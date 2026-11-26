»Nekaj bi vas res rad vprašal?« me v poznem deževnem popoldnevu, ki ga že najeda tema, nagovori gospod s črnim klobukom in črnordečim pletenim šalom, spuščenim okrog vratu. Tiho, na videz skromno, a z žarom pobalinske nagajivosti, ki menda v pesnikih nikoli resnično ne ugasne, se nagne proti meni, privzdigne sprednji krajec klobuka in v poslovenjeni prekmurščini pravi: »A bi se dalo pri vas dobiti kavo?« »Kakšno?« ga povprašam. »Črno. Čim bolj črno,« mi odvrne. Postregla sem mu s kavo in tako sva s Ferijem Lainščkom načela pogovor o ljubezni, svobodi, resnici in pravici ter sploh o vseh plasteh življenja, ki jih, kot v kakšni prekmurski gibanici, niza v svojem zadnjem romanu z naslovom »Vem, da angeli niso srečni«.

Vse se vrti okrog ljubezni. A pri vas to ni tista lahkotna hollywoodska ljubezen, temveč globoka, včasih boleča, a nujno potrebna sila, ki nas drži pokonci. Bi lahko rekli, da je danes govoriti o ljubezni najbolj angažirano dejanje?

Ja, to pravzaprav vztrajno ponavljam. O ljubezni je treba tudi v tem čudnem času govoriti brez ironije, brez neke ironične distance, brez tistega »eh«, temveč tako, kot jo čutimo. Zdi se mi, da tudi pisanje ljubezenske poezije ne more biti prepisovanje, ali plod navdihovanja pri drugih pesnikih, ampak mora ta poezija prihajati iz lastnega čutenja in doživljanja ljubezni. Vsaj pri meni je tako, zato ima vsaka moja ljubezenska pesem svojo zgodbo. Ob tem pa sem še dovolj staromoden, saj zmeraj rečem, da bi bila brez muz moja poezija drugačna.

Moje otroštvo je bilo namreč zares takšno, da se je mnogim zdelo, da tak otrok v življenju nima nobenih možnosti. V tistem okolju, kot ste rekli, na robu, na socialnem robu, pravzaprav na vseh robovih, je bilo to res tako videti.

Imate več muz?

Naj vam preberem eno pesem, ki je posvečena muzi, pa boste verjetno razbrali.

KAKO SVA SI PISALA PESMI

Ti s toplo sapo na šipah

in čadasto zarjo v očeh,

jaz z dušo prepolno akordov,

nabranih v ciganskih nočeh.

Imela sva veter in jadra

za morje panonskih ravnic,

iskala sva rime na zvezde

iz tvojih arabskih bleščic.

Feri Lainšček Foto: Pručka

Pod bluzo napeto čez dojke,

kdaj skril se je droben sonet,

a pesem za glas in zvonove

čez čas se je slišala spet.

Verjela sva starim bogovom,

nihče jim bolj blizu ni bil,

napregla sva sončne vozove,

potem se je Pegaz izgubil.

Še mnogih metafor se spomnim,

a redko kdaj komu povem,

kako sva si pisala pesmi –

do konca in tudi potem.

Ostale so v kamnih na produ

in deblih molčečih dreves.

Samoten jih znova prebiram,

saj tákrat sem ljubil zares.

»Rodil sem se na robu, na robu države, na robu rojstne vasi, v revni družini. /…/ Starša sta bila starejša, lahko bi mi bila babica in dedek, toda imel sem srečo, da je bila družina zelo povezana. Vse, česar nismo imeli, je nadomeščala z ljubeznijo,« ste zapisali. Kakšno je bilo vaše otroštvo in s kakšnimi vrednotami so vas v svet pospremili starši?

Za odgovor na to vprašanje sem potreboval šest let pisanja. Toliko je namreč trajalo, da sem napisal svojo trilogijo o otroštvu: »Kurji pastir«, »Petelinje jajce« in »Kurja fizika«. Veliko sem razmišljal o tem, zakaj sem pravzaprav pisal te romane, zakaj so bili potrebni, da sem si zares lahko ustvaril predstavo o tem, kakšno je bilo moje otroštvo. Verjetno sem se moral vrniti v tiste najzgodnejše spomine, da sem lahko razumel, zakaj sta oče in mama v določenih situacijah ravnala tako, kot sta. Kot otrok namreč marsičesa nisem razumel. In na koncu teh romanov sem prišel do nečesa, kar bi lahko poimenoval z besedo, ki je pri nas sicer malce zlorabljena, namreč s spravo. Ampak res je bila to sprava v najboljšem pomenu te besede.

