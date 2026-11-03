Severina: To ni boj proti bivšemu. To je boj proti celotnemu sistemu

Severinine pesmi že desetletja spremljajo zaljubljanja, razhode in slavja ljudi, ki jih politika vztrajno deli. S kariero, v kateri so se menjavale generacije občinstva, glasbeni slogi in oblasti, si je pridobila tudi glas, ki seže onkraj odrskih luči. In uporablja ga. Za pravico žensk do odločanja o svojem telesu, za študente v Srbiji, proti nacionalizmu in molku, ki ga od nje pričakujejo v imenu uspešne kariere. Za Palestino.

Julija ste po oprostilni sodbi objavili sliko »Cheverina. Mater svima«. Napisali ste, da pravica na koncu vedno zmaga, čeprav bi bilo veliko bolje, če bi zmagala že na začetku. Kaj bi bilo danes drugače v vašem življenju, če vam ne bi bilo treba vsa ta leta dokazovati, da niste tisto, kar so o vas trdili?

Iskreno povedano, ne vem. Zagotovo bi bila bolj spočita. (Smeh.) Če bi pravica prevladala že na začetku, bi imela več časa za stvari, ki jih imam rada: svojega otroka, svojo družino, glasbo in ljudi okoli mene. A ne nameravam igrati žrtve. Ta boj z institucijami me je veliko naučil. Na primer, kdo so moji prijatelji in kdo so le znanci, ki so se pojavili ob pravem času. Naučila me je tudi, da potrpežljivost ni šibkost – je resnično zahteven trening čakanja na razsodbo, ali si kriv za nekaj, česar nisi storil. Z današnjega vidika je gotovo, da bi imela še nekaj albumov več, še nekaj turnej več. Tista leta, preživeta v uradih socialnih služb, sodnih dvoranah in na vseh mogočih sestankih, so me vsekakor utrdila, a niso zlomila človeka, kakršen sem. »Mater svima« ni bilo sporočilo maščevanja, ampak olajšanja. Ko dolgo nosiš kamen, smeš »proslavljati«, da ti je končno padel s srca.