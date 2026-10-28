INTERVJU

Eva Hren: Zmenki se niso končali prav dobro

Pevka in kitaristka o razhodih, zmenkih in svobodi po petdesetem, ko nič več ni nujno, življenje pa najlepše preseneti brez pričakovanj.
Fotografija: Eva Hren Foto: Jože Suhadolnik
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Eva Hren Foto: Jože Suhadolnik

nika-vistoropski
Nika Vistoropski
28.10.2026 ob 07:05
nika-vistoropski
Nika Vistoropski
28.10.2026 ob 07:05

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Čas branja: 16:35 min.

Eva Hren je akademska kitaristka, pevka in profesorica. Svojo pot je začela v klasiki in jazzu, nato pa jo razširila v popevko, etno, muzikale ter sodelovanje z velikimi orkestri. Kmalu bo izdala nov album, ki je dolgo zorel. Tudi v času pretočnih platform ostaja analogna: rada ima knjigo, ki diši, ploščo, ki prasketa. V pogovoru razmišlja o vrednosti počasnosti, o pogumu za izstop iz območja udobja ter o življenju, v katerem nič več ni nujno. Najboljše stvari, pravi, se ji zgodijo takrat, ko vanje vstopi brez pričakovanj in ji življenje podre keglje notranjega skeptika.

Na instagramu smo lahko spremljali vaše izjemno poletje. Ob objavah sem pomislila, da ste človek, ki se zna sprostiti in zabavati. Nikoli vas sicer nisem dojemala kot nekoga, ki bi bil zavrt. Pa vendar, dobi ženska pri petdesetih licenco, da začne v življenju polno uživati?

Sem hedonistka po duši. Imam zelo fin in širok krog prijateljev. V zadnjem letu in pol so se res izkazali, vsak na svoj način. Letošnje poletje je bilo nadaljevanje vseh lepih izkušenj. Prijateljica, ki občasno živi na Bahamih, me je povabila na obisk. In ker zelo rada sprejmem, če mi kdo ponudi pomoč ali me kam povabi … (Se nasmehne.) Za vse, kar se mi dogaja, sem zelo hvaležna. Za prijatelje, ki mi stojijo ob strani, za njihovo pomoč in za vse priložnosti, ki se mi odpirajo.

Kar se tiče vašega vprašanja, ali je to stvar petdesetih let, zagotovo. Zdaj imam še čas, ko lahko na skupnih poteh uživam s sinom Hugom. Rada bi mu pokazala svet. Pri denarju si rečem, da bo že prišel, in potem se mi dejansko vse nekako sestavi. Letošnje poletje je bilo res eno samo obilje.

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Eva Hren pevka ljubezen intervju zmenki Bahami

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