Ana Maria Mitič: Še kako dobro se zavedam minljivosti vsega

Ana Maria Mitič je ženska mnogih talentov. Danes jo vidimo v eni vlogi, jutri nas preseneti v povsem drugi. Tudi sama sebi kdaj poreče, da potuje skozi življenje s pomočjo čarobne paličice. A pride trenutek, dan, teden, ko se vendarle ustavi, kajti njen Lev je na prvem mestu. In potem bereta in ustvarjata, zopet seveda zelo intenzivno. Pogovarjali sva se o življenjskem slogu, zdravih navadah in razvadah, vzdrževanju telesne kondicije, tudi, ali pa predvsem, psihične. Vprašanja seveda zahtevajo odgovore in naposled Ana Maria vsem nam pove: »Nikoli ne bom vsem všeč, meni je pomembno, da sem sebi.«

Wikipedija o vas pravi, da ste voditeljica, improvizatorka, glasbenica, moderatorka, igralka, komičarka, lutkarka in novinarka. Kaj so še pozabili napisati?

Vlogo, ki je najbolj z menoj, pravzaprav tako od začetka akademske kakor tudi karierne poti, in to je – šansonjerka. Od male deklice naprej me spremlja klavir. Vedno potrpežljivo čaka, da mu namenim čas in pozornost, in kot se rada pošalim: ta veliki črni lakasti lepotec še nikoli ni nič grobega nazaj povedal, pa sem močno pritiskala nanj. (prešeren smeh) Na začetku igralske poti, ko smo preizkušali veščine odrskega nastopanja v slovitem KUD Franceta Prešerna v Trnovem, sem pogosto uporabila tisti stari razglašeni pianino, da sem si kar tam, med predstavo, izmislila in izvedla kak song. No, zdaj sem že nekaj časa gospa in se vsega lotim profesionalno. Konec preteklega leta je izšel moj avtorski prvenec, glasbeni album z naslovom Ciao, šanson! Velika izkušnja, ki je bila hkrati darilo: sebi in svetu, saj je moja izraznost najbogateje izražena ravno s tem žanrom. Vsebuje vse: od lahkotne porogljivosti do pomembnega opazovanja sveta okrog nas, odstre zaveso v moj najintimnejši svet, vsebuje humorne pripovedi o tem in onem ter seveda na pladnju poda, v pogum in ravnanje, čisto globoko ranljivost. In vse te besede, brez odvečnih, ker ritmika komada pač ne dopušča prostora za balast, lahko tako priplujejo do naših src, na valovih melodije. Vau.

Sicer pa bi zase rekla, da sem po poklicu, splošno gledano, zapisana ustvarjanju kakovostnih razvedrilnih vsebin. To je v tujini znano kot entertainment, je pa široko polje, ki ne vključuje nujno smeha.