Moje otroštvo je bilo namreč zares takšno, da se je mnogim zdelo, da tak otrok v življenju nima nobenih možnosti. V tistem okolju, kot ste rekli, na robu, na socialnem robu, pravzaprav na vseh robovih, je bilo to res tako videti. Ampak starši so mi uspeli iz tiste revščine, iz tiste neskončne odmaknjenosti, zgraditi nekakšen nevidni most, po katerem sem lahko šel v življenje, v svet, do vsega, kar sem pozneje počel. In kakorkoli zdaj obračam, za gradnjo tega mostu mama in oče nista imela na razpolago nobenega drugega materiala, kot le ljubezen. Zato zdaj vem, da je bil ta most zgrajen iz ljubezni.

Vaša najmanjša hiša v vasi Dolenci je stala tik ob romskem naselju in ta nevidni most ljubezni vas je pripeljal in povezal tudi z drugačnimi Romi oziroma Cigani, kot jih sami imenujete. Kaj so oni dali vam in kaj vi njim?

(smeh) Naj vam najprej povem najbolj svežo anekdoto iz Murske Sobote, iz romskega naselja Pušča, ki je najbolje urejeno romsko naselje v Evropi. Za to so dobili celo neko priznanje. Ampak, no, temu, kar hočem zdaj povedati, se reče »trač iz mojega bifeja«. »A si slišal, da imajo na Pušči sestanek? Sestal se je krajevni svet in baje so šli celo iz občine tja, ker imajo resen problem. Menda nekdo krade.« Resnica, ali ne, a to veliko pove o tem, kako se je to romsko naselje pravzaprav spremenilo. Jaz ga imam v spominu že dolgo, dolgo, od takrat, ko smo iskali statiste za film »Halgato«, posnet po romanu »Namesto koga roža cveti«. Bilo je dokaj pristno, pravo cigansko naselje, tako, kot je navdihovalo moje romane in filme, ki so bili posneti po njih. Zdaj pa je zgrajeno in urejeno tako, da bi bili, če bi vas z zavezanimi očmi ponoči pripeljal tja in na ulici ne bi videli nikogar, prepričani, da niste v romskem naselju.

Feri Lainšček Foto: Pručka

Vas to žalosti?

Naj vam, preden odgovorim, povem še eno anekdoto iz tega naselja, izpred nekaj let. V Pušči imajo zelo lepo urejeno in ograjeno nogometno igrišče. Imajo tudi vaški in gasilski dom, kjer je prav tako red. Nekoč mi je mladi Rom dejal: »Feri, pa kaj ti zmeraj govoriš o Ciganih in svobodi? Kje pa je tu kakšna svoboda? Ne vidiš, da je na Pušči vse zaklenjeno!« In to je resnična zgodba. A vaše vprašanje je na mestu. Sam sem se najraje in največ časa družil z Romi, ki so si rekli Cigani. Moj veliki prijatelj, poglavar naselja Kamenci, je zmeraj rekel: »Jaz sem se kot Cigan rodil in bom kot Cigan umrl.« Ko je pred nekaj leti umrl, sem vedel, da je z njim umrl moj zadnji pravi Cigan.

Njegova smrt je imela zame simbolni pomen. Mislim, da so od takrat pri nas res živijo le še Romi. Če grem malo globlje – pa brez ironije – mislim, da je ta asimilacija, to, da oni želijo postati enaki nam, dvorezen meč. Seveda živijo bolje, ampak bojim se, da s tem izgubljajo svojo kulturo, svojo identiteto, skratka vse tisto, kar so dejansko bili. To je veliko vprašanje in nočem, da ga zdaj načenjava, ker ne moreva ničesar razrešiti. Prave Cigane, če si to kdaj želim, lahko še zmeraj najdem, če grem iz Prekmurja, malo dlje, recimo, v Srbijo ali pa na Slovaško, kjer je skoraj še vse tako, kot je bilo pred štiridesetimi leti, ko sem bil prvič tam.

