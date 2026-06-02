Bernarda Marovt: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak kar sem morala prestati

Bilo je leto 1983, ko je Bernarda Marovt dobila naziv miss Jugoslavije. Nato je bil v Londonu izbor za miss sveta, uvrstila se je med petnajst izstopajočih žensk sveta, svetovni preboj pa dosegla s podelitvijo naziva miss fotogeničnosti. Od takrat, torej že 43 let, uspešno deluje v svetu mode. Na izjemno zanimiv način in v družbi ikoničnih žensk, kot so Claudia Schiffer, Linda Evangelista in Naomi Campbell, je nedvoumno spisala novo žensko. In edinstven pogled na lepoto in karizmo žensk. Žensk v soju žarometov. Notranja moč in čar sta eno, in kot pravi: »Verjamem, da prava lepota pride iz tega, da si zvest samemu sebi. Trudim se živeti to, kar čutim in v kar verjamem.«

Ujela sem vas doma, v Sloveniji, kar pa niti ni redkost. Precej pogosto pridete v domovino. Kaj vas je tokrat privabilo?

V domovino se redno in z veseljem vračam, posvečam se aktivnostim, kot so mladinska manekenska šola Bernie Models, ki je aktivna že od leta 2010; vodim tudi akademijo za ženske Donnakademy, ki deluje, tako v Sloveniji kot Italiji, že deveto leto. Pred kratkim smo sklenili mladinsko manekensko šolo z modno revijo, na kateri so se mladi prvič predstavili na modni pisti.

Koga od domačih, najožje družine, še imate? Kje se ustalite, ko pridete domov?

Imam oba starša ter sestro in seveda grem vedno tudi k njim. Ko pridem v Slovenijo, ...