Dijakinja in borka Hana Hafner: Če bi le lahko, bi sestri in bratu povrnila mladost

Hana Hafner, dijakinja gimnazije Poljane, je velika borka. Tik pred desetim rojstnim dnem je izvedela za diagnozo možganski tumor. V svojem knjižnem prvencu Skriti sopotnik je opisala svoje otroštvo in mladost, ki sta bila zelo drugačna od večine njenih sošolk in sošolcev. Eno težjih spoznanj po koncu zdravljenja je bilo dejstvo, da se življenje ne vrne preprosto v staro normalnost. Hana razmišlja in govori zelo odraslo in dobro ve, kaj osamljenost je. Povedala nam je nekaj zelo pomembnega: »Otroci se zavedamo marsičesa in vemo marsikaj, mnogo več, kot odrasli mislijo. In ves svet imamo izdelan že v svoji glavi.«

Hana, zaupajte nam prosim, kdo je ali je bil vaš skriti sopotnik.

Skriti sopotnik je bil način, kako sem poimenovala svojo celotno izkušnjo in tumor hkrati, ter poimenovanje, ki sem ga lahko dala vsemu, kar se mi je dogajalo.

Bilo je pred šestimi leti, ko ste tik pred desetim rojstnim dnem izvedeli za diagnozo možganski tumor. Pred tem ste imeli že vsaj en mesec najrazličnejših težav in zdravniki so vas in vaše starše sprva prepričevali, da so lahko vzroki psihični, in celo da si simptome izmišljujete. Kako so dobili to idejo, morda veste?

Tega ne vem, si pa predstavljam, da prva misel zdravniškega osebja, ko dobi otroka s tako različnimi težavami, seveda ni, da ima možganski tumor; to povsem razumem. Se mi pa zdi, da je bil njihov odnos neprimeren, kajti vztrajno so izražali veliko nezaupanja do mene ter popolnoma diskreditirali moje probleme, kar je neprimerno.