Pri Romih imajo sanje močan simbolni pomen. Kaj pa je vam, kot privržencu jungovske terapije, bližje: sanje ali realnost?

Te tri romane o svojem zgodnjem otroštvu sem res pisal tudi s pomočjo Jungove metode aktivne imaginacije. Tako sem se lahko vračal dlje in globlje, kot sega moj zavestni spomin. Večinoma sem to prakticiral v snu, oziroma v stanju, ki je nekje vmes med spanjem in meditacijo. Naivno sem mislil, da je to proces, ki ga lahko kdaj koli prekineš. V resnici pa sem si s tem tako pokvaril spanec, da sem nato potreboval vsaj še kakšno leto, preden sem si uspel nekako povrniti svoj običajni spanec. Zdaj vem, da takega eksperimenta ne bom nikoli več ponovil … Ampak, seveda, sanje, fantazije, seganje v podzavest, to je, tako ali drugače, še zmeraj del ustvarjalnega procesa. Še posebej za nekoga, ki se ukvarja z mističnim realizmom … (smeh) Torej je odgovor na vprašanje »sanje ali realnost« lahko le »sanje in realnost.«

Pisateljevanje je zelo samotno opravilo in takrat, ko pišeš, si res neizprosno sam. Razen, če rečeš, da se družiš z literarnimi junaki ali z muzami, ki si jih nasanjaš.

To se jasno kaže tudi v vašem zadnjem romanu Vem, da angeli niso srečni.

Besedilo ima podnaslov Roman o stepski melanholiji, saj jo na svoj način tematizira. Gre za zgodbo mladega barona Maksimiljana Frama, ki je postavljena v čas neposredno pred prvo svetovno vojno v madžarsko pusto. Osrednji protagonist je agronom, ki so ga na akademiji učili Mendlovih zakonov genetike in hladnega obvladovanja narave, v njem pa je še ostal klic prvinskega in neukročenega bivanja. Namesto da bi prevzel pričakovano vlogo strogega gospodarja in lastnika posestva, postane »Nevidni baron«.

Tako mu pravijo zato, zato ker se ne uveljavlja kot dedič, ne gospodari z zemljo in se ne vključuje v družbeni red, a njegova nevidnost je pravzaprav je globlja. Je posledica notranje razdvojenosti. Na eni strani je plemiški red, dolžnosti, ograje in Mendlovi zakoni, s katerimi naj bi človek ukrotil zemljo. Na drugi je divja, prvinska duša ravnice, ki ga vleče v neskončnost. Ker se ne more odločiti za enega izmed obeh svetov, postaja duh lastnega življenja. Ostaja med urejeno zemljo in odprto stepo, med dolžnostjo in hrepenenjem, med tem, kar je, in tem, kar si želi, a se mu zmeraj znova izmuzne. Dokler seveda ne najde nečesa, kar sva na začetku večkrat omenjala … (smeh)

Feri Lainšček. Foto: Osebni arhiv

Sanje so večne. In prav tak je tudi naslov vaše še zmeraj aktualne zbirke ljubezenske poezije, ki je izšla lani konec oktobra pri Cankarjevi založbi. Tu najdemo še posebej veliko ljubezni in dvojine. Imate tudi nasploh raje dvojino kot ednino?

Pisateljevanje je zelo samotno opravilo in takrat, ko pišeš, si res neizprosno sam. Razen, če rečeš, da se družiš z literarnimi junaki ali z muzami, ki si jih nasanjaš. Sicer pa sem res človek dvojine in v resnici ne znam biti sam. Od nekdaj raje letim v paru, se gledam v drugih očeh in na različne načine bežim iz samote.

Dvojina pa je tudi nekaj, zaradi česar smo kot narod nekoliko drugačni, posebni. Vaša dela so bila prevedena, v angleščino, italijanščino, francoščino, hrvaščino, danščino, španščino, madžarščino ...

Imam dva romana v turščini. To mi zveni bolj vznemirljivo.

Ste ju prebrali?

