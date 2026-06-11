INTERVJU

Ana Praznik: Bolečino sem spoznala tri leta prepozno

Voditeljica Delovne akcije Ana Praznik razkriva, kako so jo pretresljive zgodbe družin skoraj zlomile, zakaj je pomoč poiskala prepozno in kaj jo je rešilo.
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"Čedalje bolj na živce mi gre to. Tudi sama sem čedalje manj aktivna na Instagramu. Ta razkol, ta blamaža, zatiskanje oči, to mi gre tako zelo na živce." Foto: Pop TV

teja-roglic
Teja Roglič
11.06.2026 ob 07:05
teja-roglic
Teja Roglič
11.06.2026 ob 07:05

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Čas branja: 15:18 min.

Ano Praznik smo najprej spoznali kot glasbenico ter energično, veselo in optimistično osebo. Zdaj jo že nekaj časa spremljamo kot voditeljico oddaje Delovna akcija in pogostokrat se sprašujemo, kako doživlja te res težke življenjske zgodbe Slovenk in Slovencev. Že mi jih s težkim dihom spremljamo, naša sogovornica pa nam pojasni, da se je z leti, predvsem pa zaradi terapije, naučila s tem soočati. Žal je pomoč poiskala tri leta prepozno, a danes je breme slišanega in videnega znosnejše. Sicer pa nas opomni, da prijaznost mehča in povezuje. Preverjeno.

Približno 96 odstotkov Slovenk in Slovencev je zadovoljnih s svojim življenjem, s čimer se uvrščamo v sam vrh med državljankami in državljani EU in precej nad povprečje drugih držav članic. Takšne naslove pogosto beremo, kaj pa vam pravijo poti po Sloveniji in srečanja z ljudmi, ko snemate oddajo? Vidite drugo Slovenijo, kot jo riše ta naslov?

Zanimivo vprašanje. Ko gre karavana Delovne akcije na pot, absolutno vidim drugo Slovenijo. Velikokrat vidim celo kak paradoks, da je na primer sosednja hiša skorajda graščina, zraven pa stoji podrtija, kjer ljudje živijo za štirimi stenami in sosedje ne poznajo zgodbe. To se pogosto dogaja, zlasti v večstanovanjskih hišah in blokih. Ne vem sicer, koga so anketirali, ampak tako čez prste bi rekla, da srednji razred še nekako shaja, ne živi pa dobro. Dobivamo namreč tudi prijave družin, v katerih oba starša delata, a ne zmorejo priti čez mesec, nimajo lastniškega stanovanja, treba je plačevati najemnino, stroške, vse za šolo in na koncu vseeno stojijo v vrsti za hrano pred Rdečim križem. Zelo mi je žal, da takšnim družinam ne moremo pomagati, kajti pogoj je, da imajo lastniško stanovanje. Mislim, da veliko ljudi živi še v večji bedi od razmer, ki jih vidimo v oddaji, ker nimajo svojih stanovanj ali hiš. Z veseljem bi vsem pomagala, a če prenovimo stanovanje najemniku, mu morda povzročimo še večjo stisko, saj mu lahko lastnik reče: »O, super, stanovanje je lepše, dvigujem najemnino.« Tu tudi odgovarjam na vprašanje, kdo si zasluži sodelovati v Delovni akciji. Te zadeve niso lahke, zato pa imamo veliko ekipo, ki vse to preverja.

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