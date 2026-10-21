INTERVJU

Desa Muck: Hvala bogu se ne zaljubljam več. Za to sem res zelo hvaležna

Pisateljica in igralka o izgubah, ki jih prinaša starost, svobodi, da reče »ne da se mi«, in tem, zakaj o najtežjih trenutkih svojega življenja ne želi pisati.
Fotografija: Desa Muck. Foto: Matej Družnik
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Desa Muck. Foto: Matej Družnik

nika-vistoropski
Nika Vistoropski
21.10.2026 ob 07:05
nika-vistoropski
Nika Vistoropski
21.10.2026 ob 07:05

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Čas branja: 16:58 min.

Desa Muck je ena najbolj branih slovenskih pisateljic, avtorica več kot šestdesetih del za otroke, mladino in odrasle, dramatičarka, scenaristka in igralka. Na odre se vrača z Ženskami brez filtra 2, veliko uspešnico, ki je doživela že več kot 150 ponovitev. Z Deso smo se pogovarjali o tem, zakaj jo je pred premiero še vedno strah, dokler v dvorani ne zasliši prvega smeha, kaj ji je starost vzela in česa jo je osvobodila, zakaj se ji ne ljubi več zameriti ljudem in zakaj avtobiografije, če jo bo kdaj napisala, nikakor ne namerava spremeniti v dolgo pripoved o vsem hudem, kar se ji je zgodilo. »Jaz sem to preživela in šla naprej,« skomigne. »Vsa polena, ki sem jih dobila pod noge, sem prej ko slej prestopila.«

Najprej iskreno sožalje ob izgubi vaše psičke Mili, ki se je poslovila pred kratkim. Zakaj izguba živali tako boli?

Mene so vedno osrečevale. Seveda so z njimi povezane tudi skrbi, a živali mi samodejno prikličejo nasmeh na obraz. Zdaj sem prvič po 50 letih ali še več čisto brez živali. Letos sta mi umrli dve muci, eno so ukradli, zdaj je šla še Mili, in imam občutek, kot da živim v grobnici. Čisto sem zbegana in depresivna. Kot bi se odvajala od drog, kajti očitno res postanemo odvisni od pozitivnih občutkov, ki jih vzbujajo v nas. Žival je kompletna, lepša od človeka, če mene vprašate. Ni se ji treba barvati, ničesar dajati nase. V sebi je čista, obenem pa zelo učinkovita, sposobna preživetja. Na žalost pa te bo imela rada ne glede na vse in vemo, da nekateri ljudje to brezpogojno ljubezen zlorabljajo.

Medtem ko je žival jasna, pa imam za ljudi čedalje bolj občutek, kot da smo en velik kaos. Kot da smo roboti, ki so jim vse žice povezali narobe, potem pa se ena travma povezuje z drugo pa obe s krivdo in strahom in je vse skupaj popolnoma kaotično. Zato se poskušam manj jeziti nase in na druge, ampak mi ne uspe vedno. Kaos ostaja. Sploh pa, ko si star toliko kot jaz, pravzaprav ves čas za nečem žaluješ.

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