Ne, seveda ne. A eden je bil tam celo ponatisnjen. Žal smo to lahko ugotovili le prek spleta, saj je moj agent nekako izgubil stik z založnikom. (smeh)

Feri Lainšček Foto: Beletrina

Feri Lainšček bo svoj roman Vem, da angeli niso srečni predstavljal v soboto, 28. novembra 2026, ob 18. uri na Beletrinini stojnici na Slovenskem knjižnem sejmu. Predstavitvi bo sledilo podpisovanje knjig.

Pustiva turščino, ki se vam je morebiti zamerila. Kaj pa vam med vsemi temi jeziki in prevodi, ki so priznanje za vaše delo, pomeni slovenščina?

Moj materni jezik je gotovo prekmurščina. Slovenščino sem res slišal šele ob vstopu v šolo. Prekmurščina je torej jezik moje matere, očeta in okolja, v katerem sem odraščal, slovenščina pa jezik, ki je zdaj najbolj moj. Pravijo namreč, da je tvoj prvi jezik tisti, v katerem preklinjaš, jokaš in sanjaš. No, ko sem pisal trilogijo o svojem otroštvu, sem ugotovil, da je jezik, v katerem se spominjam in vračam nazaj, spet prekmurščina. Vračala se mi je v tisti nekdanji, arhaični obliki, ki zdaj že izginja. Zaradi vsega tega tudi v prekmurščini kdaj kaj napišem. Ena mojih najbolj znanih ljubezenskih pesmi »Kako je ljubezni ime« je bila, recimo, izvirno napisana v prekmurščini in imel sem veliko težav, preden sem jo zadovoljivo prestavil v slovenščino. V resnici je niti nisem prestavil, temveč prepesnil. Prav zanima me, če boste kaj razumeli …

KAK JE LÜBEZNI IMEJ

On je biu stari pa čujden,

ona pa skoraj gospa

mela sta dosta pa nika,

rada sta skuper bila.

On je meu voro na lanci,

ona pa maloga psa

za njima so krijčala deca,

da po poštiji sta šla.

Štela sta vrable na placi,

v kavarni sta mela svoj kout

dau joj je roužo v parki,

poubro goloubjo perout.

Takša je bijla lubezen,

šteroj so si se smejali

takša je bijla ta sreča,

mnougi je nejso poznali.

Te je pa ona zaspala,

tak je zaspala za skouz

on pa je v črnome gvanti,

zadnjič odijšo na most.

Sejn je bilou malo čujdno,

ka se tou leko zgodij

v vodi je nišče nej vido,

ogenj šče itak gorij.

Samo je pesmar zapijso

tou pesem v svoje srcej,

če de ga včasi štoj pito,

kak je lübezni imej.

Tudi zgodbe o brezpogojni vdani ljubezni so danes skoraj mit. Zakaj človek potrebuje mit?

Človek tudi danes potrebuje mit, zato ker ga je v resnici zmeraj potreboval. Verjamem namreč v pesniško resnico v tem svetu. Okoli nas je, to oba veva, nešteto resnic in nenehno nam jih vsiljujejo. A vse to so resnice, s katerimi je mogoče manipulirati in jih zlorabljati, edino pesniška resnica je nekaj, česar se ne da ponarediti.

In kaj imam v mislih, ko govorim o pesniški resnici? Govorim o nečem, kar se je rodilo z učlovečenjem in se vzpostavilo s prvo zgodbo, ki je bila kdaj povedana. Potovalo je skozi čas, najprej od ust do ust, nato tudi zapisano, z miti, legendami, pravljicami in drugim izročilom, tako kot še danes potuje iz roda v rod tudi s klasično in še živo literaturo in bo, vsaj po mojem mnenju, potovalo še dolgo in na najrazličnejše načine.

Le zaradi tega nezadržnega potovanja pesniške resnice namreč še danes zares vemo o civilizacijskih vrednotah. Le tako lahko ostaja naše bivanje na tem svetu človeško. Zato vemo, kaj je prav, kaj resnica, kaj je pravica. Globoko v sebi to vemo, ne glede na to, v kaj nas pojave na ekranih ali za govorniškimi pulti prepričujejo. Tudi če jim prikimamo, jih gremo volit ali jim celo sledimo kot ovce, globoko v sebi vemo, kdaj smo ravnali prav in kdaj ne. Včasih nas to potem grize, ali pa pač potisnemo glavo v pesek.