dobri, potem ni enostavno ustvarjati in kuhati, ker vse to preneseš naprej. Že pred desetletjem smo v gostilni spremenili pravila, da bi bilo vsem lažje. Skrajšali smo odpiralni čas za goste, uvedli smo deljen urnik. Od ponedeljka do srede smo zaprti, delamo posebej za kosilo in večerjo, vmes pa imamo tri ure prosto. Takrat se ključ v vratih obrne, ekipa pa ima možnost sesti za mizo, se pogovoriti in pojesti malico. Poleti imamo zaprte tudi nedelje, zaposleni pa imajo možnost doživeti nedeljski utrip. Z njihovega vidika je to lep oddih, doma pa lahko v treh dneh marsikaj postorijo. Je pa res, ga gre vse to na račun zaslužka. Gre za vprašanje, kaj hočeš v življenju.

Ko sodeluješ z ljudmi, ki jih osebno poznaš, je odnos drugačen. Ne gre več samo za naročilo, dobavo in račun, ampak za medsebojno zaupanje in spoštovanje. Poznaš njihove razmere, izzive, veš, koliko dela je vloženega v pridelavo in kaj vse se lahko zgodi, preden surovina pride do tvoje kuhinje.

In s to miselnostjo ste uspeli najti čas tudi za uresničitev svojih dolgoletnih želja. Na mizi, kjer se pogovarjava, stoji čudovita glinena vaza. Vaše delo?

Ja, in prav ustvarjanje z glino je ena od starodavnih veščin, ki sem jo od nekdaj želela naučiti. A sem sprva imela težave. Delo v kuhinji je namreč dinamično, vse mora biti hitro, delaš več stvari na enkrat; pri glini pa to ni mogoče. Glina ti zameri in prej ali slej se to energično rokovanje maščuje; bodisi v peči ali že prej. Sčasoma sem spoznala, da je prav glina tista, ki me lahko umiri. In med delom z glino lahko o masičem razmislim ali pa le misli postavim na mesto. Zame je to podobno kot joga. Ko sem se skozi celoletni tečaj naučila več tehnik, sem ugotovila, da lahko pridobljeno znanje vrnem v kuhinjo. Zdaj lahko zgodbo jedi nadaljujem tudi na krožniku. Na primer, tatarski biftek predstavim kot majhen gozd, ki se bohoti na zelenem krožniku. Vanj vtisnem vzorce vejic, ki jih najdem v gozdu, in tako se zgodba jedi nadaljuje še skozi obliko, barvo in teksturo keramike. Losos, ki v naravi plava v turkiznih barvah, postrežem na krožniku z valovi in v turkizno zeleni barvi. V prihodnosti načrtujemo, da bi kulinariko povezali z delavnicami z glino, da bi se naši gostje lahko za trenutek ustavili, ustvarjali z rokami in doživeli še to plat naše zgodbe.

Foto: Suzan Gabrijan

S takimi aktivnostmi se podaljša tudi čas bivanja v regiji. Kje pa še vidite potencial butičnega turizma?

Vidim ga predvsem v povezovanju različnih doživetij, ki izhajajo iz značaja prostora. Pri nas že sodelujemo z Erikom in Petro iz GinBrina, s katerim gostom približamo izjemno zeliščno raznolikost naše krajine. Zelišča spoznavajo med kuhanjem gina, pozneje pa jih prepoznajo tudi v naših jedeh. Sodelujemo tudi z Matjažem Beznikom, ki goste popelje na lov za tartufi v okolici Škocjanskih jam. Ti tartufi nato najdejo svoje mesto v našem degustacijskem meniju. Tako gost ne dobi samo jedi ali pijače, ampak spozna tudi pokrajino, iz katere izhajata. Vedno sem si želela, da bi naša gostilna delovala širše. Da je lokalni človek naš partner. Da mu omogočamo boljše življenje. In v prihodnosti si želim, da bi kmet investiral v svojo pridelavo, ravno zaradi tega, ker lahko. Pa ne le kmet, tudi vsi rokodelci. Ko moraš kupiti prt za na mizo, najprej pogledaš v lokalno okolje, šele potem greš širše, če ga ne dobiš. Za našo novo jedilnico smo pocukali za rokav oblikovalko Jano Pečečnik, ki se trenutno ukvarja z vezenjem, in si izjemno želimo, da bi bila njena vezenina predstavljena na naši mizi. Gostinstvo si predstavljam kot mesto, ki daje prostor vsem znanjem našega področja, predvsem tradicionalnim znanjem. Ko gost pride na naše ozemlje, išče avtentičnost in želi spoznati to, kar imamo. Če tega nimaš in ne živiš pristno, avtentično, če ne povezuješ in ne kličeš ljudi, da predstavijo svoje delo in življenje, potem ...

Si v svojem bistvu generik …

Ja, in na ta način ne bogatiš svoje regije. Napredek in prepoznavnost nista odvisna le od neke organizacije, temveč tudi od mentalitete ljudi. Želim si, da bi bili domačini ponosni na to, kar imamo. Da tega, kar imamo, ne bi jemali kot nekaj samoumevnega. To, da bi prišla družina v vinograd, sedla na odejo pod jablano in jedla domač štrudelj, se morda nam ne zdi nič posebnega. A danes se to v svetu prodaja za bajne denarje. Ko ljudje z vsega sveta prihajajo k nam in gredo na moj zeliščni vrt, si samo želijo sedeti na stolu, v miru, vonjati in opazovati. Tudi meni je to nekaj vsakdanjega. Ampak ljudje v svetu tega nimajo. Ne morem pozabiti, ko smo šli v vinsko klet v Toskani, in je 80-letna gospa pred nas prišla s krožnikom na kocke narezanega kruha, omočenega s kapljicami oljčnega olja. S kakšno častjo je to prinesla in povedala, da gre za domač kruh in domače olje. Mi pa, ko prinesemo potico, v katero je vloženega bistveno več truda, rečemo: »Ah, to je pa naše tradicionalno pecivo.« Ne! Ramena moramo poravnati nazaj, glavo gor ter s častjo postreči gostu.