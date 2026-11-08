Ana Hribar: Odprto zvezo si težko predstavljam

Na ekrane se je vrnila nadaljevanka Takšno je življenje, z njo pa tudi glavna igralka Ana Hribar. V nasprotju s serijami, ki svoje junake postavljajo v smešne ali ekstremne okoliščine, ta predstavlja običajno žensko srednjih let s težavami, s katerimi se v tem obdobju sreča marsikdo. Ana je že veliko govorila o tem, kako vesela je, da je lahko stopila v vlogo ženske, ki jo zlahka razume, tokrat pa smo šli v pogovoru še dlje. Spregovorila je o svojem ognjenem značaju, tem, ali je terapija za igralko in igralca nujna, in kako bi se odzvala, če bi sama izkusila nezvestobo.

Redko se kdo tako zlije s televizijsko vlogo, kot ste se vi z Majo Križaj. No, vsaj tako so ljudje to videli. Zakaj? Ker vas gledalci prej niso tako dobro poznali in so vas potem spoznali kot Majo? Ali ker sta si zares podobni?

O, hvala. Rekla bi, da gre za kombinacijo vsega. To, da sem svež obraz na televiziji, je gotovo pripomoglo k temu, da kot igralka nisem zaznamovana s svojimi prejšnjimi liki. Hkrati pa mi je vloga zelo blizu, saj sem v družini vedno glavna pri vseh zdravstvenih zadevah; za izlete ali počitnice imam s seboj po dve torbi zdravil. Z leti, ko sta otroka odraščala, sem se naučila prepoznavati različna zdravstvena stanja in videti, kdaj so resna, kdaj pa lahko sama poskrbim, da obisk pri zdravniku ni potreben. Veliko sem se naučila tudi iz lastnih zdravstvenih težav, saj nikoli nisem skoparila z vprašanji zdravnikom ali obiski pri njih. (smeh) No, po drugi strani pa sem med pripravami na vlogo spoznala, da je Maja veliko bolj zadržana, umirjena in razumska od mene. V marsikaterem prizoru sem se morala kar precej potruditi z obvladovanjem svojega temperamenta, ki bi ga v podobnih okoliščinah gotovo pokazala. Zato so me ljudje, ki me bolje poznajo, pogosto dražili, češ, o, nismo vedeli, da znaš biti tako preudarna, sprejemajoča in diplomatska! Pri oblikovanju vloge sem izhajala iz učenja strokovnih zdravniških prejemov, ki sem jih dobila od več zdravnic in zdravnikov, ter iz konkretnih okoliščin, v katerih se znajde Maja. Držala sem se načela čim manj »igrati« in slediti realistični, pristni in prepričljivi upodobitvi.