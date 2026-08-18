Boštjan Trtnik, energijski terapevt: Začenja se novo obdobje v zgodovini človeštva. Novi svet.

Boštjan Trtnik se je kmalu po utrinku, utrinkih svetlobe v meditacijah pridružil tečaju meditacije v Centru za duhovno kulturo. Leta 2008 je končal izobraževanje pri Bertu Henningerju, nemškem psihoterapevtu in nekdanjem misijonarju, in pridobil naziv sistemski terapevt po metodi Berta Henningerja za postavitev družine. Postavitev družine je alternativna metoda pomoči posameznikom in družinam v stiski. Temelji na principu nevidnega energijskega polja in dejstvu, da smo na notranjih ravneh tako ali drugače vsi povezani med seboj in soodvisni.

Bil je eden od ustanoviteljev ter predavatelj na Šoli čustvene inteligence, ki je kot večletni program osebnega razvoja in učenja medosebnih veščin delovala pod okriljem Zavoda za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo in prejela priznanje Andragoškega centra Slovenije ter plaketo mesta Ljubljana.

Boštjan Trtnik je razvil svoj pristop postavitve – eden na enega oziroma individualna postavitev, v kateri sam prevzame in odigra vse vloge družinskih članov. Na ta način je začel delati leta 2015, lani in letos pa ga je še močno nadgradil ter preimenoval v individualna energijska transformacija.

Verjame v ljubezen in luč, verjame, da se svet mora spremeniti. Da se bo spremenil.

Kdo ste, kakšen človek ste?

Odprt. V najboljših letih. (Smeh.) Zabaven? Razmišljujoč? Rad imam izzive, čeprav … Vožnja z motorjem? Ne, hvala. Alpsko smučanje? Nič več, hvala.

Kaj ste? Guru, bioenergetik, zdravilec?

Opredeljujem se kot energijski terapevt. Energetski duhovni zdravilec. Nikakor ne guru, nikakor ne psihoterapevt.

Ste ekonomist.

Res je, diplomiral sem leta 1997 na ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer računovodstvo in revizija. Starši so mi ob koncu osnovne šole rekli, naj grem na srednjo ekonomsko šolo, ker rad pišem in računam ...